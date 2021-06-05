وزارة التربية الوطنية تحقق في تشييد 18 حجرة دراسية بمئات الملايين

فتح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تحقيقا في شأن مشروع بناء 18 حجرة دراسية بالثانوية الإعدادية مالك ابن أنس بالحي الحسني في الدار البيضاء، بلغت كلفتها 800 مليون سنتيم، من دون أن يشرع في استغلالها وفتحها أمام التلاميذ منذ سنة 2016، تاريخ نهاية أشغال بنائها من طرف مقاول تابع للقطاع الخاص.
وجاء تشييد هذه الحجرات الدراسية بهذه الثانوية الإعدادية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، حيث قررت مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء ـ سطات والمديرية الإقليمية للوزارة ذاتها بالحي الحسني تشييد هذه الحجرات لتنضاف إلى 9 حجرات أصلية كانت مشيدة بالمؤسسة، قصد الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العمومي في مرحلتيه الإعدادية والثانوية، في هذه المنطقة التي تحتضن أكبر كثافة سكانية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقال المصطفى المهجور، رئيس جمعية آباء وأولياء أمور تلاميذ الثانوية الإعدادية أنس بن مالك، إن فتح التحقيق في هذه الصفقة هو مسألة ضرورية، للوقوف على حقيقة ارتفاع كلفة بناء الفصل الدراسي الواحد بمبلغ 44 مليون سنتيم، من دون احتساب التجهيزات والطاولات وباقي الأمور اللوجستيكية الأخرى.
وأوضح رئيس جمعية آباء وأولياء أمور تلاميذ الثانوية الإعدادية أنس بن مالك، في تصريح لهسبريس، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تفاجأ بوجود هذه الحجرات الدراسية الشاغرة والتي لم تستغل من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بالحي الحسني، بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة، في وقت عمدت فيه إلى تفويتها إلى جهات أخرى بدعوى ضعف نسبة الملء داخل مؤسسة أنس بن مالك التعليمية.
وأضاف المهجور في التصريح ذاته: “عقدنا لقاء مع وزير التربية الوطنية بشأن قرار إغلاق مؤسسة أنس بن مالك بدعوى أن نسبة الملء لا تتجاوز 23 في المائة، وأوضحنا له أن هذه النسبة غير حقيقية، نظرا لأن عدد الحجرات الدراسية المستغلة لا يتجاوز 7 حجرات إضافة إلى حجرتين تعليميتين موجهة إلى الشعب العلمية؛ وهو ما لم يشرحه المسؤولون المشرفون على قطاع التعليم بالحي الحسني”.
وتابع المتحدث: “أكد لنا الوزير أنه لا علم له بهذه التفاصيل، خاصة تلك المتعلقة ببناء 18 حجرة دراسية بمبلغ 800 مليون سنتيم دون احتساب مصاريف التجهيز، وعدم تشغيلها رغم وجود طلب كثيف على خدماتها؛ وهو ما يفسر ارتفاع عدد التلاميذ الذين تتضمنهم لائحة الانتظار كل سنة، وهو ما دفع الوزير إلى الاتصال على الفور بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات من أجل إنجاز تقرير مفصل حول الموضوع، وإيفاد لجنة ميدانية مركزية من الرباط لإنجاز تقرير مستقل، إضافة إلى التقرير الذي ستنجزه جمعية الآباء وستسلمه إليه شخصيا بطلب منه”.
من جهته، أكد الناشط الجمعوي حسن السلاهمي أن بناء 18 حجرة دراسية بمبلغ 800 مليون سنتيم، أي بمعدل 44.4 ملايين سنتيم لكل حجرة تعليمية، يستدعي فتح تحقيق عاجل في الموضوع، للوقوف على حقيقة وأهداف هذه الصفقة، التي تم الانتهاء منها منذ أزيد من خمس سنوات، وبالرغم من ذلك نجد أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحي الحسني لم تكلف نفسها عناء البحث عن توظيف الموارد البشرية الضرورية لاستغلالها، واستقبال أبناء منطقة الحي الحسني الراغبين في متابعة دراستهم بها.
ربما الحجرات مرصعة باالالماس حسبنا الله ونعم الوكيل
44 مليون للحجرة الدراسية. هادي راها برطمة 3 غرف و صالون.
قاليك هادشي داخل في إطار اصلاح التعليم . إيوا الفساد أش غادي نيدرو معاه.
