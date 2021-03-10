ودادية موظفي العدل بتنغير تحتفي بعيد المرأة

بتنسيق مع رئاسة المحكمة الابتدائية بتنغير، نظم المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بتنغير، مساء الأربعاء، حفل تكريم لفائدة عدد من النساء الموظفات بالمحكمة المذكورة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وحضر الحفل التكريمي، الذي أقيم داخل فضاء المؤسسة القضائية سالفة الذكر، عدد من القضاة والمحامين وموظفي هيئتي كتابة الضبط بالرئاسة والنيابة العامة، بالإضافة إلى الموظفات المحتفى بهن.

وكشف مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية بتنغير أن هذا الحفل التكريمي يأتي اعترافا بما أسدته هؤلاء الموظفات من أعمال جليلة داخل المرفق القضائي، مبرزا “أن العيد الأممي للنساء يعد أحسن مناسبة للالتفات إلى هؤلاء الموظفات”.

المتحدث ذاته قال إن ورودا وهدايا رمزية سلمت إلى المحتفى بهن نظير مسارهن الحافل بالعطاء داخل ردهات المحكمة الابتدائية بتنغير، وكذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة.