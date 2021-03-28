وداد السمارة يحرز لقب بطولة المغرب لكرة اليد

توج فريق وداد السمارة بلقب بطولة المغرب للقسم الوطني الممتاز لكرة اليد، برسم الموسم الرياضي 2019 -2020، عقب فوزه على فريق الجيش الملكي ب27 هدفا مقابل 25، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، عشية الأحد، بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء .

وكانت الجولة الأولى من المباراة، التي شهدت ندية كبيرة بين الفريقين، قد انتهت بتقدم الفريق العسكري بـ 14 هدفا مقابل 13.

وجرت مباريات الدور النهائي (البلاي أوف) على مدى ثلاثة أيام (26 -27 -28 مارس الجاري) بمشاركة أندية الجيش الملكي ووداد سمارة وطلبة تطوان ورجاء اكادير .

وكان فريق وداد السمارة لكرة اليد، قد توج بطلا للمغرب للموسم 2018-2019، في المقابلة التي جمعته بفريق الجيش الملكي، وانتهت بـ 22 مقابل 19.