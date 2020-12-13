وزارة التربية تحيّن مواصفات اختبار الكفاءة المهنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها عملت على تحيين مواصفات اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية للهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2020، والمقرر تنظيمها يوم السبت 26 دجنبر 2020.

ويأتي هذا الإجراء وفق بلاغ لوزارة التربية من أجل تمكين المترشحات والمترشحين بجميع فئاتهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير لهذا الاستحقاق التربوي الهام.

ويمكن الاطلاع على المواصفات المحينة وسحبها من الموقع الالكتروني للوزارة.