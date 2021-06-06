وزارة التربية تذكر بمواعيد امتحانات البكالوريا

تذكر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية، المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا 2021 بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى ابتداء من يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري في الساعة 8 صباحا، وستستمر يومي الأربعاء 9 والخميس 10 يونيو، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ إخباري، أنه بخصوص اختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل، فستنطلق يوم الجمعة 11 يونيو الجاري في الساعة 8 صباحا، وستستمر إلى غاية يوم السبت 12 يونيو.

وتدعو الوزارة كل المترشحات والمترشحين إلى التقيد بالتدابير والاحترازات الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنات والمواطنين، وتهيب بهم كذلك احترام الضوابط القانونية المعمول بها وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا.

وجددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التنويه والإشادة بالانخراط الفعال لأسرة التربية والتكوين، موجهة عبارات الشكر والامتنان إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، وكذا السلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تعبئتهم في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام.