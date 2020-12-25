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‫تعليقات الزوار

15
  • hassan
    السبت 26 دجنبر 2020 - 00:12

    ما ورطة ما والو.. المتأسلمين لا يهمهم الا كعكة المناصب. يتخدون الدين ذريعة ليس إلا.

    26
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  • visionnaire
    السبت 26 دجنبر 2020 - 00:16

    Pour tirer cette conclusion, on doit attendre deux ou trois ans

    -7
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  • هشام
    السبت 26 دجنبر 2020 - 00:19

    و احد الكاس كبير ديال عصير الحامض بارد لجيرانا….كبوا كبوا زيدو زيدو …..

    6
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  • rachida
    السبت 26 دجنبر 2020 - 00:44

    الاتفاق المغربي-الأمريكي-الإسرائيلي أجهز على اللامبة إن لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله وحده والحي أولى من الميت

    صلاة الجنازة والدفن بعد انتخابات سنة 2021

    10
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  • Tammait
    السبت 26 دجنبر 2020 - 00:53

    دعيو وقولو الله اخلف وجمعو علينا هاد اللامبات لي خاويين من الغاز وخليو الحسكة ملات 6ديالالشمعات اضويو هاد البلاد

    4
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  • Boubker usa
    السبت 26 دجنبر 2020 - 00:54

    السلام عليكم
    صراحة .الله يكن في عون .اعضاء حزب المصباح .المنطفء.
    أصعب شيء ان تسحب البساط من تحت قدمي .
    شخص ما او .تتنكر له بين عشية و ضحاها .اصبح .
    حزب العدالة والتنمية أضحوكة. من هب ودب .سار
    يتكلم فيه .وينعته بأسوأ النعوت.
    انا على ما يبدوا لي أمر مدبر .فهاذا حال من يتق في السياسة.فالسياسة اذا أردت ان تمارسها .وجب عليك
    التجرد من جميع القيم الأخلاقية. وان تكون عديم الوعود .وان تكو بارع في الكذب والمراوغات.
    فهاذا ينطبق على جميع السياسيين في العالم .
    من منت يتذكر الاستاذ فتح ولعو عندما كان في المعارضة .كان يزلزل قاعة البرلمان بتنديدات .الطبقة الكادحة يجب ان تأخذ حقها ووو و.وبمجرد ان مني،عليه .بحقيبة المالية .اقلب وجهوا .شيء طبيعي
    انا لا تفاجئني هاته الأفعال. فلقد سرنا نعيشها في العلاقات الزوجية .مصلاحتي من مصلاحتك .

    وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    15
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  • محايدة
    السبت 26 دجنبر 2020 - 08:09

    انا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية وقع في ورطة مدبرة من اجل الإطاحة به .فقد اعطي العثماني الاذن بالتصريح ضد التطبيع بينما كانت امور اخرى تطبخ في الخفاء . وعندما وجدت للعان لم يجد بدا من مسايرة الاتفاق . اظن ان في السياسة يجب على المرء أن لا يعلن عن مبادئه ومواقفه لانها تتغير مع الاحداث ومع اكراهات الظرفية العالمية . ثم ان صاحب المبادىء لا يسمح له بممارسة السياسة لانه سيتعارض مع اصحاب المصالح والانتفاع .

    6
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  • Kamal
    السبت 26 دجنبر 2020 - 08:37

    هؤلاء لا يختلفون عن غيرهم في شيئ. عطيهم رواتب سمينه وفيلات وسيوقعون
    لك على كل ما تريد. اما الدين فهو مجرد مطيه يتم استخدامه لقضاء الاغراض كما كان الحال دائما. الشعب الي عاقت بل القالب ارا عاقت ولي معاقتش أراها على حالتها التي نراها في وقتنا الحاضر.

