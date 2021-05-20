وثيقة تدحض المغالطات وتكشف حقائق تاريخية عن مغربية الصحراء

أصدر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية وثيقة مرجعية تسرد المصطلحات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وجاء إعداد الوثيقة، المكونة من 28 صفحة، بناء على حجـج علميــة تقــدم تعاريـف موضوعية وحديثـة لأهم المبادئ السياسية والقانونية والتاريخية ذات الصلـة بقضية الصحراء المغربية.
ويسلط التقرير الضوء على “الحقائق التاريخية الكفيلة بإزالـة الغمـوض ودحض المغالطات التي يحاول تمريرها أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وأشار تقرير المعهد الملكي إلى أن جهة الصحراء تضم الأقاليم العشرة التالية: كلميم، أسا-الزاك، طانطان، ســيدي إفني، العيــون، بوجــدور، طرفاية، السمارة، وادي الذهــب، أوسرد، وقال إنه وفقـا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع في الأقاليم الجنوبية، ستكون هذه الجهة تجربة نموذجية ومثالا يقتدى به في مجال الجهوية الموسعة.
وأبرز التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن سيادة المغرب تأكدت على الصحراء بالرجوع إلى الروابـط التاريخيـة والسياسـية التـي تجمـع المملكـة بهـذه الجهة وتؤسس للسيادة، وتعززت بفضل اعترافات دول عديدة، على رأسها إعلان الولايـات المتحـدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغـرب عـلى الصحـراء بتاريـخ 4 دجنبر 2020.
وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل جهود الدبلوماسية المغربيـة تحـت قيـادة الملك محمـد السـادس، سـحبت العديـد مـن البلـدان اعترافها بالجمهورية المزعومة، وقامـت بلـدان أخـرى بتجميـد اعترافهـا. فقـد بلـغ عـدد الـدول التـي لا تعترف بالكيان الوهمي إلى غاية تاريـخ 7 نونبر 2020، 163 دولـة، أي 85% مـن الـدول الأعضـاء في منظمـة الأمـم المتحـدة.
تقرير المصير
خلافاً للتأويل الخاطئ الذي تقدمه الجزائر والبوليساريو لتقرير المصير، أوضح التقرير أنه “كمـا نصـت علـى ذلـك المادة الأولى مـن ميثـاق الأمم المتحدة، يعنـي تقريـر المصير أو حـق الشـعوب في تقريـر مصيرها الحـق في أن تحـدد بحرية ودون تدخل خارجي مركزها السياسي وفي أن تسعى إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
ونتيجة لذلك، فحـق تقريـر المصير عمليا هو “اختيـار حـر إرادي يعـرب عنـه سكان الإقليم المعني بوسائل ديمقراطية معروفـه وعلـى أسـاس احتـرام الذاتيـة الفرديـة والخصائص الثقافيـة للإقليم وسكانه”.
وتابع المصدر ذاته بأن المبادرة المغربية لسنة 2007 تقترح اعتماد الحكم الذاتي الموسع في جهــة الصحــراء، كخيار مناسب بــدل الاستفتاء الـذي تأكدت استحالة تنظيمـه، حيـث لا يعـد الاستفتاء طريقـة الاستشارة الوحيـدة المعمول بهـا للتعبيـر عـن إرادة سـكان إقليـم معـين.
وأورد التقرير أنه وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، فإن القرار الأخير الصادر عنها يعتبر “بالـغ الأهمية بالنسـبة للمغـرب، لأنه نـص علـى حـق الشـعوب جميعهـا في تقريـر مصريهـا، وفي الوقـت نفسـه علـى واجـب صـون الوحـدة الوطنيـة والسلامة الترابية للدول”؛ إذ أقرت الفقـرة السادسـة مـن قـرار الجمعيـة العامـة عـدد 1541 أن “كل محاولـة تستهدف التقويـض الجزئي أو الكلي للوحـدة الوطنية والسلامة الترابية لأي بلـد تكـون متنافية ومقاصـد ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبادئه”.
