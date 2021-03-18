وزارة التربية تبدأ تسوية تعويضات عن التكوين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- أنها ستشرع في تسوية الشطر الخامس من ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة الموظفات والموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، والذين سبق لهم قضاء فترة التدريب بأحد مراكز التكوين التابعة لهذا القطاع؛ وذلك إلى غاية 31 دجنبر 1990.
ووفق بلاغ للوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ستتم هذه العملية في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، حيث يبلغ عدد الملفات التي ستتم تسويتها 1734 ملفا.
وحتى تتم هذه العملية في أحسن الظروف، دعت الوزارة كل الموظفات والموظفين الواردة أسماؤهم في اللائحة المعلن عنها على البوابة الرسمية للوزارة إلى الاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل توقيع بيانات المبالغ المستحقة عن التعويض المذكور؛ وذلك حسب تاريخ موعد الزيارة المشار إليه في اللائحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية سبق أن عملت على تسوية أربعة أشطر من ملفات التعويض اليومي عن التدريب، بما مجموعه 3842 ملفا؛ وذلك اعتمادا على معيار الأقدمية في ولوج مراكز التكوين التابعة لهذا القطاع.
عندما تشتد الاحتجاجات و المظاهرات تبدأ وزارة التربية الوطنية في القيام بعملها بتفان تام.
هؤلاء الأساتذة ضسرتوهوم بزاف و شي قراية مكاينا
إن عدد الملفات الذي تمت تسويته استغرق أكثر من 8 سنوات ، ما يعني أن تسوية الباقي من الملفات سيتطلب أكثر من هذه المدة، وبالتالي على المستحقين وذوي الحقوق المزيد من الانتظار، وهذا أمر غير مقبول وغير معقول.
أليس من العدل والإنصاف الإسراع في صرف المستحقات للمعنيين، الذين لا زالوا على قيد الحياة أو لذويهم للتصفية التامة والنهائية لهذا الملف، الذي عمر طويلا وطال أكثر من اللازم ، والذي يعتبر بحق حيف في حق فئة من نساء ورجال التعليم أسدت خدمات جليلة لمنظومة التعليم وساهمت بجهودها وعطائها في تطويرها والرقي بها.
فهل ستعمل الوزارة على التكفير عن سلوكها غير الإداري واللامسؤول، والمتمثل في حرمان مجموعة من موظفيها من حق قانوني، وفي التأخر بتمتيعهم بتعويضاتهم بعد ما أقرتها العدالة، بحجة وبمرر أن الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة غير كافية، في حين أن الوزارة لاتتردد ولا تتأخر وكريمة الكرم الحاتمي في منح “تعويضات” أخرى سنويا.
مكين غير زيادات و لفلوس كتشتت عل من هب ودب
وطبقة كادحة لكتخدم بلاد وهيا لهزاها كعما مسوقيش ليهم
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
اصحاب هذه التعويضات ربما هم في عداد الموتى
نأمل، أن تبادر الوزارة إلى إنصاف المتضررين من التأخر في تسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، وأداء مستحقاتهم المالية في أقرب الآجال، لتعبيد الطريق وتوفير الشروط النفسية والاجتماعية الضرورية لتنزيل القانون-الإطار رقم 51.17 لإصلاح التعليم، ذات القانون الذي ارتقى بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص، إلى مستوى المبادئ والمرتكزات الأساسية التي تؤطر فلسفة عمل واشتغال المنظومة التربوية، ونص على مساهمة جميع المتدخلين كل في مجال اختصاصه، في تنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين وتطويرها، ونص أيضا على حفز وتشجيع الأطر التربوية والإدارية على ممارسة مهامها خاصة بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص.