وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات وتراقب تطور الوضع الوبائي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن مواعيد الامتحانات المدرسية الإشهادية الخاصة بالأسلاك التعليمية الثلاثة (الثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي) برسم دورة 2021.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إنه نظرا للوضعية الاستثنائية التي تعرفها المنظومة التربوية منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، الناتجة عن اتخاذ تدابير تربوية واحترازية للوقاية من تفشي جائحة “كوفيد-19″، وذلك حفاظا على صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، فإن الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا سيجرى يومي 27 و28 ماي 2021.

وبالنسبة لباقي المواعيد، فقد تقرر إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين-القطب العلمي والتقني والمهني يومي 31 ماي و01 يونيو 2021، والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين-قطب الآداب والتعليم الأصيل يومي 03 و04 يونيو 2021، والامتحان الوطني الموحد للبكالوريا-القطب العلمي والتقني والمهني، مستوى الثانية بكالوريا، أيام 8 و9 و10 يونيو 2021.

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا-قطب الآداب والتعليم الأصيل، يضيف البلاغ، سيجرى يومي 11 و12 يونيو 2021، والامتحان الجهوي للثالث إعدادي لنيل شهادة السلك الإعدادي سيجرى يومي 18 و19 يونيو 2021، والامتحان الإقليمي للسادس ابتدائي لنيل شهادة الدروس الابتدائية سيكون يوم 22 يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أن مواعد هذه الامتحانات قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية بالبلاد، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة.

وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات لهذه الامتحانات، وأخذا بعين الاعتبار التفاوتات المسجلة بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية وحصيلة التعلمات على مستوى الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وكذا على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة لمواجهة الإكراهات الناجمة عن الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد (نمط التعليم الحضوري، نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط التعليم عن بعد)، واستنادا إلى نتائج تقييم حصيلة الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2020–2021 المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون التربوية، منها على وجه الخصوص عدم كفاية درجة التقدم في إنجاز الدروس المقررة خلال الأسدوس المذكور، فقد تقرر اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع كل من الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي، والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين، والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية بهذه الامتحانات.

وستعمل الوزارة على إصدارها في غضون الأسبوع الأول من شهر ماي، ويمكن الاطلاع عليها حينئذ عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma، وكذا عبر جميع الوسائط المعتمدة في هذا المجال.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة ستستمر إلى نهاية الموسم الدراسي، يضيف البلاغ، حرصا على إتمام المقررات الدراسية واكتساب كافة التلاميذ للتعلمات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي في أحسن الظروف، كما سيتم تنظيم حصص مكثفة للدعم التربوي من أجل مواكبة المترشحات والمترشحين في التحضير الجيد لهذه الامتحانات الاشهادية.