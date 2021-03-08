واش فخباركم؟ 3 أماكن غامضة ومرعبة في المغرب

الإثنين 8 مارس 2021 - 21:19

تعرفوا على أكثر الأماكن غموضا ورعبا في المغرب..

هل تعرفون أماكن أخرى؟ شاركونا عبر التعليقات.

المغرب جزر الصويرة حبس قارة رعب غموض مصحة بن صميم

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‫تعليقات الزوار

27
  • سكفاندري
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:23

    الأماكن الغامضة في المغرب : المستشفيات، المقاطعات، service des mines, الكوميسارية، ….

    169
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  • gfhhn
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:23

    كازاخيستان والسلام عليكم تبابابا

    -37
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  • oujdi
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:25

    اول الاماكن: البرلمان و مخفر الشرطة و مستشفيات بلادي…..حدث ولا حرج

    57
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  • السياسة الجنائية انتم مجرمون
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:29

    محكمة العدل الأوربية تصدم الجزائر وتنزع عن البوليساريو أي صفة للتحدث بإسم الصحراويين المغاربة

    وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر و”البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.

    زنقة 20. الرباط

     
    03 – 03 – 2021

    20
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  • منير
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:30

    الإدارات والمستشفيات والبرلمان لي كتطبخ فيه لكاميلة

    28
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  • samira
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:31

    البرلمان مجلس نواب العمالة …

    22
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  • شكرا لك
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:33

    مقرات الأحزاب السياسية وتزداد غرابة ساعة توزيع التزكيات وقمة الغرابة حين تكون حكومة لا يجمع بينها تاريخ ولا جغرافيا مجرد اعداااد

    21
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  • البرني
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:34

    اسكفاندري غير امعودين ليك او عند فوبيا قديمة

    -11
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  • حسن
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:36

    أعتقد شمهروش بأمليل قرب مراكش وحبس قارا فمكناس وتازمامارت

    5
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  • Saad Saad
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:37

    مغارة “عجب الله” بجماعة آخفنير نواحي طانطان

    5
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  • Mounir
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:38

    كل الاماكن المغلقة طوال هذه الجائحة منذ سنة .
    بينما الطوبيسات ممتلئة عن اخرها.

    14
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  • سين
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:41

    سجن قارة.وجزيرة موغادور .ومصحة ابن صميم وكاينة الرابعة وهي رأس بنادم.تحياتي

    8
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  • أماكن الرعب والغموض
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:43

    3أماكن فيهم الرعب والغموض في المغرب هم :المستشفيات العامة والمصحات الخاصة والإدارات العمومية والأسواق +المقابر الإسلامية والطوبيسات

    6
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  • هيام
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:43

    الاماكن الغامضة في المغرب: الاماكن التي توضع فينا النقود المحصلة يوميا من الطريق السيار الفوسفاط ، جبال الذهب ،

    3
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  • Med
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:51

    الاماكن الغامضة . مقر البرلمان مقر الاحزاب . الادارات العمومية .

    5
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  • شرح ملح وبصراحة
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:52

    المحاكم، المستشفيات والبرلمان بغرفتيه.

    3
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  • [email protected]
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:55

    ظاهرة بمنعرجات ايت ساون اقليم زاكورة كتكون غادي بطوموبيل طالع مع طلعة وكدير ليها بامور ورغم دالك مكتنقصش من سرعة مسافة كثر من 150 متر تا تقرب لراس دلفيراج عاد كتبدي تنقص سرعة ظاهرة حيرت العلماء كاين لي تيكول بلي الجبل فيه شي حاجة كتجر طوموبيل مكتخليهاش تنقص من سرعة ديالها واحد الحاجة اخرى تسطاسيوني كاع وتسكت ودير بامور غير تحيد الفران تبان ليك طوموبيل غادا طالعة مع طلعة تال راس د لفيراج عاد كتوقف عوض انها تهبط

    1
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  • سري للغاية
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:56

    (المحيط الأطلسي وخريبكة والبرلمان)
    لأن هناك اغنى ثروة سمكية و الفوسفاط وناهبي الشعب
    ان قمنا بتحليل هؤلاء وقسمت الثروة على الشعب لاصبح المغرب احسن من الصين وروسيا وامريكا

    7
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  • الاماكن المرعبة
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:56

    المارشي ديال الحوت شوف غي بعينيك تمسو يضربك الضو ورقة الماء الضو ديال ليدك خلصك والا القطيع وعاد شكي وصطاسيونات دير البنزين بالثمن لي بغاو اما المستشفيات الرعب القاتل والادارات الانتضار خصك دم مجمد وزيد وزيد الحاصول المغربي مبقاش كيخاف من الرعب حيت ملي كيفيق وهو مرعوب

    4
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  • [email protected]
    الإثنين 8 مارس 2021 - 21:57

    ” الي غامض ومرعب فهاد البلاد هي الحكومة المغربية بقيادة المخنث ديال العثماني ورفقاءه…! “

    0
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  • الثلاثي
    الإثنين 8 مارس 2021 - 22:01

    المدرسة
    السبطار
    الكمسارية
    ثلاثي الخدمات الاجتماعية

    2
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  • خالد
    الإثنين 8 مارس 2021 - 22:05

    أماكن تسمى الصناديق السوداء.. الأكثر غموضا في المغرب….تبتلع أموال الشعب…..

    3
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  • khalid
    الإثنين 8 مارس 2021 - 22:07

    مغارة غريواتي ضواحي تازة مغارة مرعبة

    1
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  • زينب
    الإثنين 8 مارس 2021 - 22:10

    انا شفت الحبس هادي 15 عام وبصح كيخلع مقدرناش نبعدو من الدروج
    الأماكن الأخرى مكنعرفهمش

    0
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  • lassssssssssss
    الإثنين 8 مارس 2021 - 22:14

    سبيطار الغابة
    حبس العواد و سنطرال

    0
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  • [email protected]
    الإثنين 8 مارس 2021 - 22:14

    الكوميسارية ادارة الضرائب المستشفيات وبالنسبة للمدن فاس مكناس سلا الدار البيضاء

    0
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  • Ababri norddin
    الإثنين 8 مارس 2021 - 22:18

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    حسبي الله ونعم الوكيل
    من خلال سؤالك أخي الحبيب تبين لي
    أن الجواب من علم سؤالك
    أولا: السؤال
    ثانيا: ما بين السؤال والجواب
    ثالثا:من بخل على الردود

    -1
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