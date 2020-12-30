الوزارة تلغي الامتحان الموحد المحلي للابتدائي والإعدادي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي “اعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا، وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقویم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها نظامنا التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن القرار يأتي أيضا “تبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخلين في العمليات ذات الصلة”، مضيفا أنه “تقرر إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020-2021″.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم، لاحقا، توضيح الإجراءات المترتبة عن القرار المذكور، والتي سيتم تحديدها في ضوء تطور مؤشرات الوضعية الوبائية ببلادنا”.