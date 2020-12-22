وزارة الجالية تنظم الجامعة الشتوية بصيغة افتراضية

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع جامعة الأخوين، الدورة الرابعة من الجامعة الشتوية، بصيغة افتراضية، لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، يومي 21 و22 دجنبر 2020 بمدينة الداخلة.

وتهدف هذه الجامعة، التي تنظم تحت شعار “العيش المشترك”، وفق بلاغ للوزارة، “إلى تعزيز روابط الأجيال الناشئة من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم، المغرب، وإلى تقوية التفاعل الثقافي وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر، ورفع مستوى التواصل معهم في ظل ما فرضته جائحة كورونا “كوفيد 19″ من قيود على حركة التنقل بين البلدان”.

وأضاف البلاغ أن تنظيم هذا الملتقى الثقافي الموسمي “يأتي عبر تقنية المناظرة المرئية، في إطار ملاءمة برامج الوزارة مع الظرفية الصحية الاستثنائية التي أملتها جائحة كورونا، وتفعيلا للتدابير الاحترازية والوقائية الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية والرامية إلى الحد من خطر انتشار هذا الوباء”.

ويشارك في هذه النسخة من الجامعة الشتوية أكثر من 60 شابا وشابة من المغاربة المقيمين بالخارج، “والمتراوحة أعمارهم ما بين 18 و25 سنة”. و”تمثل نسبة الإناث حوالي 78 في المائة، بينما يقيم هؤلاء الشباب بحوالي 19 بلدا (ما يقارب 63 في المائة يقيمون بالدول الأوروبية)، وما يفوق 83 في المائة منهم يحملون جنسية مزدوجة”، وفق المصدر عينه.

وزاد البلاغ أن الجامعة تعرف تأطير المشاركين من قبل ضيف خاص “invité spécial” وهو كمال الودغيري، مهندس اتصالات وعالم فضاء مغربي بوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، “على اعتبار أنه من الكفاءات المغربية بالخارج، وهو التقليد الذي سارت عليه الجامعة الشتوية منذ الدورة السابقة، ومفاده أن يكون من ضمن المؤطرين شباب من مغاربة العالم”.

كما يستفيد الشباب المشاركون من برنامج غني ومتنوع يشمل العديد من الندوات الفكرية، يؤطرها عدد من الخبراء، حول موضوع العيش المشترك كأحد مرتكزات الهوية الوطنية المتفردة بتعددها وغناها الثقافي؛ “وتبرز دور ثقافة التعايش في تحقيق التوازن المجتمعي وترسيخ قيم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان، بالإضافة إلى مداخلة حول القضية الوطنية، مع تقديم عرض لأهم الأوراش التنموية الكبرى والإنجازات المهمة التي شهدتها وتشهدها أقاليمنا الجنوبية”، يضيف البلاغ.

يذكر أن برنامج “الجامعات الثقافية” يعتبر من بين المكونات الأساسية للعرض الثقافي الحالي الموجه لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف الاستجابة لاحتياجات وانتظارات الأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، ويمتد على مدار السنة على شكل جامعات موسمية تضم الجامعة الشتوية والجامعة الربيعية والجامعة الصيفية.