مغربية الصحراء
أشار التقرير إلى أن عنصرين عـلى الأقـل يؤكدان أن السـكان الصحراويـن عـبروا عــن انتمائهم للمغـرب عــن طريــق مبايعــة زعــماء القبائـل الصحراوية لملك المغرب بتاريــخ 14 غشت 1979، مــن جهــة، والانخراط في المسلســل الديمقراطي في المغرب، مــن جهــة أخــرى.
في الصدد ذاته، بلغ متوسط نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأربعة التي شهدها المغرب بـين 2002 و2016 في الأقاليم الجنوبيـة 54 في المائة، وهـي نسـبة أعـلى بكثيـر مـن النسـبة المسجلة علـى المستوى الوطنـي التي ناهـزت 44 في المائة في هـذه الانتخابـات الأربعة المذكورة.
وجاء في التقرير أن التنميــة البشريــة في الأقاليم الجنوبيــة، التــي يتــم قياسها بواسطة مؤشر التنميــة البشريــة الخــاص ببرنامـج الأمـم المتحـدة للتنميـة، شهدت تحسنا ملحوظا خلال العقود الأربعة الأخيرة؛ إذ انتقـل هـذا المؤشر مـن 0.384 ســنة 1980 إلى 0.576 سنة 2004، ثم ناهز 0.643 سنة 2014، وهــو معــدل أعـلـى قليــلا مــن المعدل الوطنـي (0.628).
وبين عامي 1980 و2014، سـجل مؤشر التنميـة البشريـة زيـادة بنحـو 1.97 بالمائة في الأقاليم الجنوبية، وهـي نسـبة أعـلى بشـكل ملحـوظ مـن تلـك المسجلة على المستوى الوطنـي (1.1 بالمائة).
وشدد المصدر ذاته على أن الحكم الذاتي “يعد الخيـار الممكـن الوحيـد في الصحـراء، ليـس فقـط لأن المغـرب يمـارس سيادته عـلى أراضيـه، بـل لأن الحكـم الـذاتي سـيضمن الاستقرار في المنطقـة، وفقـا للمعايير الجديـدة التـي تـرى أن الحـق في تقريـر المصير لا يعنـي بالضرورة الحـق في الاستقلال، بـل الحـق في الديمقراطيـة، ولا سيما علـى شـكل حكـم ذاتي إقليمي. كـما يعنـي الحكـم الـذاتي الإقليمي تمتع جماعة بشرية بسلطات ذاتيـة تشريعية وتنفيذية، وقضائية، تضمنها الدولـة المركزيـة في ممارسـة الديمقراطيـة الإقليميـة”.
وفي إطار المبادرات الأممية لحل الصراع، أشار التقرير إلى مخطط بيكر الأول (تم إعداد هذه الخطة سنة 2000، لكنها لم تعرض أبدا على أنظار مجلس الأمن). واقترحت هذه الخطة، التـي تـم إعدادها بعـد اتفاقيات هيوستـن، اعتماد الحكـم الـذاتي في الصحـراء، وكان مـن المفروض أن تبقـى الشـؤون الخارجيـة والدفـاع مـن اختصاص الإدارة المركزيـة. وقـد وافـق المغـرب عـلى هـذه الخطـة، بينمـا رفضتها كل مـن البوليساريو والجزائـر.
وفي 23 ماي 2003، يورد التقرير، تـم إعـداد خطـة بيكر الثانية عقـب خطـة بيكـر الأولى، وقـد جـاءت بمقترح إجراء استفتاء يشـمل خيـار الاستقلال بعـد 5 سـنوات مـن الحكـم الـذاتي. وقـد رفـض المغـرب هـذه الخطـة.
الجدار الرملي وتندوف
خلافاً لما يعتقد البعض بشأن حدود الجدار الدفاعي المغربي الممتد على مسافة 2729 كلـم، أوضح المعهد الملكي، في تقريره، أنه “لا يعتبـر هـذا الجـدار في أي حـال مـن الأحوال جـزء مـن حـدود المغرب. هـذه الأخيرة هـي الحـدود الموجودة شرق الجـدار مـع الجزائـر”.
والجدار الرملي هو حاجز قامـت القــوات المســلحة الملكيــة بتشييده بـيـن 1980 و1987. وقــد ســمح الجــدار للمغــرب بإحكام سيطرته عـلـى الأوضــاع العسـكرية الميدانية وتأميـن وحـدة أراضيـه غـرب الجـدار.
