ورش ثقافي يقرب المدارك العبرية من المغاربة

في إطار إعادة إحياء التراث اليهودي في المغرب، يستعد المعهد اليهودي للخبرة، الذي ينتمي إلى مؤسسة “Séfarade” الأمريكية، لإطلاق مشروع مدرسة تعنى بتعليم العبرية والثقافة اليهودية للمغاربة الراغبين في استكشاف المكون العبري في الهوية المغربية.
ويعد مشروع معهد “Ulpan Hamizrach” تجربة ثقافية تأتي لتدعيم القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس، القاضي بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذا تمكين اليهود من أصول مغربية من زيارة وطنهم الأم.
وفي تصريح لجريدة هسبريس قالت سعيدة العقباني، مديرة معهد “ulpan hamizrach”، إن فكرة إنشاء معهد لتلقين الثقافة العبرية للمغاربة جاءت وفق الرؤية الملكية التي تروم إعطاء أهمية بالغة للمكون العبري كرافد من روافد الهوية المغربية.
وأوضحت المتحدثة أن المشروعر جاء في إطار تشجيع التبادل الثقافي بين المغرب وإسرائيل، إذ سيعتمد في عملية التدريس في مرحلتها الأولى على ضوابط علمية بيداغوجية معمول بها في هذا الصنف من المعاهد الدولية، ثم سينتقل في المستقبل إلى تنظيم زيارات متبادلة.
تحية خالصة الى جميع اليهود المغاربة الذين يدافعون عن الوحدة الترابية من مراكز القرار في إسرائيل او امريكا او أوروبا. نعم يجب استكشاف المكون العبري في الهوية المغربية.
ماكرهناش كون تذكروا المغاربة أيضا بأنهم يهود دونمة في الأصل وأنه يجب الكف عن اختراق الإسلام ودعشنته وتشويهه وأنه قد حان الوقت ليعود كل إلى أصله طبقا للحكمة القائلة : الرجوع إلى الأصل فضيلة. والسلام على من اتبع الهدى وعرف قدره ولزم حدوده.
الشعب المغربي بشكل عام يرفض و يعارض التقرب من الصهاينة الذين مازالوا يحتلون أرضنا أرض فلسطين و مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
كيف نتقرب من أولائك المجرمين الذين تلطخت أيديهم بقتل الشهداء …
ثقافتنا تختلف عن ثقافتهم و ديننا يختلف عن دينهم …نعم هناك يهود يدعون للسلام و بتبرأون من المجرمين قتلة الأطفال و النساء و المجاهدين من الشعب الفلسطيني…فهؤلاء مرحبا بهم …لأنهم يهود و ليسوا صهاينة.
لذلك…ليعلم الجميع اننا كمغاربة نرفض من يتكلم باسمنا و يدعي بأننا نرحب بالتقرب من أي ورش ثقافي صهيوني….