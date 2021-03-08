واش فخباركم؟ 3 أماكن غامضة ومرعبة في المغرب

تعرفوا على أكثر الأماكن غموضا ورعبا في المغرب..
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تعليقات الزوار27
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الأماكن الغامضة في المغرب : المستشفيات، المقاطعات، service des mines, الكوميسارية، ….
كازاخيستان والسلام عليكم تبابابا
اول الاماكن: البرلمان و مخفر الشرطة و مستشفيات بلادي…..حدث ولا حرج
محكمة العدل الأوربية تصدم الجزائر وتنزع عن البوليساريو أي صفة للتحدث بإسم الصحراويين المغاربة
وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
زنقة 20. الرباط
03 – 03 – 2021
الإدارات والمستشفيات والبرلمان لي كتطبخ فيه لكاميلة
البرلمان مجلس نواب العمالة …
مقرات الأحزاب السياسية وتزداد غرابة ساعة توزيع التزكيات وقمة الغرابة حين تكون حكومة لا يجمع بينها تاريخ ولا جغرافيا مجرد اعداااد
اسكفاندري غير امعودين ليك او عند فوبيا قديمة
أعتقد شمهروش بأمليل قرب مراكش وحبس قارا فمكناس وتازمامارت
مغارة “عجب الله” بجماعة آخفنير نواحي طانطان
كل الاماكن المغلقة طوال هذه الجائحة منذ سنة .
بينما الطوبيسات ممتلئة عن اخرها.
سجن قارة.وجزيرة موغادور .ومصحة ابن صميم وكاينة الرابعة وهي رأس بنادم.تحياتي
3أماكن فيهم الرعب والغموض في المغرب هم :المستشفيات العامة والمصحات الخاصة والإدارات العمومية والأسواق +المقابر الإسلامية والطوبيسات
الاماكن الغامضة في المغرب: الاماكن التي توضع فينا النقود المحصلة يوميا من الطريق السيار الفوسفاط ، جبال الذهب ،
الاماكن الغامضة . مقر البرلمان مقر الاحزاب . الادارات العمومية .
المحاكم، المستشفيات والبرلمان بغرفتيه.
ظاهرة بمنعرجات ايت ساون اقليم زاكورة كتكون غادي بطوموبيل طالع مع طلعة وكدير ليها بامور ورغم دالك مكتنقصش من سرعة مسافة كثر من 150 متر تا تقرب لراس دلفيراج عاد كتبدي تنقص سرعة ظاهرة حيرت العلماء كاين لي تيكول بلي الجبل فيه شي حاجة كتجر طوموبيل مكتخليهاش تنقص من سرعة ديالها واحد الحاجة اخرى تسطاسيوني كاع وتسكت ودير بامور غير تحيد الفران تبان ليك طوموبيل غادا طالعة مع طلعة تال راس د لفيراج عاد كتوقف عوض انها تهبط
(المحيط الأطلسي وخريبكة والبرلمان)
لأن هناك اغنى ثروة سمكية و الفوسفاط وناهبي الشعب
ان قمنا بتحليل هؤلاء وقسمت الثروة على الشعب لاصبح المغرب احسن من الصين وروسيا وامريكا
المارشي ديال الحوت شوف غي بعينيك تمسو يضربك الضو ورقة الماء الضو ديال ليدك خلصك والا القطيع وعاد شكي وصطاسيونات دير البنزين بالثمن لي بغاو اما المستشفيات الرعب القاتل والادارات الانتضار خصك دم مجمد وزيد وزيد الحاصول المغربي مبقاش كيخاف من الرعب حيت ملي كيفيق وهو مرعوب
” الي غامض ومرعب فهاد البلاد هي الحكومة المغربية بقيادة المخنث ديال العثماني ورفقاءه…! “
المدرسة
السبطار
الكمسارية
ثلاثي الخدمات الاجتماعية
أماكن تسمى الصناديق السوداء.. الأكثر غموضا في المغرب….تبتلع أموال الشعب…..
مغارة غريواتي ضواحي تازة مغارة مرعبة
انا شفت الحبس هادي 15 عام وبصح كيخلع مقدرناش نبعدو من الدروج
الأماكن الأخرى مكنعرفهمش
سبيطار الغابة
حبس العواد و سنطرال
الكوميسارية ادارة الضرائب المستشفيات وبالنسبة للمدن فاس مكناس سلا الدار البيضاء
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حسبي الله ونعم الوكيل
من خلال سؤالك أخي الحبيب تبين لي
أن الجواب من علم سؤالك
أولا: السؤال
ثانيا: ما بين السؤال والجواب
ثالثا:من بخل على الردود