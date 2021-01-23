وحدتان متنقلتان للجراحة تصلان ضواحي سوس

أشرف أحمد حي، والي جهة سوس ماسة، الجمعة، رفقة عمال أقاليم وعمالات الجهة، على تسليم مفاتيح وحدتين طبيتين متنقلتين إلى الجمعية المغربية الطبية للتضامن، التي ستتولى تدبيرهما، في حين ستشرف المديرية الجهوية للصحة على تأطير ومواكبة كافة القوافل الطبية المنتظر تنظيمها في المناطق القروية النائية.

وجاءت هذه المبادرة في إطار تفعيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتجسيدا للمجهودات المبذولة من طرف المصالح الولائية والجهوية من أجل تجويد وتحسين الخدمات الطبية والصحية، لاسيما توفير خدمات القرب لفائدة الفئات المعوزة بالوسط القروي، عبر تنظيم قوافل طبية متعددة الاختصاصات وتجهيز المؤسسات الصحية من مراكز صحية ودور للولادة.

وتختص الوحدة الأولى في الجراحة العامة، والوحدة الثانية في جراحة العيون، وتتميزان بكونهما من الأجنحة المتنقلة والمستقلة الخاصة بالجراحة، ويمكنهما استقبال ستين عملية جراحة يوميا، إلى جانب توفرهما على أفضل التقنيات الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى محطة لمعالجة وتطهير وتبريد الهواء؛ كما أنهما مجهزتان بألواح شمسية من أجل تخزين الطاقة، وكذا بمولد كهربائي.

يشار إلى أن هاتين الوحدتين تدخلان ضمن المشروع الذي أطلقته اللجنة الجهوية للتنمية البشرية في إطار برنامج محاربة الهشاشة، الهادف إلى اقتناء سبع وحدات طبية متنقلة، وتنظيم قوافل طبية لفائدة الفئات الهشة بالمناطق القروية والجبلية، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 37 مليون درهم بشراكة مع المجلس الجهوي سوس ماسة والمجالس الإقليمية لعمالات وأقاليم الجهة، ومؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان، وكذا الجمعية المغربية الطبية للتضامن.