    7
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  • ولد موBz
    السبت 26 دجنبر 2020 - 09:35

    يالها من شوهة لقد اطفات الشمعة واصحابها بان الكره الحقيقي لمادا هاد الفوضى كلهاعلى فلسطين والشعب المغربي تركتوه مدة 10 سنوات ينتحر مع غلاء المعبشة وكدلك الماء والكهرباء ضهرتم على حقيقتكم الله ينتقم منكم اجمعين يارب العلمين

    -4
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  • هم.......هم
    السبت 26 دجنبر 2020 - 12:51

    مع كوني محايدا و ليس لي أصلا أي علاقة بالسياسة لا من بعيد و لا من قريب ، إلا أنني وجب علي الادلاء بما أعتقده صوابا، ليكن في علم كل مواطنينا الأحبة أن تحمل المغرب ملكا و شعبا وزر حزب إسلامي باطلا ، فلقد تشنجت العلاقات مع الدول الصديقة و الحليفة بسبب ذلك ، لكن ثقة ولي الأمر في اختيارات شعبه جعله يحافظ على ما تعهد به من خلال الدستور المغربي الجديد، و منه فلابد من ذكر إيجابيات ما اختاره الشعب المغربي الأبي: منذ تولي الحكومة المنتخبة و التي نالت ثقة جلالة الملك بدأ معها مسلسل إصلاحات عميقة تكاد تكون مؤلمة منها : تقنين تسويق الخضروات والفواكه إلى الأسواق الخارجية معه عاش المغاربة رخاء ووفرة غابت في السنوات الماضية حيث الطماطم بلغ ثمنه 18 درها في التسعينات، تم ترشيد للادارة حيث تم ترسيخ الأجر مقابل العمل و بدأ مسلسل التعاقد الذي أعاد طمأنينة لجموع الشعب حيث توالت إضرابات الجماعات المحلية و التعليم لسنوات دون رقيب و لا حسيب …و حيث الحزب وطني فقد غامر باديولوجيته رافعا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ……..مر من هنا و لست متحزبا .

    -1
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  • مغربي
    السبت 26 دجنبر 2020 - 13:19

    هذه اشكالات اقحام الدين في
    السياسة

    0
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  • ناقد رسمي
    السبت 26 دجنبر 2020 - 13:33

    مسمار آخر يدق في نعش الديمقراطية المزعومة و التي خلقت ميتة لأنها دمية يلهي بها أصحاب الثروة الصغار ممن يريدون الوصول إلى السلطة أو يحلمون أحلاما وردية … لكن في كل يوم يتضح أن الأمور تؤول من السيء إلى الأسوأ ولا يزال المستأثرون بالثروة يستأثرون بالنفوذ فيجعلون القوانين لصالحهم ومن الشعب عبيدا لهم لكسب المزيد من الثروة و النفوذ… مثال بسيط : جلد أصحاب الشواهد و الأساتذة وما يبعث من دلالات عميقة على كراهية التعليم الذي ينير عقول الشعب و يجلي الحقائق ويفضح الفساد و المفسدين.

    1
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  • Youssef USA
    السبت 26 دجنبر 2020 - 15:51

    King Mohamed VI may God bless and protect him have big vision for the Kingdom larger then the political parties that represent only their interest and stay in power. The strategic alliance between the United State, Israel and
    Morocco is going to form block to to serve the interest of the Kingdom and give the United State and Israel strong foot in west Africa to conduct trade also security

    0
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  • مواطن2
    السبت 26 دجنبر 2020 - 19:38

    لنخرج قليلا من ” المعقول ” ونخوض قليلا في ” المزاح ” كما يقال للترفيه عن النفس.شعار حزب العدالة والتنمية ” اللمبة ” فيه الكثير من المعاني . انها تعني الضوء للوهلة الاولى. لكن الضوء في الوقت الحاضر ياتي من المصباح الكهربائي . وكان على الحزب ان يختار ” الثريا ” الكهربائية او ما شابه ذلك اذا كان المقصود هو الانارة ومحاربة الظلام. لكن بنظرة بسيطة يظهر ان المصباح الرمز هو عبارة عن ” لامبة ” قديمة تعمل بالفتيلة والكاز – ب3نقط على الكاف -وسيلتان لم يعد لهما وجود في المغرب بصفة عامة.انا بحثت عن هاته المادة لفرن يعمل بها فلم اعثر لها على اثر.حتى الفتيلة انقرضت.خلاصة القول ان شعارهم لا يعني ” الضوء ” وهم يدركون ذلك. الا ان المواطن اعتبره مصباحا سينير طريق المغاربة.لا اثر لهاته الانارة لان مادة المصباح انقرضت.قلت مسبقا بان التعليق اعد للخروج عن المالوف.

    2
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  • محمد
    السبت 26 دجنبر 2020 - 21:46

    برأيكم من سيعوض المصباح في الحكومة هل يوجد بديل معظم الاحزاب الاخرى انتهازية آخر همها المواطن .

    1
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