وحول مخيمات تندوف، أبرز التقرير أن الأمر يتعلق بخمسة مخيمات تم إنشاؤها انطلاقا من 1975-1976 في منطقة صحراوية قاحلة في الجنوب الغربي للجزائر في تخوم مدينة تندوف، هاجر وهُجر إليها قسرا مئات الصحراويين الذين أصبحوا محتجزين، ويعيش معظمهم في ظروف صعبة للغاية، كما تبقى حياتهم رهينة بالمساعدات الإنسانية الدولية.
وفقـا للاتفاقيات الدولية، ينبغـي أن تتحمل السلطات الجزائريـة مسـؤولية حمايـة هـؤلاء السـكان، لكـن في الواقــع، تتكلــف جبهــة البوليساريو بــإدارة هــذه المخيمات، وتــشرف كذلــك علــى إدارة العــدل فيهــا، وتمتلــك لهـذه الغايـة محاكـم وسـجونا.
وقال التقرير إن العـدد الحقيقـي لسـكان هـذه المخيمات غير معروف، لأن منظمـة الأمم المتحدة عجـزت عـن إحصائهم بسـبب رفـض الجزائــر إجـراء الإحصــاء الـذي دعــت إليــه المنظمــة مــرات عــدة. وتبقــى التقديرات بهذا الخصوص متضاربة.
وقدر عدد سكان هذه المخيمات، بناء على بيانات وفرتها جبهة البوليساريو، بـ 173.600 شخص بتاريخ 31 دجنبر 2017، 75 بالمائة منهم يعانون مــن الهشاشــة والضعف.
من هذا المنبر المحترم أقول هنيئا للمغرب بصحرائه وهنيئا للإسطبل الشرقي بطوابيرهم التي وصل طولها الى حدود مالي وبالمرتزقة الارهابيين (بوليزاريو) وهنيئا لبورقعة بافواج من المهاجرين السريين الافارقة التي ستتدفق عليهم في القريب العاجل ان شاء الله
في مصر هناك صحراء تسمى الصحراء الغربية.. فلماذا ليس فيها شعب صحراوي؟!.. في الجزاءر 85 من مساحتها صحراء.. فلماذا ليس فيها شعب صحراوي؟!.. اما فيما يخص الجدار الدفاعي.. فالعبقري المغفور له الحسن الثاني بناه على الارض.. و قد نجح ابنه محمد السادس في تمديده جنوبا بضم الكركرات و الكويرة و شمالا بخنق المرتزقة في تندوف.. كما انه بنى جدارا في السماء بواسطة طاءرات الدرون المغربية التي تمشط المنطقة.. انها العبقرية المغربية التي تنتصر على غباء عصابة الجنرالات.. و القادم احلى..
رسالة إلى اسبانيا و الاتحاد الأوربي ..
هذا التعامل هو محاولة ترهيب غبية و فاشلة لأن :
-أولا : نحن لا نخاف ..لا من اسبانيا و لا من أوروبا ..و لا حتى من زحل و عطارد ..و 40 مليون نسمة مستعدة للموت داخل المغرب دفاعا عن وحدتها الترابية ، و أكثر من 40 مليون أخرى خارجه، منتشرة في أوروبا ..! و علينا و على أعداءنا !
– ثانيا : لهجة إسبانيا المستفزة لا تقوم إلا بتسريع و تعجيل انتفاضة الشعب المغربي لاسترجاع المدن و الجزر المستعمرة .
– ثالتا : زعيم البوليزاريو الرخيص هو إرهابي قام بارتكاب جرائمه الإرهابية فوق التراب الوطني للمملكة المغربية، و عليه ، يجب على اسبانيا تسليمه للسلطات المغربية لينال عقابه في سجن عكاشة إن هو أفلت من الإعدام . غير ذالك .. فإسبانيا ستكون شريكة له في الإرهاب ، و أوربا أيضا .
و المغرب لا يمكنه حماية حدود دولة إرهابية أو قارة إرهابية .
– خلاصة : هل تظن اسبانيا فعلا أن المغرب مجبر على حماية حدودها !؟ هي فقط اتفاقية يلتزم بها المغرب قصد التعاون ، و ينسحب منها متى شاء و حتى من دون مبررات ! فلا شيئ يجبره !
