وزارة التربية الوطنية تعزز نظام المعلومات "مسار"

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، وكيري موناهان، المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، اليوم، مراسم حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لثلاثة تطبيقات جديدة للهاتف المحمول لتيسير الولوج إلى خدمات نظام المعلومات “مسار”.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن تطوير هذه التطبيقات الثلاثة يندرج في إطار تنزيل المشاريع الإستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المشروع رقم 18 “تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين”.

وأضاف البلاغ أن التطبيقات طورها قطاع التربية الوطنية، بدعم من وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، في إطار مكون “تعزيز نظام المعلومات مسار” من مشروع “ثانوية التحدي” الهادف إلى دعم قطاع التربية الوطنية قصد تطوير هذا النظام الذي يأتي في إطار مكون “التعليم الثانوي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الذي رصد له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية؛ فيما نوه البلاغ بـ”الدعم التقني الذي قدمته مدرسة 1337 التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير”.

وأشارت وزارة التربية الوطنية، ضمن البلاغ ذاته، إلى أن هذه التطبيقات، التي يمكن تحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذا الولوج إليها مجانا عبر الهواتف الذكية، توفر أداة جديدة وسهلة الاستعمال، ستسهم في النهوض بالمنظومة التربوية وتعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين في الحقل المدرسي. كما ستشكل فضاء لتتبع المسار الدراسي عن كثب بالنسبة إلى التلاميذ وأولياء أمورهم، وفضاء للاشتغال والخدمات أكثر يسرا وسلاسة بالنسبة إلى الأساتذة.

وقالت الوزارة إن التطبيقات موجهة إلى الأساتذة والتلاميذ وأولياء أمورهم، حيث يمكن تطبيق “مسار مدرس” الأساتذة من الاطلاع على أوضاعهم الإدارية والمالية وحركية انتقالاتهم ولوائح تلاميذهم وأقسامهم وجداول حصصهم، وكذا مسك النقط والغيابات وبرمجة المراقبة المستمرة، إلى جانب تتبع إنجاز الواجبات المنزلية من طرف تلاميذهم وتنفيذ البرامج بسهولة.

ويوفر تطبيق “مسار ولي” لآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ وسيلة سهلة للاطلاع على المعطيات المتعلقة بالمسار الدراسي لأبنائهم وبناتهم، لاسيما استعمالات الزمن والنقط المحصل عليها برسم المراقبة المستمرة والغيابات والواجبات المنزلية والامتحانات.

وبفضل تطبيق “مسار متمدرس”، يضيف البلاغ، سيتمكن التلاميذ من الولوج بسهولة أكبر إلى المعطيات المتعلقة بتمدرسهم، وعلى وجه الخصوص الاطلاع على استعمالات الزمان والنقط وإعداد الواجبات المنزلية والتعرف على الامتحانات المبرمجة وتتبع الغيابات.