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تعليقات الزوار3
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الدرك يوقف سارقي سيارات الكراء بشفشاون
حصلتي أ حمادي دابة تلقى المغرب دار عليه مقدم حضيه ف باب سبيطار
هدا هو لي جات معاه فوووق الشواية ……..وفوق الشواية
لو انتصرنا في هذه المعركة ضد اسبانية ستكون الضربة القاضية مع جيران السوء سيأخذون شنقريحة و تبون عند الرقي الشاوي و يعطوهم بخور، سيبخر لهم بشعر العطروس