و كل دولة مسؤلة عن حدودها !
و شعارنا : الله الوطن الملك !
لقد خدشتو صورتنا كمغاربة بهاد التصرفات !! صورة المغرب فالحضيض بعد تداول هاته الصور المخزية لهروب جماعي من البلد..بغيتو تضغطو عليهم كاينين اخواننا من افريقيا جنوب الصحراء لي ضاربين الاف الكيلومترات للعبور لاوروبا !! المغربي لا قيمة له مع هاد النوعية ديال المسؤولين.
هادشي كامل ما واكل والو امع هاد الجيل اللي طالع جيل عايش غير في العالم الافتراضي كيقوليك اعلاش الاوروبي عايش مزيان وانا الا . ابغيتي الصحرا دير دولة ابحال اسبانيا او احسن منها عندك كل المقومات ديك الساعات ايهاجروا ليك ماشي غير لبوليزاريو الجزاىريبن والموريتانيبن غادي ايحركو للمغرب او ايطالبو بالانظمام .هذا هو الحل من غير هادشي ما كاين والو.ابحال شي واحد مزلوط ممسوقليه حتا واحد غير ايسمعوه ارجع لاباس اعليه كلشي ايجي يجري عندو او بتملك ليه.
الوثائق والمستندات القانونية تم الإدلاء بها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي وبناء عليها صدر الرائي الاستشاري للمحكمة يوم 16 أكتوبر 1975 .لتأتي بيعة مجلس الجماعة الصحراوي يوم 26 فبراير 1976 وبيعة 16 غشت 1979 هي بمتابة الامتداد الأولى. .والمطلوب من الحكومة الموريتانية الإفصاح عن النوايا الحسنة لانها هي التي عرقلة مسيرة السلام في المنطقة ..على الرغم من أن المغرب يقدم لهم كل الدعم المعنوي في جميع الميادين .والمطلوب من الحكومة الموريتانية تجميد الاعتراف بالدولة الوهمية حفاظا على الحياد الإيجابي الذي يصب في مصلحة المنطقة .ولاسيما بعد فشل جميع المحاولات الخبيثة للجنرالات حكام الجارة الشرقية للمملكة المغربية. .لتنظاف إليهم الجارة الشمالية والتي تلقت التأييد والمساندة العمياء من الاتحاد الأوروبي. .أين العالم العربي والإسلامي. .أين انصر أخاك ظالما أو مظلوما. .
هذه المعطيات والمعلومات لا جديد فيها، يتم تكرارها واجترارها منذ سنوات عدة،ولم تغير شيئا في نزاع الصحراء.
مراكز الدراسات المفروض فيها نشر معطيات جديدة، وتوقع سيناريوهات مستقبلية مبنية على أسس ومنطلقات علمية موضوعية، بعيدة عن التمنيات والعاطفة والشعارات.
أو على هذه المراكز أن تصمت.
كل من سيتزعم قيادة المحتجزين في تندوف فهو يعد من الارهابيين و يخدم العسكر الجزائري لانه يعد مجرد مستخدم من طرفها يسترزق حتى يلقى حتفه اما الموت او السجن لانه لا يعقل ضرب الحصار على موطنين في واحتجازهم في منطقة ملغومة كعبيد في سجن كبير فهذا العمل اعتداء على حقوق الانسان وكرامته وحريته في التنقل والاختيار.
و تستيقظين الصبح فتجدي باقة أشواك وضعها القضاء ليعتقلك و ينتصر للمغتصب.
فتدركي أنها مؤامرة تختفي تحث غطاء الانسانية.فالذي وعد القضاء بخيرات و محيط لا يملك منها الا صورا أخذها زائر أثناء ضيافته في وطن كريم….ستدركين أنه مجرد حلم عابر تحققين فيه وضع شعب بين مطرقة و سندان الديكتاتوريات…فربما كنت تعشقين أحدهم ملأ معابر اسبانيا ذات يوم بوجع النار…..فمهلا …..
