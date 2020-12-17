وزارة الاقتصاد تطلق بوابة خاصة بالدعم المقاولاتي

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، إطلاق “البوابة الوطنية للدعم المقاولاتي”، وهي بمثابة شباك وحيد يجمع تدابير الدعم الموجه لفائدة المقاولات.

وجرى إحداث هذه البوابة الوطنية، التي تندرج ضمن البرنامج الوطني للدعم المقاولاتي، بدعم من المؤسسة الألمانية التعاون الدولي، ويُراد منها توفير جميع المعلومات الضرورية في مرحلة إنشاء وتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ويتمثل الهدف من هذه بوابة (www.almoukawala.gov.ma) في إعطاء دفعة لصاحب المشروع، مع إعلامه بأفضل الممارسات في ما يتعلق بريادة الأعمال ومساعدته على إنجاز مشروعه على أحسن وجه.

وتأتي هذه البوابة في وقت تواجه المقاولات تعدد تدابير الدعم المقاولاتي والفاعلين في هذا المجال، وهو ما يجعل من الصعب فهم نظام الدعم، وتصبح معه المقاولة غارقة في فيض من المعلومات، وأحياناً تجد نفسها غير قادرة على الحصول على نظرة شاملة على مختلف التدابير المتاحة لها.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال ندوة صحافية، أن البوابة الوطنية تسمح للمقاول بالتعرف على جميع عروض الدعم، المالية وغير المالية، والحُصول على جميع المعلومات لتطوير المبادرة المقاولاتية.

وسواء كان متصفح البوابة الوطنية حامل مشروع أو مقاولة صغيرة أو مقاولا ذاتيا أو مقاولة صغيرة أو متوسطة أو مزارعا أو مقاولة مبتكرة تم إنشاؤها حديثاً، فيمكنه البحث عن كل تدابير الدعم والمواكبة في جميع جهات المغرب.

وتشمل هذه التدابير الإعانات والضمانات والقروض والضرائب والجمارك والعقار؛ ناهيك عن تقارير، وإجراءات مبسطة، وقاموس المصطلحات، ودراسات ومنشورات تتيح التعرف على جميع المواضيع المفيدة، فضلا عن الأخبار والأحداث والمستجدات.