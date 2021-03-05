وزارة الأوقاف تتصدى لـ"فوضى" إقامة صلاة التراويح

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت تتناسل أخبار ومعطيات حول إقامة صلاة التراويح بمساجد المملكة؛ إذ تم ترويج أخبار بخصوص توجيهات صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى المندوبين الجهويين حول كيفية إقامة صلاة التراويح، وهو ما نفاه مصدر هسبريس.

المصدر كشف أن ما صدر عن الوزارة هو توجيه إلى المندوبين الجهويين بخصوص عملية تتبع ومنع أي تدخل من الجمعيات المسيرة لبعض المساجد قد يشوب صلاة التراويح في حالة تم السماح بإقامتها هذه سنة.

وأشار مصدر هسبريس إلى أن بعض المساجد عاشت في السنوات الماضية نوعا من الفوضى إبان حلول شهر رمضان؛ إذ تقوم بعض جمعيات المجتمع المدني بكراء مكبرات للصوت وتسييج بعض المناطق العمومية وحصرها على صلاة التراويح، وهو ما لن تسمح به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القادم من السنوات ضمانا لحسن تدبير بيوت الله التي تبقى عملية السهر عليها من اختصاصات الوزارة.