الصحراء مغربية ونصف جنوبي من الجزائر وشمال موريطاني اراضي مغربية والتاريخ يشهد على ذلك ..راجعو خرائط المغرب في عهد الموحدين والمرابطين…احب من احب وكره من كره
الجزائر تدعم “حق تقرير مصير” فقط لعصابة البوليزاريو ، لكنها صنفت رسميا الحركات و الجبهات مثل “حركة استقلال جمهورية القبايل” التي تسعى إلى تقرير مصيرها و الإستقلال عن الجزائر بالـ’الإرهابية’
اول شيء : عيب وعار ان تحاول سرقة ارض جارك (اوجه الكلام للجزائر), لديكم ارض شاااااااااسعة واسعة وتجمعوا في الصحراء المغربية، كالذي عنده تسعة وتسعون نعجة وطمع في نعجة اخيه، ابدؤوا اولا بحسن تسير ما لديكم.
ثانيا:الامم تسعى للاتحاد وانتم للتفرقة،
ثالثا كلامي موجه للمسؤولين وخصوصا برويطة : الصحراء مغربية، ولكن حين وضعت يدك في يد مغتصب وسفاح لكي تثبت انها لك، فقدنا المصداقية
حان أوان مسيرة بيضاء الى سبتة و مليلية , يقوم بها جميع المغاربة راجلين حاملين العلم المغربي و المصاحف ، و كلما تم ارجاع شخص واحد سيحا محله مائة حتى نسترتجع ارضنا من الاستعمار الاسباني.
اما بالنسبة للصحراء المغربية، فيلزمها تشجيع جميع المغاربة للحصول على فرص عمل هناك سواء بالمناطق الصناعية التي يلزم انشاءها هناك او السياحة او الصيد البحري، و تكون تشجيعات مناسبة الى درجة يتأكد معها النزوح الى هناك بكثافة و لمدة سنين متثالية
سيادة لا تأكد على الصحراء بالرجوع إلى الروابـط التاريخيـة كالبيعة بل برغبة الساكنة
الصحراويين يشاهدون باعينهم الدراما التي يعيشها الشعب المغربي فكيف نقنعهم ان الحياة في المغرب هي الحل لطي ملف النزاع
ستجد أن تلك الوثائق تثبت أن الصحراء الشرقية أيضا مغربية
المغرب معتاد على مقارعة الدول الأوروبية و الآن يقارعها بنفس من النوستالجيا عكس الجزائر وليدة فرنسا و التي لا تحسن سوى الغدر و الخيانة
جيران أوروبا يدعمون اسبانيا و جيران المغرب أيضا يدعمون اسبانيا و تذكروا أيام جزيرة ليلى كيف ساندت الجزائر اللقيطة اسبانيا ضد المغرب بدون خجل و لا حياء
إنها كالعاهرة التي تحاضر في الشرف تماما
نحن لا نناقش مغربية الصحراء.الصحراء مغربية هذا مسلم به عند جميع المواطنين المغاربة داخل و خارج المملكة.الان يجب التفكير في الحل لانهاء فوصى الجزاءر اللتي لا تريد الخير لنا.
وفي غضون أيام سوف يتفاجيء المغاربة بخبر مفاده أن الصحراء سوف تكون داتية الحكم والعلم فهنيئا
الصحراء مغربية و إنتهى الكلام لا حكم ذاتي و لا هم يحزنون.
كل جهات المغرب سواسية و من أراد المس بالسيادة الوطنية فالمغاربة على إستعداد لدفاع عن كل شبر.
كان بالإمكان إضافة العنصر الديني الذي لايقل أهمية عن التاريخ والسياسة وغيرهما،ذلك أن البيعة الرابطة بين القبائل الصحراوية مع ملوك وسلاطين المغرب تعد من اقوى الروابط الإنسانية حسم الانتماء ،بل بإمكان المغرب تقديم وثائق هذه البيعة امام منظمة التعاون الإسلامي ،وامام الجامعة العربية لكسب تأييد شرعي ديني بإستحقاق المغرب السيادة على صحرائه ،وسيكون ذلك صخرة كذلك تتكسر عنده كل الخرجات المائلة مثل التي دفع لها أئمة الجزائر وبعض خطباء الجحود هناك في موريتانيا.
الامور واضحة و لا داعي لاستحمار شعبنا اعلاميا بدون فائدة، كل العالم يقرأ قضية تقرير المصير من منطلق استفتاء شعبي الا حكومتنا فهي تضحك علينا بالحكم الذاتي، تغريدة المجنون ترامب صاحبتها ردود فعل سلبية من اكبر الدول العالمية و اصبحت دبلوماسية حكومتنا التي كانت تتغنى بالانتصار عدوة لكل الدول و خاصة دول الحوار و اوروبا ، حتى التطبيع سقط في الماء بعد ان ظهر الوجه الحقيقي للصهاينة مؤخرا، شبابنا و نسائنا تغرق في المتوسط قبالة سواحل اسبانيا و حكومتنا تعجز عن حل مشاكلهم و تحاول لفت انزظارنا الى تقارير تافهة.سئمنا سلمنا.
من اين اتيتم بهذا الرقم إحصاء البوردات 173600
فيه جوج مخيمات الرابوني و العيون
لا تتعدى ساكنة البوزبال اكثر من 35000
بدون مبالغة
مغربية الصحراء لا تحتاج الى نبش في التاريخ لان سكان تلك الاقاليم المسترجعة هم امتداد للقبائل المغربية في الشمال و الوسط مثل اولاد الدليم و لعروسيين و فلالة و ايت لحسن و ايت اوسى و ايت باعمران و ركيبات الغرب و ازوافيط و ايت ياسين و قبائل الرحامنة و تكنة و يكوت و غيرهم كل هذه القبائل تدين بالولاء لملوك الدولة المغربية و اذا عدنا الى نشاة البوليساريو نجد ان المؤسسين لهذا التنظيم الانفصالي هم مجموعة من الطلبة المغاربة الذين ولدوا و ترعرعوا و درسوا في الجامعات و الثانويات المغربية بمنحة من وزارة التعليم العالي لكن جرفهم تيار المد الثوري في عهد الماركسية اللينينية التي كانت تستقطب الشباب الثوري الى ان ارتموا في احضان نظام القذافي الذي استطاع التغرير بهم و اكبرهم لم يتجاوز 22 سنة من عمره لذالك اصبح هذا التنظيم مجرد بالون هواء تتقاذفه الامواج و الرياح بين الرابوني بتندوف و عش المرادية بالجزائر العاصمة لان ما بني على باطل فهو باطل فالصحراء تاريخيا و جغرافيا و بشريا هي ارض مغربية و ستبقى مغربية الى ان يرث الله الارض و حكام المرادية لن يصلوا الى هدفهم و سنستمر في استنزافهم و تحطيم احلامهم حتى اخر
أعداء المغرب يلعبون دائما بمعاني الكلمات لغة و أيضا إصطلاحا . فتقرير المصير لا يعني بأي حال صندوق إنتخابي هدفه الجواب عن السؤال : هل تريد أن تنفصل بمنطقة جغرافية عن ما هي منتمية إليه.
مجرد بقاء أسرة تقطن بمدينة العيون مثلا فهذا يعني أنها قررت مصيرها منذ زمن بالبقاء في مدينة العيون، فلا يجوز تحيين قرار هذه الأسرة كل مرة لتصحيح قرار مصيرها . المغاربة الدين قرروا مصيرهم بالعيش بمخيمات تندوف نحن نحترم قرارهم و لا نطالبهم كل مرة بإعادة تقرير مصيرهم ، فهم يحق لهم تغيير مكان عيشهم نحو بلد أخر إن أرادوا و إن وافق البلد الثاني إستقبالهم . مثلا يمكن لساكنة مخيمات الحمادة أن يستفتوا حول تقير مصير أخر لهم بالجواب عن السؤال : هل تريدون الإستمرار بالعيش بمنطقة تندوف ؟ نعم أم لا . فإن كان جوابهم نعم وجب على الأمم المتحدة أن تخليهم من ذلك المكان.
دائما هناك مسارات عديدة لمفهوم تقرير المصير بالنسبة للفرد أو للجماعة. و كما نعلم : أي بقعة في العالم كانت تنتمي لدولة و الآن فهي تنتمي لدولة أخرى ، المهم هو تحديد التاريخ الزمني المرجعي كنقطة إنطلاق لحسم النزاع، مثلا البداية من سنة 1820 أو 1880 أو 1956