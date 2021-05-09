وزارة الداخلية تحسم تواريخ إجراء الانتخابات في المغرب

وزارة الداخلية تحسم تواريخ إجراء الانتخابات في المغرب
صورة: أرشيف
الأحد 9 ماي 2021 - 15:48

كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الداخلية حسمت في تاريخ إجراء الانتخابات المقررة سنة 2021، موردة أنه سيتم إخبار الأحزاب السياسية بذلك قريبا.

وعلمت هسبريس أنه تقرر إجراء الانتخابات المهنية يوم الجمعة 6 غشت، والانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية يوم الأربعاء 8 شتنبر، وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر.

الانتخابات البرلمانية الانتخابات المهنية انتخابات 2021 مجلس المستشارين

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‫تعليقات الزوار

16
  • احمد اكادير
    الأحد 9 ماي 2021 - 15:57

    نتمنى نهاية عهد الاسلاميين الذين أرجعونا قرونا للوراء.

    8
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  • simo barnoussi
    الأحد 9 ماي 2021 - 15:58

    وما فائدتنا بهم جميعا……لا يسمنوا ولا يغنوا من جوع…..لا نتق بهم…..همهم جمع الاموال هم وعائلتهم…وستغلال النفود…لا حسيب أو رقيب عليهم…لماذا هده المجالس كلها…..يأكلون ميزانية الدولة فقط…

    25
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  • الصويري
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:02

    او هاذ الاقتراع واش غادي ايكون مباشر او عن طريق البريد .انا افنظري خاصو ايكون عن طريق البريد الخال ميريكان لان الحالة الوباىية خطيرة في المغرب كما جاء على لسان اسي العثماني هههه.اوا ابقا في كلامك او كون راجل .هههه.

    13
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  • Ayoub
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:04

    هانتما بقيتو على خاطركم ….تعديل يوم الجمعة بايام الثلاثاء والاربعاء اما يوم الجمعة فهو للانتخابات المهنية……هياهياهيا…..سخنووووووااااا بناديركم….!!!؟

    4
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  • Mouatene
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:04

    دابا حنا غادينساينو حتى لشتمبر باش نقضيو على الفيروس ,عفوا على المصباح

    6
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  • النقد الذاتي
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:05

    تاريخ 8 سبتمبر تاريخ جيد جداً. حيث عيد الأضحى سيسبقه ببضعة ايام وهي فرصة للاحسان الانتخابي. فهناك الالاف من الأسر لا تجد ثمن الأضحية..

    9
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  • تايكة غرماد
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:06

    مسرحية اخرى تنظاف الى مسرحيات يراد منها تمرير سياسيات لا شعبية وتكريس التحكم والتسلط في اطار ديمقراطية الواجهة !
    ما فائدة الانتخابات دون ارادة سياسية للإصلاح الجذري بإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون واعتماد منظومة قضاء حسب المعايير الدولية !!
    اما ان تبقى سلطة المخزن تتحكم في كل شيء وظروف اللاعقاب وتفشي الفوضى والفساد وتغول رموز الفساد السياسي والسلطوي وتفشي البطالة والاقصاء والظلم والفقر !!
    فما جدوى اجراء انتخابات سوى الاستهزاء من ذكاء الشعب واهانته وهو مقصي أصلا

    6
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  • مظلوم
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:09

    هههه على من كضحكو. كي درتو ها كي مادرتوهاش. اول مرة غادي نشجع عائلتي كاملة على المقاطعة. غي تبخوها كيفما بغيتوا.

    10
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  • الدكالي
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:09

    لا افهم لماذا تم تغيير الجمعة بالاربعاء .ما الحكمة من ذلك كان يجب تغييره. للأحد علي الاقل يوم عطلة

    7
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  • globe
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:10

    نحن مستعدون و في انتظار يوم التصويت لتصحيح الوضع

    6
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  • سعيد
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:21

    نحن مستعدون للحجر الصحي يوم الانتخابات تاحد ميخرج

    6
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  • المغربي بزز
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:21

    علمن نتاخبو

    3
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  • [email protected]
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:28

    الانتخابات عبارة عن شهادة الزور ….
    تشهد ايها المواطن على صلاح شخص لم تراه ولن تراه أبدا الى يوم القيامة … تشهد انه صالح بينما تجربة 65 سنة من الاستقلال كلها استغلال …

    الشعار هو : الله الوطن الملك الامن التعليم الصحة …
    اما الوزارات الزائدة والغرف الاولى والثانية والثالثة والمستشارين والبرلمان والمناديب والمدراء والرؤساء … كل هذا لايسمن ولا يغني من جوع ماهو الا ألة لحصاد الملايير وتفقير الشعب …
    لنقم بتجربة لمدة 10 سنوات بدون برلمان ولا انتخابات ولا وزارات زائدة …. سنتمكن من تسديد ديون البلاد ونعيش عيشة كريمة وستزدهر البلاد ويكون السكن والعمل والكرامة والمساوات للجميع .

    0
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  • ايمن
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:28

    الله يستر من العلمانيين. راكم عارفنهم ، اللي كايفرقو المساعدة و بطاقة الانخراط

    0
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  • anthropologue
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:41

    حفاظا على أرواح المواطنين و حفاظا على صحتهم فإن عملية التصويت تبدو غير واردة ..
    في أحسن حال يجب تأخيرها
    لن نصوت على احد .

    0
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  • محمدين
    الأحد 9 ماي 2021 - 16:42

    تبذير المال العام في انتخابات تافهة نفس الوجوه المنبوذة والأحزاب المتشابهة لا يرجى منها خيرا للمواطن الذي فقد الثقة في تغير الأحوال الى الأفضل

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