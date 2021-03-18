وزارة التربية تبدأ تسوية تعويضات عن التكوين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- أنها ستشرع في تسوية الشطر الخامس من ملفات التعويض اليومي عن التدريب لفائدة الموظفات والموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية، والذين سبق لهم قضاء فترة التدريب بأحد مراكز التكوين التابعة لهذا القطاع؛ وذلك إلى غاية 31 دجنبر 1990.

ووفق بلاغ للوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ستتم هذه العملية في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض، حيث يبلغ عدد الملفات التي ستتم تسويتها 1734 ملفا.

وحتى تتم هذه العملية في أحسن الظروف، دعت الوزارة كل الموظفات والموظفين الواردة أسماؤهم في اللائحة المعلن عنها على البوابة الرسمية للوزارة إلى الاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل توقيع بيانات المبالغ المستحقة عن التعويض المذكور؛ وذلك حسب تاريخ موعد الزيارة المشار إليه في اللائحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية سبق أن عملت على تسوية أربعة أشطر من ملفات التعويض اليومي عن التدريب، بما مجموعه 3842 ملفا؛ وذلك اعتمادا على معيار الأقدمية في ولوج مراكز التكوين التابعة لهذا القطاع.