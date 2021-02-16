وزارة التضامن توضح بخصوص برنامج "نسمع"

وزارة التضامن توضح بخصوص برنامج "نسمع"
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 00:57

كشفت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن “البرنامج الوطني “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم”، الذي أطلقته الوزارة ذاتها في جميع مناطق المغرب، “يستهدف فقط أطفال الأسر الفقيرة (التي لديها بطاقة نظام المساعدة الطبية “RAMED”)، الذين يبلغون من العمر 5 سنوات أو أقل (في هذه المرحلة)”.

وأوضحت الوزارة، في توضيح صادر عنها، أنه، للاستفادة من برنامج “نسمع”، يمكن تسجيل الأطفال الذين يتوفرون على الشرطين السابقين لدى “مركز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة” التابع للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، الأقرب إلى الأسرة المعنية، أو لدى مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم.

وتتوقف الاستفادة من زراعة القوقعة في إطار برنامج “نسمع”، وفق المصدر ذاته، على ثلاثة أمور أساسية وهي: عمر الطفل والوضعية الاجتماعية لأسرته (5 سنوات أو أقل وأسرته فقيرة ولديها بطاقة راميد)؛ ونتيجة الكشف الطبي عن الطفل وتقدير مدى حاجته إلى زراعة القوقعة أو إلى تدخل طبي آخر؛ وإذا تقرر إجراء عملية زراعة القوقعة للطفل المعني، فإن العملية تجرى له وفق ترتيبه في لائحة الانتظار.

يذكر أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة كانت قد أطلقت، بحضور أعضاء مجلس إدارة مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، “البرنامج الوطني “نسمع” لزرع القوقعات الإلكترونية لفائدة الأطفال ذوي إعاقة الصمم” يوم الجمعة 12 فبراير الجاري بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

القوقعات الإلكترونية برنامج "نسمع" مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم وزارة التضامن

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