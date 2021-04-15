وحدة طبية متخصصة بواويزغت لمرضى السكرى

نظمت مندوبية وزارة الصحة بأزيلال، الخميس، وحدة طبية متخصصة في الكشف عن مرض السكري وتتبع المصابين به، وذلك بالمركز الصحي للجماعة الترابية واويزغت، إقليم أزيلال.

وقد شاركت في هذه الوحدة الطبية المتخصصة طبيبة اختصاصية في الغدد الصماء بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، بالإضافة إلى الأطر الصحية التابعة للمندوبية والمركز الصحي بواويزغت.

واستفاد من هذه المبادرة التي جرت في احترام تام للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، 42 شخصا من واويزغت والمناطق المجاورة لها.

وقال عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، لهسبريس، إن الوحدات الطبية الخاصة بالكشف عن مرض السكري وتتبع المصابين به ستتواصل خلال شهر رمضان الكريم؛ إذ من المرتقب أن يستفيد من كشوفاتها أزيد من 6000 شخص.

وفي سياق متصل، أشار آيت حدو إلى أن المستشفى الإقليمي بأزيلال استجاب لنداء نشر في مواقع إلكترونية، يتعلق بشخص كان في أمس الحاجة إلى إجراء عملية لإزالة المياه البيضاء (الجلالة)، موردا أن طاقما طبيا وتمريضيا مختصا أجرى له اليوم الخميس عملية جراحية تكللت بالنجاح.