وزارة الداخلية تعفي الكاتب العام لعمالة طانطان

وزارة الداخلية تعفي الكاتب العام لعمالة طانطان
الأحد 30 ماي 2021 - 14:13

أعفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية الكاتب العام لعمالة إقليم طانطان من مهامه، وقامت بتعيين باشا المدينة أحمد حساين الصنهاجي خلفا له بشكل مؤقت إلى حين إصدار قرارات تعيين رسمية في مناصب المسؤولية الجديدة.

ورجح مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، أن تكون طريقة تنزيل بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم طانطان سببا مباشرا وراء قرار الإعفاء الذي يأتي أياما قليلة على تعيين عبد اللطيف الشاذلي في منصب عامل طانطان خلفا للمتوفى الحسن عبد الخالقي.

ووفق المصدر ذاته، ينتظر أن تحل خلال الأيام القليلة القادمة لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمقر عمالة طانطان “للتدقيق في مجموعة من الملفات الشائكة”، وفق تعبيره.

الإعفاء من المهام الكاتب العام عمالة إقليم طانطان وزارة الداخلية

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‫تعليقات الزوار

1
  • عدمي و افتخر
    الأحد 30 ماي 2021 - 14:33

    اعلم ان الفساد ينخر جسم البلاد بأكمله و هو سبب ضياع ….ثروات و ميزانيات ضخمة …ولكن مثلا في مدينة العيون تم وضع اشجار جديدة السنة الماضية في شوارع المدينة و هاد الايام يتم قطعها و تعويضها مع العلم انها جديدة …… لم افهم شيئا

    20
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