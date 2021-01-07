وزارة التجهيز تحذر من التنقلات أثناء التساقطات

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عن التدابير الواجب اتخاذها من طرف مستعملي الطريق، خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات المطرية القوية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الاستعداد القبلي للسفر، بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، وأيضا توخي الحيطة والحذر، لا سيما بالمحاور التي من المحتمل أن تتعرض للغمر كالمنخفضات ونقط عبور الطرق للأودية والشعاب.

ومن ضمن النصائح التي قدمتها الوزارة عدم المغامرة بحياتهم بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، مع احترام مسافة الأمان بين المركبات، واحترام علامات التشوير، وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق المديريات الترابية للوزارة والمتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان انسيابية حركة السير.

تحذيرات الوزارة جاءت على إثر النشرة الخاصة التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص الأمطار العاصفية القوية التي من المحتمل أن تعرفها عمالات وأقاليم طنجة ـ أصيلة والفحص ـ أنجرة والمضيق ـ الفنيدق وشفشاون وتطوان والعرائش وأسفي وأكادير ـ إدوتنان وإنزكان ـ آيت ملول وشتوكة ـ آيت باها والصويرة وشيشاوة وسيدي بنور والجديدة وبرشيد وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وتاونات وكذا المرتفعات التابعة لكل من الحسيمة وتازة.

وأوصت الوزارة المواطنين بتأجيل تنقلاتهم خلال هذه الفترة من وإلى أو عبر الأقاليم سالفة الذكر، إلا في حالة الضرورة القصوى.