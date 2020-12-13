وزارة التربية تحيّن مواصفات اختبار الكفاءة المهنية

وزارة التربية تحيّن مواصفات اختبار الكفاءة المهنية
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الأحد 13 دجنبر 2020 - 21:36

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها عملت على تحيين مواصفات اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية للهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2020، والمقرر تنظيمها يوم السبت 26 دجنبر 2020.

ويأتي هذا الإجراء وفق بلاغ لوزارة التربية من أجل تمكين المترشحات والمترشحين بجميع فئاتهم من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير لهذا الاستحقاق التربوي الهام.

ويمكن الاطلاع على المواصفات المحينة وسحبها من الموقع الالكتروني للوزارة.

اختبارات امتحانات الكفاءة المهنية المترشحات والمترشحين قطاع التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

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  • mohamed
    13 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    أين هي نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019 و نحن على مشارف 2021،كيف يعقل لموظف يجتاز الامتحان المهني و هو لا يعرف حتى نتائج الترقية بالاختيار.
    حسب مصادر من الوزارة ف الوزير امزازي يعرقل ظهور نتائج 2019 في أفق إلغائها، و هي خطة مدروسة منذ مجئ هذا الرجل للوزارة.
    نحن تناشد جلالة الملك للتدخل قصد الإفراج عن هذه الترقية، فلم يسبق ان وقع مثل ما وقع هذه السنة.

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  • عادل
    14 دجنبر 2020 الساعة 06:12

    ياك ماقصيت عاود ثاني المتعاقدين من حقهم في الترقية لتقولوا فيما بعد لقد اصلحنا التعليم

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