واقع لينا بحال داك اللعبة ديال شكون للي كايسبق البيضة و لا الدجاجة . و اش إصلاح التعليم هو الاول عاد إصلاح الفساد و لا العكس ههههه
منذ الأزل ونحن نسمع سريان التحقيقات في خروقات واضحة وفي كل المجالات لكن للأسف تقيد في الأخير ضد مجهول هههههههه هههههههه
التعاقد آلية كان يجب أن تطبق على المسؤولين الكبار لوزارة التعليم وليس على الحيط القصير وهو الأستاذ ، للأسف أصبح تعليم أبنائنا مطية لهؤلاء للاغتناء والفساد ، وهذه نتيجة الاطمئنان لغياب المحاسبة الفعلية ، إذا كان ثمة وصف نعطيه لهذه الوزارة فهي وزارة التزييف ولعكر فوق لخنونة ، وثائق وتدوينات براقة وواقع أليم لا يعطي أية قيمة للتعليم من خلال تأزيم أوضاع الأستاذ وتحويله إلى أجير يعمل وفق عقد إذعان عبودي وبذلك تمحق حالته النفسية بعدم الأمان الوظيفي والاستقرار ، ثم من خلال سحق مصلحة التلميذ التي تدعي الوزارة أنها تعمل لصالحها من خلال تفويت مؤسسات عمومية ، أو من خلال فرنسة التعليم التي طفحت بخصوصه فضيحة من العيار الثقيل أوردتها جريدة الأسبوع ، ثم الأوضاع الكارثية لمؤسسات ومدارس خاصة في العالم القروي تفتقد لأبسط شروط التدريس والتعلم والتي يضطر فيها المدرسون لشراء الأقلام وحتى الأدوات للتلاميذ … وزارة فاشلة معطوبة يجب أن يتغير كل مسؤوليها ويعوضوا بشباب كفء ، تغيير المناهج مع الابقاء على نفس الوجوه هو نقش على ماء ، فمع كل منهج جديد صفقات جديدة تفتح أبواب الفساد في التعليم
لقد انتشرت التماسيح في ربوع المملكة
ههههه
و ما خفي اعظم
الشكوى الى الله
يبقى مجرد تحقيق لا غير مال السياب أو من ٢٠١٦ بزاف و دوسي ناعس
800 مليون لأجل حجرات صغيرة ، يطلونها بالجير ههههه
تشفارت عاين باين
بزاف التلاميذ تم تسفيرهم إلى سبتة من طرف السلطات وبقات بزاف الأقسام خاوية………….،حكامنا مشغولين بإسبانيا وألمانيا وبوليزاريو والمافيا تتنهب ،شكرا لجمعية الآباء على فضحها 44 مليون للفصل
هههه تفكرت الصين ملي بنات اكبر مستشفى في 7 ايام لاحتضان المرضى بكورونا، كضحكو علينا
من 2016 عادا فقتو….. آه عادا فهمت الانتخابات على الأبواب…..
أين هي المحاسبة كيف يعقل بناء 18 حجرة ب44 مليون سنتيم ؟ أين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ لا حسيب ولا رقيب لك الله يا وطني .
والله لو كانت هناك مراقبة حقيقية و صارمة في تسيير وإنجاز الصفقات العمومية في كل الوزارات، لتمكنا من توفير ملايير الدراهم سنوياً، و ما كان هذا حالنا. هناك حقيقة شبه مطلقة يتغاضى عنها المسؤولون لغرض في نفس يعقوب، أنه بدون محاربة الفساد و الريع فليس هناك لا تقدم ولا تنمية … الحقيقة المرة أن هذه الممارسات تجدرت في عقلية المسؤولين المغاربة لعقود طويلة، و القضاء عليها يتطلب إرادة سياسية حقيقية، مع الأسف أكاد لا أراها. ادرسوا و خذوا العبرة من النموذج التركي.
على الاقل هادوا حشموا او شيدوا !
كاين الي ضربوا لفلوس يعني بلعوا كل شيء
داروا لفلوس في الجيب
وما اكثر المشاريع
هناك مشاريع ملكية بميزانيات كبرى شاهدناها في التلفزيون ، رصدت لها اموال طائلة ، اين هي ؟
عندما ترى هناك بنية تحتية كبرى و مشاريع كبرى و ليس لها مردودية ، فعند ذلك تطرح السوال !
وزارة التربية الوطنية تحقق في تشييد 18 حجرة دراسية بمئات الملايين……لماذا كل هذا المبلغ او المال و لا يستفاد منه؟
يجب على المجتمع المدني مراقبة الصفقات من جمعيات اباؤ وجمعيات الاحياء ووو..،الفئىان في الادارات العمومية يستغلون ايءرشيء لاكله ….مبلغ ضخم …من اموال دافعي الضرائب ..يجب ان يتدخل القضاء ….في النازلة
كدلك على السيد الوزير فتح تحقيق في مدارس تم بناؤها هنا في احدى الجماعات في تارودانت فوق أرض الغير