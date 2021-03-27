"وان بلس" تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة

أعلنت شركة وان بلس عن إطلاق ساعتها الذكية Watch الجديدة، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدم فيما يتعلق بمجالات التدريبات الرياضية والاستخدامات الصحية.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة تأتي في جسم قياس 46 ملم وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة Amoled ومستشعرات لقياس معدل نبضات القلب وتشبع الأوكسجين في الدم وقياس الارتفاع، بالإضافة إلى دعم 110 وضعا مختلفا للتمارين الرياضية.

وأشارت وان بلس إلى أنها قامت بدمج النظام العالمي لتحديد المواقع GPS في ساعتها الذكية الجديدة لإجراء التمارين الرياضية دون الحاجة إلى هاتف ذكي، بالإضافة إلى توافر ذاكرة سعة 4 جيجابايت للاستماع إلى الموسيقى أثناء الجري، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى حوالي أسبوع.

ويتوفر الإصدار القياسي من الساعة الذكية وان بلس Watch الجديدة باللون الفضي والأسود. وبالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من الحساسية يتوفر لهم الإصدار الخاص Cobalt Limited Edition الخالي من النيكل، وقامت شركة وان بلس بتصنيع زجاج الساعة الذكية من زجاج الياقوت.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الذكية الجديدة من خلال توافر أكثر من 50 واجهة للساعة يمكن اختيارها حسب التفضيلات الشخصية، كما يمكن استبدال أساور الساعة الذكية.