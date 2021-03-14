وحدات طبية متنقلة تفحص محتاجين بإقليم أزيلال

نظمت مندوبية وزارة الصحة بأزيلال، السبت، ثلاث وحدات طبية متخصصة، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، ودعم من السلطة المحلية، تضمنت طب القلب والشرايين، وطب الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الصحي “إسران”، وطب الغدد بالمركز الصحي “القصبة” بدمنات، وطب النساء والتوليد بالمركز الصحي بإمينيفري بدائرة ولتانة.

وشملت خدمات هذه الوحدات الطبية فحوصات مختصة في طب النساء والتوليد، الفحص بالصدى والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، طب القلب والشرايين، طب الأذن والأنف والحنجرة وطب الغدد. بالإضافة إلى البرامج الصحية، والكشف عن فيروس “كوفيد- 19″، وتوزيع الأدوية بالمجان.

واستهدفت العملية ساكنة دمنات وإمينيفري والدواوير المجاورة لهما. واستفاد أزيد من 490 مواطنا ومواطنة من ساكنة المنطقة من خدمات هذه الوحدات الطبية، التي تضمنت 53 فحصا بالصدى بالنسبة إلى النساء الحوامل، و30 فحصا خاصا بأمراض الغدد، و147 كشفا بالنسبة إلى أمراض القلب والشرايين، و202 فحص تخص أمراض الأنف والأذن والحنجرة، و59 كشفا تهم فيروس “كورونا”.

وفي اتصال بجريدة هسبريس، أوضح عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن الحملة تندرج في إطار سلسلة الوحدات الطبية المتخصصة، الرامية إلى تقريب مختلف الخدمات الصحية من المواطنين، وتعزيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير العرض الصحي المتنقل، مشيرا إلى أنها جرت وفقا للطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة فيروس “كورونا”.