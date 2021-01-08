هذه حقيقة الإعفاء من كراء "المحلات الحبسية"

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجمعة، ما تم ترويجه ببعض وسائل الإعلام، بخصوص فترة الإعفاء من كراء المحلات الحبسية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه، خلافا لما روجته بعض وسائل الإعلام في شأن أكرية بعض المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنى، ما عدا المساكن المكراة للموظفين، “فإن فترة الإعفاء من كراء المحلات المذكورة قد بدأت في شهر مارس 2020 وانتهت بنهاية الحجر الصحي العام، وهو آخر شهر يونيو من نفس السنة”.

ودعت الوزارة بعض مكتري هذه المحلات، الذين قد يوجدون في حالات خاصة، “أن يتقدموا بطلبات تأجيل تسديد مبالغ الكراء إلى وقت محدد، أو طلب تعليق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقهم في هذا الصدد إلى أجل محدد”.