وزارة الثقافة تخلد اليوم الوطني للمسرح عن بعد‎

كشفت وزارة الثقافة والشباب والرياضة –قطاع الثقافة- أنها ستنظم بمناسبة اليوم الوطني للمسرح، الذي يصادف 14 ماي من كل سنة، برنامجا وطنيا متنوعا من الأنشطة المسرحية عن بعد، وذلك من خلال بث عروض مسرحية بمختلف المراكز الثقافية التابعة لها عبر ربوع المملكة.

وقالت الوزارة إنه سيتم، عبر صفحة قطاع الثقافة على “فيسبوك”، بث العروض المسرحية التي حازت على الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح خلال السنوات الفارطة.

ويتعلق الأمر، تضيف الوزارة، بكل من مسرحية “سماء أخرى” لفرقة أكون للمسرح (الجمعة)، ومسرحية “الخالفة” لفرقة أنفاس للمسرح والثقافة (يوم السبت)، ومسرحية “كل شيء عن أبي” لفرقة الشامات (الأحد)، ومسرحية “نايضة” لفرقة ستيلكوم (يوم الإثنين المقبل)، وذلك على الساعة السابعة والنصف مساء.

وسيتم بهذه المناسبة أيضا تكريم عدد من الوجوه المسرحية المغربية التي بصمت بعطاءاتها الساحة المسرحية الوطنية.