وزارة الداخلية تحسم تواريخ إجراء الانتخابات في المغرب
هسبريس ـ محمد بلقاسمالأحد 9 ماي 2021 - 15:48
كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية حسمت في تاريخ إجراء الانتخابات المقررة سنة 2021، موردة أنه سيتم إخبار الأحزاب السياسية بذلك قريبا.
وعلمت هسبريس أنه تقرر إجراء الانتخابات المهنية يوم الجمعة 6 غشت، والانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية يوم الأربعاء 8 شتنبر، وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر.
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نتمنى نهاية عهد الاسلاميين الذين أرجعونا قرونا للوراء.
وما فائدتنا بهم جميعا……لا يسمنوا ولا يغنوا من جوع…..لا نتق بهم…..همهم جمع الاموال هم وعائلتهم…وستغلال النفود…لا حسيب أو رقيب عليهم…لماذا هده المجالس كلها…..يأكلون ميزانية الدولة فقط…
او هاذ الاقتراع واش غادي ايكون مباشر او عن طريق البريد .انا افنظري خاصو ايكون عن طريق البريد الخال ميريكان لان الحالة الوباىية خطيرة في المغرب كما جاء على لسان اسي العثماني هههه.اوا ابقا في كلامك او كون راجل .هههه.
هانتما بقيتو على خاطركم ….تعديل يوم الجمعة بايام الثلاثاء والاربعاء اما يوم الجمعة فهو للانتخابات المهنية……هياهياهيا…..سخنووووووااااا بناديركم….!!!؟
دابا حنا غادينساينو حتى لشتمبر باش نقضيو على الفيروس ,عفوا على المصباح
تاريخ 8 سبتمبر تاريخ جيد جداً. حيث عيد الأضحى سيسبقه ببضعة ايام وهي فرصة للاحسان الانتخابي. فهناك الالاف من الأسر لا تجد ثمن الأضحية..
مسرحية اخرى تنظاف الى مسرحيات يراد منها تمرير سياسيات لا شعبية وتكريس التحكم والتسلط في اطار ديمقراطية الواجهة !
ما فائدة الانتخابات دون ارادة سياسية للإصلاح الجذري بإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون واعتماد منظومة قضاء حسب المعايير الدولية !!
اما ان تبقى سلطة المخزن تتحكم في كل شيء وظروف اللاعقاب وتفشي الفوضى والفساد وتغول رموز الفساد السياسي والسلطوي وتفشي البطالة والاقصاء والظلم والفقر !!
فما جدوى اجراء انتخابات سوى الاستهزاء من ذكاء الشعب واهانته وهو مقصي أصلا
هههه على من كضحكو. كي درتو ها كي مادرتوهاش. اول مرة غادي نشجع عائلتي كاملة على المقاطعة. غي تبخوها كيفما بغيتوا.
لا افهم لماذا تم تغيير الجمعة بالاربعاء .ما الحكمة من ذلك كان يجب تغييره. للأحد علي الاقل يوم عطلة
نحن مستعدون و في انتظار يوم التصويت لتصحيح الوضع
نحن مستعدون للحجر الصحي يوم الانتخابات تاحد ميخرج
علمن نتاخبو
الانتخابات عبارة عن شهادة الزور ….
تشهد ايها المواطن على صلاح شخص لم تراه ولن تراه أبدا الى يوم القيامة … تشهد انه صالح بينما تجربة 65 سنة من الاستقلال كلها استغلال …
الشعار هو : الله الوطن الملك الامن التعليم الصحة …
اما الوزارات الزائدة والغرف الاولى والثانية والثالثة والمستشارين والبرلمان والمناديب والمدراء والرؤساء … كل هذا لايسمن ولا يغني من جوع ماهو الا ألة لحصاد الملايير وتفقير الشعب …
لنقم بتجربة لمدة 10 سنوات بدون برلمان ولا انتخابات ولا وزارات زائدة …. سنتمكن من تسديد ديون البلاد ونعيش عيشة كريمة وستزدهر البلاد ويكون السكن والعمل والكرامة والمساوات للجميع .
الله يستر من العلمانيين. راكم عارفنهم ، اللي كايفرقو المساعدة و بطاقة الانخراط
حفاظا على أرواح المواطنين و حفاظا على صحتهم فإن عملية التصويت تبدو غير واردة ..
في أحسن حال يجب تأخيرها
لن نصوت على احد .
تبذير المال العام في انتخابات تافهة نفس الوجوه المنبوذة والأحزاب المتشابهة لا يرجى منها خيرا للمواطن الذي فقد الثقة في تغير الأحوال الى الأفضل