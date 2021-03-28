وداد السمارة يحرز لقب بطولة المغرب لكرة اليد

وداد السمارة يحرز لقب بطولة المغرب لكرة اليد
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 28 مارس 2021 - 20:34

توج فريق وداد السمارة بلقب بطولة المغرب للقسم الوطني الممتاز لكرة اليد، برسم الموسم الرياضي 2019 -2020، عقب فوزه على فريق الجيش الملكي ب27 هدفا مقابل 25، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، عشية الأحد، بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء .

وكانت الجولة الأولى من المباراة، التي شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، قد انتهت بتقدم الفريق العسكري بـ 14 هدفا مقابل 13.

وجرت مباريات الدور النهائي (البلاي أوف) على مدى ثلاثة أيام (26 -27 -28 مارس الجاري) بمشاركة أندية الجيش الملكي ووداد سمارة وطلبة تطوان ورجاء اكادير .

وكان فريق وداد السمارة لكرة اليد، قد توج بطلا للمغرب للموسم 2018-2019، في المقابلة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وانتهت بـ 22 مقابل 19.

الجيش الملكي بطولة القسم الممتاز كرة اليد وداد السمارة

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‫تعليقات الزوار

1
  • المذغري
    الأحد 28 مارس 2021 - 20:44

    هنيئا لفريق وداد السمارة بهذا الاءنجاز،وسيجعل منه ممثلا للمغرب في المحافل العربية والاءفريقية،ويضمن لنا ءاقصاء الفرق الجزاءرية من هاته المسابقات بدعوى ان الصحراء في مغربها والبوليساريو في جزاءرها.

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