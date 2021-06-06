وزارة التربية تذكر بمواعيد امتحانات البكالوريا

وزارة التربية تذكر بمواعيد امتحانات البكالوريا
صورة: منير امحيمدات
الأحد 6 يونيو 2021 - 18:03

تذكر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التربية الوطنية، المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا 2021 بأن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا ستجرى ابتداء من يوم الثلاثاء 8 يونيو الجاري في الساعة 8 صباحا، وستستمر يومي الأربعاء 9 والخميس 10 يونيو، بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ إخباري، أنه بخصوص اختبارات قطب الآداب والتعليم الأصيل، فستنطلق يوم الجمعة 11 يونيو الجاري في الساعة 8 صباحا، وستستمر إلى غاية يوم السبت 12 يونيو.

وتدعو الوزارة كل المترشحات والمترشحين إلى التقيد بالتدابير والاحترازات الوقائية المتخذة ضمانا لصحتهم وصحة المواطنات والمواطنين، وتهيب بهم كذلك احترام الضوابط القانونية المعمول بها وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا.

وجددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التنويه والإشادة بالانخراط الفعال لأسرة التربية والتكوين، موجهة عبارات الشكر والامتنان إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، وكذا السلطات الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تعبئتهم في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام.

الاختبار الوطني امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2021 وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

10
  • Midou
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:07

    نسال ألله تعالى التوفيق والنجاح لكل أبناء المغاربة قاطبة وما ذلك على الله بعزيز.

    60
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  • التكوين المهني
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:11

    لا أعرف ماذا أفعل؟؟؟

    تزامن امتحان الباكالوريا مع مباراة ولوج التكوين المهني يوم 12 يونيو في مركز التكوين بورزازات

    إذا ذهبت لامتحان الباك ضاع امتحان التكوين
    وإذا ذهبت لامتحان التكوين ضاع الباك

    من المسؤول؟؟؟؟
    لماذا لا يفكر المسؤولون في مستقبل أبناء البلد

    نرجوكم نريد حلا!!!!!

    53
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  • عزيز
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:31

    اللهم وفق أبناءنا وبناتنا المقبلين على اجتياز هذه الامتحانات وافتح بصيرتهم وارزقهم السداد و التوفيق والنجاح

    32
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  • ادعوا معي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:37

    ياه كون ماداروش التذكير ماكنتش غادي نجي…

    13
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  • تلميذ
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:38

    أتمنى من الله سبحانه أن يوفقني و يوفق الجميع في هذا الإمتحان ، وأتمنى أن تعم فرحة النجاح والتفوق للجميع خصوصا أنها ستضاف إلى فرحة العيد ، حظ سعيد للجميع ❤❤❤

    35
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  • مترشح لإمتحان الباكالوريا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:11

    إدعوا لنا أن يوفقنا الله فإجتياز إمتحانات بنجاح

    20
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  • السياسة والكذب
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:15

    آراك على التبوريد… ما تخلقو حتى25000.. فين كنتو هدي 14عام فالحكومة!! يعني انه لابد ان يكون رزق السيلسي مطبوعا بالكذب!!.. هل صار الكذب في المغرب من مبادئ السياسة واحد اهم اركانها ؟ نستغفر الله ونتوب إليه، من سياسة سياسيينا الاثرياء.

    -4
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  • abbdenourboukassi2
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:45

    شي إحتمال إتحيد الجهوي ديال التاسعة

    -2
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  • القاسمي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:48

    اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا..
    اللهم يسر لهم ووفقهم لكل جواب..

    1
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  • حسين عمري
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 04:52

    الله ينجح وليدات المغاربة دريات ودراري ووليدات المسلمين أجمعين ..

    3
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