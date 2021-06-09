وجهات مغربية تخوض تنافس الاستقطاب بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

تترقب المدن السياحية بمختلف جهات المغرب الاستجابة الشعبية للإجراءات التخفيفية من القيود التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد؛ فبعد سنة من الركود التام، تستعيد حواضر ألفت الاكتظاظ خلال فصل الصيف بعضا من المشاهد القديمة بتوافد السياح عليها.
وتتنافس مدن أكادير والصويرة ومراكش وطنجة، ومعها مدن وقرى سياحية ساحلية أخرى، على جذب أكبر عدد من السياح، خصوصا في ظل وجود تذمر لدى شرائح مجتمعية واسعة من ظروف الإغلاق ومنع التنقل الليلي الذي استمر لفترات طويلة.
ومن المرتقب أن تنال المدن الساحلية حظا وفيرا من توافد السياح، بالنظر إلى عاملي المناخ وحاجة الناس للاستجمام الشاطئي، وهو ما يجعل القرى الساحلية كذلك جوار الحسيمة والناظور وأكادير والسعيدية، وجهة أساسية منتظرة.
عدم اكتمال العرض بسوس
حسن مرزوقي، فاعل سياحي بجهة سوس ماسة، قال إن “التنافسية إشكال كبير يعترض السياحة بالمغرب”، موردا أن “جودة العرض بالجهة مرتبطة بحاضرة أكادير، التي تعيش بدورها مشاكل كثيرة على مستوى الخدمات والأثمنة وغيرها”.
وأضاف مرزوقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “العديد من الفنادق صارت متهالكة ودخلت مرحلة الإصلاح، وتفاقم الأمر إبان الأزمة الاقتصادية التي كرستها ظروف جائحة كورونا”، منبها في السياق نفسه إلى أن “عدد الفنادق يظل جد محدود”.
وأوضح المتحدث” أن عرض تاغازوت سيمكن الجهة من مزايا عديدة، لكنه لم يكتمل بعد”، معتبرا أن “دخول الجهة في مقارنات مع مناطق أخرى غير ممكن هذه اللحظة، ومن المهم انتظار انتهاء العرض السياحي بها من مختلف الجوانب للحكم”.
مراكش مستعدة
لحسن زلماض، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، سجل أن “الفضاءات السياحية في جهة مراكش جاهزة تماما منذ أشهر، والعروض كثيرة والتخفيضات متواجدة، لا ينقص سوى توافد الزبائن والسياح”، مراهنا على تحرك السياحة الداخلية.
وأضاف زلماض، في تصريح لهسبريس، أن “القطاع رغم ذلك يواجه مشاكل عديدة جراء عدم وضوح القرارات الحكومية”، معتبرا أن “التوفر على جواز كورونا، لا يعني شيئا أمام بقاء الأبناء وباقي أفراد العائلة، حيث لا يمكن أن يسافر المرء وحيدا”.
وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية إلى أن “الرهان الآن هو على السياحة الداخلية، أما الخارجية فالأمور مستحيلة، نظرا للإجراءات الحكومية التي تفرض مثلا على بعض البلدان حجرا صحيا لعشرة أيام، هل سيؤديها السائح من جيبه؟ هذا غير معقول”، على حد تعبيره.
أحسن وجهة بعد هذا التخفيف هو زيارة الأقارب واحياء صلة الرحم وزيارة المقابر والترحم على الأحبة الذين لم نستطع حضور جنائزهم..
نظرا للإجراءات الحكومية التي تفرض مثلا على بعض البلدان حجرا صحيا لعشرة أيام، هل سيؤديها السائح من جيبه؟ هذا غير معقول”…المشكلة ماشي في الفلوس لي عندو إجازة فيها عشرة إيام فقط واش يقضيها في الحجر الصحي ويرجع منين جا.. هادا هو المشكل….
المشكل هو الاعتماد علی السياحة الخارجية خاص الفنادق تراجع حسلبتها وتنقص من الاثمنة لتستفيدة من السياحة الداخلية علی طول السنة ماشي تقلب تربح مرة وحدة الربح كيجي دقة دقة اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع
خففوا الإجراءات على الجالية المغربية بالامارات مشتاقون لبلدهم ولاهلهم الذين لم يتمكنوا من زيارتهم مدة سنتين وأكثر ولأن يتعرضون لشروط تعجيزية وإجراءات صعبة للغاية حرااام والله هذا ظلم في حقهم بسبب هذه القرارات أصابهم الاكتئاب و التذمر …. خففوا عنهم الإجراءات و خليو الناس يجيو يشوفوا حبابهم و وبلادهم يترحموا على موتاهم خنقتوهم بهاد الحجر الصحي لمدة عشرة ايام و العطلة عندهم قصيرة خففوا عنهم الإجراءات جزاكم الله خيرا
ما مصير المواطن الدي امتنع عن التلقيح ؟ هل سيبقى مسجونا في مدينته؟
يجب الاحتياط من موجة شديدة الخطورة كما يقع في البلدان التي لا تحترم الإجراءات الاحترازية
الله يرحم الوالدين لي فهم شي حاجة يفهمنا
علاش باقين يسولونا على رخصة التنقل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا غير إبتزاز المواطن ……..
لا انصح بقضاء العطلة في أكادير فالمدينة خلال السنوات الأخيرة تعرف حركة اختناق كبير خاصة بين الشريط الساحلي للمدينة و تاغزوت، وهذه السنة ستسوء الأوضاع اكثر خاصة مع إغلاق شوارع المدينة بفعل الإصلاحات التي ستزيد الطينة بلة.
اشرحوا لنا ما معنى : يمكن للمهاجرين أو الأجانب المقيمين بدول اللائحة “أ” الولوج إلى المغرب إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح ( و/أو) نتيجة سلبية لاختبار “PCR” يعود لأقل من 48 ساعة.
_هل هي “و” أم ” أو” أم ماذا …؟؟؟
_لماذا المغرب لا يقبل جواز التلقيح الاجنبي لوحده دون اختبار PCR إلا بعد مرور”4 اسابيع” من الجرعة الثانية, عكس جميع دول العالم “2 اسابيع”…؟؟؟
__هل بدأ العد العكسي للغش وزيادة الاثمان ورداءة الخدمات من طرف المهنيين وغيرهم ؟؟؟
__ لماذا اسعار لارام والبواخر والفنادق ارتفعت عشر مرات منذ هذا البلاغ؟؟؟ ألم تفكروا ابدا في المواطنين والمهاجرين الذين يساهمون بشكل كبير جدا في اقتصاد المغرب؟؟؟
السياحة مزيانة للنفس والتنفس ولكن التنقل بين المدن ممنوع حسب بلاغ الحكومة اللهم إذا كان المقصود حاملي جواز الكرونة وهم قلة قليلة. وهؤلاء بأنفسهم سيجدون صعوبة في مرافقة أبنائهم و زوجاتهم غير الملقحين، وهذا لا قدر الله يؤدي إلى التشتت الأسري. أحد علماء اللجنة الأدبية قال أنه ستكون مرونة في تطبيق منع التنقل. كيف ذلك هل ستكون قرعة tombola مثلا نترك عشر سيارات تمر وواحدة تؤدي مخالفة التنقل بدون جواز الكورونة
تمنيت زيارة مدينة الحسيمة ((منارة المتوسط))؛وجهة سياحية من الطراز العالي ؛؛؛شواطئ جميلة؛ جبال متاخمة، أناس طيبون.