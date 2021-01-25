ورشة صناعة آلة القانون

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‫تعليقات الزوار

1
  • farissrabia
    الإثنين 25 يناير 2021 - 19:51

    فعلا ارقى الالات الموسيقية العربية … تبارك الله على هاد الفنان المتمرس والمدرس والصانع.

    2
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