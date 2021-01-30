ورشة تلامس محاربة الإعلام للشغب الرياضي

ورشة تلامس محاربة الإعلام للشغب الرياضي
صورة: هسبريس
السبت 30 يناير 2021 - 13:22

خلال ورشة تكوينية احتضنتها مساء أمس الجمعة قاعة أنشطة تابعة لأحد الفنادق بالناظور، ناقش مجموعة من الفاعلين موضوع “دور اللغة الإعلامية في محاربة الشغب الرياضي”.

الورشة التي نظمتها جمعية “سبور ناظور للإعلام والرياضة والتنمية” تحت شعار “جميعا من أجل ملاعب رياضية بدون عنف”، تناولت تجليات ومظاهر وأسباب الشغب داخل مختلف الملاعب الرياضية وانعكاساتها السلبية، مع طرح السبل والإجراءات الكفيلة لمحاربتها.

وقال محمد زريوح، رئيس الجمعية المنظمة، إن “الورشة التكوينية تأتي في إطار الأيام التحسيسية حول مخاطر ظاهرة الشغب التي تشهد تناميا في الوسط الرياضي، مع ما خلفته من خسائر بشرية ومادية وإساءةٍ للثقافة المغربية المبنية على التضامن والتعايش وتقبل الآخر”.

وأضاف المتحدث في تقديم الورشة التكوينية أن “هذا المشروع ينفتح على أنشطة موازية تدور حول التحسيس والتوعية بهذه الظاهرة السلبية، مع طرح السبل الكفيلة لمعالجتها واقتراح حلول ناجعة من زوايا مختلفة لتقليص آثار شغب الملاعب الرياضية”.

وتحدث مؤطرا الورشة عماد أبركان ومراد هربال عن نماذج ظاهرة شغب الملاعب في الرياضة المغربية، وتطرقا إلى الأسباب الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة التي تعود خاصة إلى الاختلاف وعدم تقبل الآخر، مقترحين حلولا لمحاربة الظاهرة تتجلى أساسا في التحسيس والتوعية والتربية على التشبع بالروح الرياضية.

كما استهدفت الورشة، في باقي أطوارها، تمكين المستفيدين من الصحافيين من الأدوات المعرفية الأكاديمية للمساهمة في التحسيس بمخاطر الشغب الناتج عن الممارسة الرياضية وتداعياته على المجتمع عامة، وعلى التنافس الرياضي على وجه التحديد.

شغب الملاعب محاربة الشغب الرياضي مدينة الناظور ملاعب رياضية بدون عنف

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تلقيح القوات المسلحة الملكية
السبت 30 يناير 2021 - 14:30 1

تلقيح القوات المسلحة الملكية

صوت وصورة
ليديك واستقالة العماري
السبت 30 يناير 2021 - 12:38 7

ليديك واستقالة العماري

صوت وصورة
زراعة الشمندر السكري
السبت 30 يناير 2021 - 11:30

زراعة الشمندر السكري

صوت وصورة
بدون عنوان: سفر العطش
الجمعة 29 يناير 2021 - 22:30 5

بدون عنوان: سفر العطش

صوت وصورة
الكيحل والتحالفات السياسية
الجمعة 29 يناير 2021 - 21:23 11

الكيحل والتحالفات السياسية

صوت وصورة
المساحات الخضراء بالعاصمة
الجمعة 29 يناير 2021 - 19:24 7

المساحات الخضراء بالعاصمة