وزارة التربية الوطنية تعفي المدير الإقليمي بتزنيت

أعفى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، إبراهيم إضرضار من مسؤوليته التدبيرية كمدير إقليمي للقطاع بتزنيت.

وجاء قرار الإعفاء بعدما حل في وقت سابق الحسين قضاض، المفتش العام لقطاع التربية الوطنية المكلف بالشؤون المالية والإدارية بمقر المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتزنيت.

وكان حلول المسؤول المركزي بمديرية تزنيت تزامن مع مجموعة من التطورات التي عرفتها هذه المؤسسة بداية الموسم الدراسي الماضي، خصوصا في الجانب المتعلق بالبنايات المدرسية وما شابها من خروقات واختلالات، أرغمت عددا من المؤسسات التربوية بالإقليم على اعتماد مقرات الجمعيات والزوايا والمطاعم كفصول للتدريس.