الوزارة تلغي الامتحان الموحد المحلي للابتدائي والإعدادي

الوزارة تلغي الامتحان الموحد المحلي للابتدائي والإعدادي
صورة: هسبريس
الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 17:58

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، عن إلغاء تنظيم الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسلك الإعدادي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي “اعتبارا لمعطيات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا بارتباط مع جائحة كورونا، وانطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقویم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمبادئ والمرتكزات التي يستند إليها نظامنا التقويمي الوطني القائم على مبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن القرار يأتي أيضا “تبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخلين في العمليات ذات الصلة”، مضيفا أنه “تقرر إلغاء إجراء الامتحان الموحد المحلي للسنة النهائية للسلك الابتدائي والسنة النهائية للسلك الثانوي الإعدادي في الموعد المعلن عنه في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2020-2021″.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم، لاحقا، توضيح الإجراءات المترتبة عن القرار المذكور، والتي سيتم تحديدها في ضوء تطور مؤشرات الوضعية الوبائية ببلادنا”.

الامتحان المحلي السلك الإعدادي السلك الابتدائي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

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‫تعليقات الزوار

11
  • foxbleu
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:00

    كورونا كتخرج غير نهار الامتحان و من ورا 8 . مفهمتش اش هاد القرارات

    41
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  • عبدو
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:03

    أولا نتمنى من الله ان يرفع عنا الوباء ثانيا هل وزارة التربية الوطنية تعرف مسبقا ان الوباء سيبقى مستمرا إلى اجل غير محدود أم ماذا؟ فإذا كان الوباء سيبقى لماذا التلقيح؟ وأقول للسيد الوزير عليك أن تحل مشاكل التعليم ودع الغيب لله

    21
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  • Mohammed
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:03

    ليس خوفا من كورونا وانما خوفا من مقاطعة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من مقاطعة الامتحان اقتراحات وحراسة وتصحيحا.

    4
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  • مصطفى
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:04

    قرار عشوائي ولا تربوي لا منطق من وراءه بتاتا.

    إجراء الاختبار الموحد إجراء تربوي عادي لا يختلف عن الحصص الدراسية وما كان ليخلق أي مشكل، والمتعلمون كانوا سيختبرون في المواد والدروس التي درسوها.

    قرار لا عقلاني على غرار قرارات إغلاق المطاعم مع فتح المقاهي ومنع التنقل الليلي كما لو كان الفيروس كائنا ليليا…هناك من هم مُصرّون على خلق البلبلة والذعر وكهربة الأجواء وممارسة العنف النفسي على المغاربة لغاية يعلمها الله.

    19
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  • أمين
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:07

    على أساس أن هؤلاء التلاميذ ما كايمشيوش اليوم للمدرسة يقراو..آجيونا نيشان وقولو شنو كاين..ضحك دراري هذا..

    20
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  • Ayman
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:08

    en réponse au premier commentaire
    comment vous voulez que les élèves passent leurs examens sachant qu’ils ?étudient qu’une demi-journée

    -1
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  • ولد فم زݣيد
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:09

    نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة .. كورونا اصبحت عصى سحرية يستخدمونها فقط بالليل وأثناء الامتحانات وفي بعض المساجد الصغيرة

    4
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  • عبدالقادر جرسيف
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:11

    (كالو باك طاح كالو من الخيمة مشا مايل) فيناهو التعليم بعدا باش يكونو الإمتحانات. رحم الله التعليم.

    1
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  • أب تلميذ
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:19

    قرار جيد يجب أن تراعى مصلحة التلاميذ و هاته الجائحة علمتنا أن عدد التلاميذ و الذي لا يتجاوز 20 كأقصى أعطى مفعوله فالحكمة فالكيف وليس فالكم حبذا لو تم تكبيق قرار التعلم الحضوري و الذاتي دائما لما له من إيجابيات كثيرة

    0
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  • هند
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:22

    اصلا فاش غيدوزوا وهما مقراوا والوا

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  • استاذ علي
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 18:38

    العبث ثم العبث إذا تم إلغاؤه بسبب الحالة الوبائية فيجب إلغاء التعليم الحضوري أيضا .
    نتوصل بمذكرة إعداد مواضيع الامتحان ونبذل في ذلك جهدا جهيدا ونشجع المتعلمين ثم يأتي بعد ذلك مسؤول آخر لينسف ما قرر مسؤول قبله. غياب واضح ومفضوح في التنسيق بين مصالح الوزارة المركزية ومصالحها الخارجية.

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