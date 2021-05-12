ورشة تناقش في مكناس اقتصاد مجتمع المعرفة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، (تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الرباط)، بالتعاون مع جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ورشة عمل حول “اقتصاد مجتمع المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا فائقة التطور”، وذلك يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري، عبر تقنية الاتصال عن بعد، بمشاركة مركز الاسكوا للتكنولوجيا والاتحاد الدولي للتكنولوجيا والاتصالات الأمريكية.

وقال المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إن “العالم يتوجه الآن وبسرعة فائقة نحو التحول الرقمي وإدماج التكنولوجيات الذكية في البنية التحتية للدول، وذلك بهدف الوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة والإبداع”، مشيرا إلى أن “التكنولوجيا الرقمية تسهم بدورها في الرقي بالاقتصاديات والمجتمعات، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتشجيع ريادة الأعمال”.

وأضاف المتحدث ذاته، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن “التوسع في استخدام التكنولوجيا في مجالات الحياة المختلفة أدى إلى تحسين تبادل المعرفة وإنتاجها نتيجة لاختصار الحواجز المكانية والزمنية، ما سهل الوصول إلى المعلومات وخفض تكاليف معالجة البيانات وتحفيز الابتكار، وبالتالي اتساع نطاق التطوير في هياكل الاقتصاد وسوق العمل”.

وأشار عادل الصقر إلى أن “المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وجامعة مولاي إسماعيل يهدفان من عقد هذه الورشة إلى تسليط الضوء على مفهوم التكنولوجيا فائقة التطور وتأثيرها في اتخاذ القرار، وتعزيز الإبداع والابتكار في هذه التكنولوجيا بالدول العربية، بالإضافة إلى التطرق لواقع اقتصاد المعرفة وتأثيره على التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية”.

وأورد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين أن “تنفيذ هذه الورشة يأتي في إطار حرص المنظمة على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين الجامعات ومراكز البحث العلمي في المملكة المغربية والدول العربية، ومنها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس”.