وزارة التربية تنفي صرف مستحقات أطر الأكاديميات

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل قاطع، ما جاء في بلاغ صحافي مفبرك متداول “يتضمن أخبارا بخصوص صرف مستحقات أطر الأكاديميات، وكذا منح متدربي مراكز التكوين، ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وجددت الوزارة، في بلاغ لها، التذكير بأن البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.