وزارة الداخلية تحسم تواريخ إجراء الانتخابات في المغرب

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية حسمت في تاريخ إجراء الانتخابات المقررة سنة 2021، موردة أنه سيتم إخبار الأحزاب السياسية بذلك قريبا.

وعلمت هسبريس أنه تقرر إجراء الانتخابات المهنية يوم الجمعة 6 غشت، والانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية يوم الأربعاء 8 شتنبر، وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر.