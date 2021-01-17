وداعا "أبو الإعدام"

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‫تعليقات الزوار

12
  • ج مصطفى
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:25

    أنا لله وانا اليه راجعون
    رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا.

    3
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  • نقطة في بحر
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:35

    رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، لماذا لا يحذو جميع القضاة حذوه، أليسوا جميعا يستندون إلى نفس القوانين لماذا إذا نصدر عقوبة 6 أشهر مثلا في حق قطاع الطرق بدل ست سنوات وأكثر ولو كان المسروق هاتفا أو ما شابه!!

    13
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  • 20hassane
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:35

    ما تعني ب ابو الإعدام؟ هل هذا نقد ام اطراء؟

    0
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  • شنو مات القاضي ولا شنو
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:36

    شكون هاد ابو الاعدام اللي مات اعدام كورونا رحمه الله

    -7
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  • شهادة اعتراف
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:38

    ايوى سمعو هاذوك لي خرجو كيقولو بلي الاعدام ماغادي يطهر البلاد من الجريمة وسبق وكتبت تعاليق بلي صرامة القضاء والحزم في تشديد العقوبة حسب الاجرام ماشي ظلمو الناس ولكن هذ الفيديو دليل بلي الردع والصرامة تنقي البلاد وتهني حتى العباد اللهم اغفر وارحم الفقيد وجميع موتى المسلمين

    15
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  • سلام عليكم
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:41

    مرجو التوضيح من هو هاد القاضي الذي اتار الضجة و ما علاقة عنوان بوفاة القاضي

    1
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  • متعاطف
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:41

    عنوان التعليق فيه شيء من التحامل. المرحوم كان يطبق شرع الله . رحمة الله عليه.

    -1
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  • مغترب دكالي
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:43

    بسم الله الرحمن الرحيم ، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله وإنا اليه راجعون . رحم الله الفقيد وغفر له وأحسن مثواه وتبثه عند السؤال ، لقد ضاع المغرب في رجل عرف بنزاهته و تفانيه في تطبيق القانون دون ضغوطات حيث أصبحت مدينة الجديدة منذ سنوات عودته لا يجرأ مجرم على ارتكاب جرم لانه كان يهاب القاضي العادل نور الدين الفايزي . الجديدة حزينة فعلا لضياع أحد النزهاء من ابنائها .

    3
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  • من روما
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:44

    إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة

    2
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  • Samir
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:45

    ان هذا الموت هو عقاب من الله سبحانه و تعالى في حق الذين أصدر عليهم حق الاعدام طلما و عدوانية. و هذا هو المشكل في الاعدام. يمكن اصدار الحكم بالعظام اليوم و غدا يتضح ان الشخص المعدوم بريئ. و لكن فات الأوان. كما يمكن استغلال الاعدام لإسكات المغاربة و فرض ما يريده المخزن . عاش الملك و لا لاعدام

    -12
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  • نورالدين
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:45

    اللهم ارحمه واغفر له وتقبل منه صالح أعماله. وانالله وانا إليه راجعون.

    1
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  • عبد الرحمان
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:46

    اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك. الكل يشهد له بالعدل . انا عنوان هيسبريس بابو الإعدام فهو تبخيس في حقه . ان إصداره بحكم لإعدام في حق من يستحقه فهو تطبيق القانون وليس على هواه . حبدا لو كان كل قاض يطبق القانون ويخشى الله متله . الكل يشهد له بالصرامة والأخلاق العالية وخشية الله في المال الحرام . اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك

    3
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