وزارة التربية الوطنية تنظم دوريات رياضية عن بعد

تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، ما بين فاتح فبراير و25 ماي 2021، “عن بعد”، وبصفة استثنائية، فعاليات الدوريات الرياضية المدرسية برسم الموسم الدراسي 2020-2021، في رياضات: التايكوندو، والكراطي، والووشو، والبريكدانس ووالهيب هوب (أسلوب حر)، والسكايت والرولر، والأداء الحر في كرة القدم، والشطرنج، وذلك لفائدة جميع المتعلمات والمتعلمين بالأسلاك التعليمية الثلاثة، الفئات العمرية مواليد سنوات من 2001 إلى 2010، عبر منصة إلكترونية.

الفعاليات، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، تنظم بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة، والجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية، والجامعة الملكية المغربية للووشو، والجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، والجامعة الملكية المغربية للكراطي والأساليب المشتركة.

ويأتي تنظيم هذه المنافسات الرياضية “عن بعد”، مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد جراء جائحة “كوفيد-19″، التي اقتضت تنظيم الدراسة في شكل صيغتين: الحضورية وعن بعد، كخيار من أجل الحفاظ على صحة المتعلمات والمتعلمين وضمان تحصيلهم الدراسي، وكذا بالنظر لعدم إمكانية تنظيم الأنشطة الرياضية في صيغتها الحضورية، كما كان الحال عليه من قبل.

كما يأتي تنظيمها، يضيف البلاغ، في إطار الانفتاح على مجموعة من الرياضات التي أصبحت تحظى باهتمام المتعلمين والمتعلمات سواء داخل المؤسسات أو خارجها، ونظرا لدور المدرسة في تتبع الممارسات الاجتماعية المرجعية وتكييفها، وتأطير ممارستها تربويا من أجل تدريسها وفق الغايات المجتمعية والمؤسساتية.

وتهدف الفعاليات الرياضية إلى خلق دينامية وحيوية رياضية تنافسية على جميع المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، وكذا اكتشاف مواهب جديدة في المجال الرياضي والإبداعي وتطعيم الرياضات المدنية للمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية.

وأوردت الوزارة أنه على الراغبين في المشاركة في هذ التظاهرة الرياضية المدرسية الولوج إلى المنصة الإلكترونية ووضع رابط الفيديوهات المسجلة، عبر إدخال رقم مسار الخاص بهم في المنصة، شريطة موافقة الأب أو الأم أو ولي الأمر على مشاركة ابنته أو أبنه في هذه المنافسات، كما يشترط أن تكون الفيديوهات المسجلة داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، وألا تتعدى مدة كل فيديو 60 ثانية.

وستمر المنافسات من ثلاث مراحل إقصائية إقليمية وجهوية ووطنية، حيث يتعين على المشاركين تسجيل فيديو واحد خاص بكل مرحلة، فيما يتم تسجيل فيديو واحد بالنسبة للتلاميذ في وضعية إعاقة، سيتم اعتماده خلال البطولة الوطنية، وستشرف لجان تقنية لكل رياضة “عن بعد” على عمليات التحكيم وتقييم المشاركات وانتقاء أجودها والإعلان عن المتأهلين عبر هذه المنصة.

وستخصص للفائزات والفائزين بالمراتب الثلاث الأولى وطنيا في كل صنف رياضي وكل فئة عمرية جوائز تقديرية وشواهد استحقاق، تتويجا لهم على إنجازاتهم وتحفيزا لهم على المضي قدما في العطاء وتنمية مهاراتهم البدنية العقلية.

وأكدت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالتسجيل وشروط المشاركة في هذه الأنشطة الرياضية من خلال المذكرة الوزارية رقم 0096/21 الصادرة بتاريخ 20 يناير2021، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.