ورشة صناعة آلة القانون

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:11
شابة ألمانية تضع حدا لحياتها بمدينة مراكش
-
19:12
المحاكم تدرج 8657 قضية عن بعد في 5 أيام
-
18:21
"هواوي" تتوسع في سوق الهواتف الذكية بالمغرب
-
17:17
درك تادلة يوقف أشخاصا بسبب المخدرات والفساد
-
16:09
"باستور" الفرنسي يفشل في الوصول إلى اللقاح
-
15:19
"حملة دفء" تستهدف المشردين بشوارع الدشيرة
-
14:50
سلطان عمان يأمر بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية
-
14:08
طلبة يلتمسون تأجيل مواعيد الامتحانات الجامعية
-
13:38
طائرة مغربية تقلع نحو الصين لشحن لقاح الجائحة
-
13:15
"لقاح كورونا" يغادر الدار البيضاء إلى باقي الجهات
-
12:36
اصطدام مركبات يخلف 8 مصابين بالطريق السيار
-
12:21
إسبانيا تفكك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات
فعلا ارقى الالات الموسيقية العربية … تبارك الله على هاد الفنان المتمرس والمدرس والصانع.