وحدة طبية خاصة تتنقل إلى منازل "طريحي الفراش" للتلقيح بقرى العرجات

لا تقتصر حملات تلقيح المواطنين، الذين تتوفر فيهم شروط السن المعتمدَة، على مراكز التلقيح، بل تتعداها إلى وحدات متنقلة، تطرق بيوت المواطنين المسنين الذين لا يستطيعون الانتقال إلى هذه المراكز.

يتعلق الأمر بوحدات طبية خاصة تنتقل إلى منازل مواطنين طريحي الفراش، إما لكبر سنهم أو بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة، من أجل تلقيحهم من فيروس “كورونا”.

وشهدت القرى المحيطة بمركز العرجات، البعيد عن العاصمة الرباط بأزيد من 20 كيلومترا، بداية حملات التلقيح المتنقلة هذه، ورافقت جريدة هسبريس الإلكترونية إحداها.

ووفق المعلومات التي استقتها هسبريس فإن السلطة المحلية والعمالة أعدّتا لائحة خاصة، باستشارة مع أعوان السلطة من “مقدّمين”، للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التلقيح من الفيروس، في دواوير العرجات، لكن لا يسمح لهم وضعهم الصحي بالانتقال إلى المركز الخاص بالتلقيح.

وتتَواصل السلطات، بعد تقنية الفرز ذاتها، مع من يستطيعون التنقل للتلقيح، من المواطنين المتوفرة فيهم شروط السن، وتنتقل سيارة خاصة يحضر فيها طبيب وممرض وعون سلطة وعنصر من القوات المساعدة لتلقيح الباقين في منازلهم.

وفي المدار القروي المحيط بقيادة العرجات، على سبيل المثال، حُدِّدَت أزيد من أربعين حالة لأشخاص طريحي الفراش، وبدأ العمل على تلقيحهم، بإعطائهم الجرعة الأولى من اللقاح، بعد الانتقال إلى مساكنهم الواقعة في مناطق متباعدة، تبعد أبعد نقطها بخمسين كيلومترا عن المركز.

ومن المرتقب أن تغطي هذه الحملة حالات غير قادرة على الانتقال إلى مراكز التلقيح في كل من جماعات: عامر، وولاد مالك، وأغبال، وسيدي علال البحراوي، والبراشوة.

ورحبت أسر الحالات التي زارتها هسبريس، من المواطنين المسنين غير القادرين على التنقل، بهذه المبادرة، بينما اجتمعت تعبيرات المستفيدين من التلقيح، وفق ما استقته جريدة هسبريس من تصريحات، على شكر ملك البلاد، والأطر الطبية، والسلطات المحلية، ومَن تنقل إلى منازلهم، وتمني زوال الجائحة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي وفق دفعات اللقاح التي يتوصل بها المغرب، وبلغ عدد المستفيدين منها، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة، أزيدَ من أربعة ملايين حاصل على الحقنة الأولى، وأزيد من 700 ألف مستكمل للتلقيح.