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‫تعليقات الزوار

3
  • gan gan
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 00:40

    حصلتي أ حمادي دابة تلقى المغرب دار عليه مقدم حضيه ف باب سبيطار

    4
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  • خ ا ل د
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 01:02

    هدا هو لي جات معاه فوووق الشواية ……..وفوق الشواية

    0
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  • البجعدي
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 01:13

    لو انتصرنا في هذه المعركة ضد اسبانية ستكون الضربة القاضية مع جيران السوء سيأخذون شنقريحة و تبون عند الرقي الشاوي و يعطوهم بخور، سيبخر لهم بشعر العطروس

    0
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