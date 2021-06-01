وزارة الأوقاف تكشف جدولة فتح المساجد المغلقة

وزارة الأوقاف تكشف جدولة فتح المساجد المغلقة
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 16:00

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، عن الجدولة الزمنية لإعادة فتح المساجد المغلقة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “تبعا للبلاغ الصادر أمس الاثنين تنفيذا للأمر المولوي السامي بإعادة فتح المساجد المغلقة تدريجيا، تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن جدولة هذه العملية ستتم على أربع مراحل:

1- الثلاثاء 8 يونيو 2021 إعادة فتح بقية المساجد الجامعة وعددها 12.000 مسجد؛

2- الثلاثاء 22 يونيو 2021 المجموعة الثانية: 9.000 مسجد للصلوات الخمس؛

3- الثلاثاء 6 يوليوز 2021 المجموعة الثالثة: 9.000 مسجد للصلوات الخمس؛

4- الثلاثاء 20 يوليوز 2021 المجموعة الآخرة: 10.000 مسجد للصلوات الخمس”.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات ستتم بتنسيق تام بين الولاة والعمال ومندوبي الشؤون الإسلامية.

الجدولة الزمنية المغرب فتح المساجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

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‫تعليقات الزوار

2
  • jwjwjjdjjd91
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 16:06

    اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد

    1
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  • حفيظ
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 16:07

    ماذا تعني المساجد الجامعة وشكرا

    0
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