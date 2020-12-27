وزارة الداخلية تفعّل حزمة من التدابير لتحسين أوضاع أعوان السلطة

قالت وزارة الداخلية إنها اتخذت مبادرات عديدة لتحسين وضعية أعوان السلطة، وأكدت أنها لا تذخر جُهداً، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمستوى المعنوي لهم اعتباراً لما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وأشارت الوزارة، ضمن جواب رداً على سؤال كتابي للبرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، إلى أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادة مهمة منذ سنة 2011، حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهماً إلى 3500 درهم سنة 2016، وسيصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم السنة المقبلة.
أما راتب المقدمين الحضريين، فقد أشارت وزارة الداخلية، ضمن توضيحاتها، إلى أنه انتقل خلال الفترة نفسها من 2015 درهماً إلى 3100 درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها يفوق 75 في المائة.
وقالت الوزارة إن أعوان السلطة الحضريين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة ويستفيدون من مكافآت الأقدمية وكل التعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل.
كما أكدت الداخلية أن أعوانها في المدن يستفيدون من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ناهيك عن نظام الترقي والرخص الإدارية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.
أما بالنسبة لأعوان السلطة القرويين، فقد أوضحت وزارة الداخلية أن تعويضاتهم الجزافية عرفت زيادات مهمة، حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ القرويين من 1368 درهماً قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016 لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 120 في المائة. وانتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال الفترة نفسها من 810 دراهم شهرياً إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة 209 في المائة.
توضيحات وزارة الداخلية أشارت إلى أن صنف أعوان السلطة القرويين يخضعون لوضعية خاصة، على اعتبار أنهم لا يتفرغون كُلياً للعمل الإداري ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء.
وذكرت المراسلة أنه “إلى جانب الخدمات التي يؤديها أعوان السلطة القرويون لفائدة الإدارة والتي يتقاضون مقابلها تعويضاً جزافياً، يُمكنهم مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها، مع العلم أن يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل والرخص الإدارية والمرضية والتأمين عن الوفاة ونظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب”.
وعلى مستوى العناية بالأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة، قالت وزارة الداخلية إنها تبنت جملة من الإجراءات لصالح هذه الفئة من أعوان الدولة؛ من بينها استفادتهم وأزواجهم وأبنائهم منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن هذا النظام.
كما قامت الداخلية بإبرام اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 10 ملايين سنتيم و30 مليون سنتيم، حيث تتكفل الوزارة بأداء واجبات الانخراط الخاص بذلك.
وشددت الداخلية على أنها تحرص على تتبع مدى التزام الولاة والعمال بتفعيل دوريتها عدد 2438 الصادرة بتاريخ 19 شتنبر 2011 بشأن استفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي لغير المالكين لسكن شخصي، إضافة إلى الاتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتسهيل حصول المعنيين بالأمر على قروض تفضيلية.
يستاهلوا كل خير، هم جنود الخفاء ،ومهامهم صعيبة الله يحسن العون.
مهنة المقدم تقدم خدمات للامن . ولكن المواطن العادي يعاني من تصرفاتهم .
Il y’aurait pas un autre mode pour surveiller les marocains sans cette promiscuité qui perturbe la tranquillité et qu’on nuit à l’intimité des marocains et qui se résume en les Mqadam car on en a marre de ce système surtout lorsque l’on s’habitue aux démocraties européennes
C’est un système enfantile qui est instauré au Maroc
أعوان السلطة حالهم فوق الريح أحدهم بنى بيتا و اشترى سيارة و ما شاء الله وجهه منفوخ بالأكل و الحي المسؤول عنه كثر فيه البناء R+1 رغم أنه ممنوع لأنه pied dans l’eau
كل ما دكر كدب و بهتان .و الواقع امر اخر . بالنسبة لاعوان السلطة القروين الدين دكر انهم غير متفرغون لخدمة الادارة فانهم يعكلون ليل نهار و ان تغيب احدهم و لو ساعة يتم اعفاءه و عزله . اين هو عدم التفرغ الدي تتحدث عنه الوزارة .اما اعوان السلطة الحضرية فان لوزارة لا تحترم قولها انهم اعوان اي مستخدمون و يخضعون لمدونة الشغل التي تقنن العمل في 8 ساعات يوميا و يوم راحة في الاسبوع و شهر رخصة سنوية مدفوعة الاجر هدا ان اضاف الساعات الاضافية يتم تعويضه عنها فوق سقف الحد الادنى للاجور اما عون سلطة يعمل ليل نهار و الاجرة ضعيفة و لا ترقى الى التعويضات التي يجب ان تنضاف الى 3500 الحد الادنى للاجر و الساعات الاضافية يجب ان يصل الاجر الشهري في حدود 5000 او 6000 درهم . اما السكن الاجتماعي فلا اساس له من الصحة ان عون سلطة و ليس لي سكن ان عناية اجتماعية اجدها من الادارة
نفس لهدرة كتتعاود علاش متقولوش للناس ان اعوان السلطة كيخدمو بدون اطار قانوني منظم لهم و علاش متقولوش للناس ان عون السلطة الاجرة الاساسية ديالو هي 800 درهم و كاع لي فوق منها راه مجرد تعويضات و علاش متقولوش للناس ان عون سلطة مجرد تقرير من عند القائد يقدر يتسبب ليه فالعزل بالعربية مكتوب بالطباشير و علاش متقولوش للناس ان عون سلطة معندو لا يوم السبت لا الاحد و كيخدم 24 ساعة فاي وقيتة خصك تكون واجد اتقاو الله راه الناس لي باغيا تخدم بضمير مهمي مكتلقا فين تخدم جهاز عامر خواض و نهار يتقاد راه عيتقادو معاه بزاف دلحوايج فهاد لبلاد الله يدير لي فيها الخير و يسر للجميع راه تا اعوان السلطة مغاربة فيهم الزين و الخايب الله يهدي ما خلق
أتمنى للوزارة الداخلة تشوف من حال القواة المساعدة و المجهودات لي عملو طيلة هاد الفترة ديال الجائحة
مزيانة تكون مقدم فهذا البلاد 3100درهم
واحد عندو bac+2 يخدم فشاركة 2700درهم
هؤلاء يقدمون امبر خدمة للمخزن ومع ذلك لا يجنون شيئا يذكر .لقد لطت الدواة حقوقهم.لماذا لا يعاملون كباقي الموظفين برقم تاجير وتقاعد ووو..انهم المعولةعلبهم يعود اليهم الدرك والسرطة والعدل وكل الوزارات .هم مصدر ومرجع موثوق للاستعلامات والمعلومات..ومع ذلك تبقى خقوقهم في مهب الريح
لكم الله يا رجال التعليم … واحد بمستوى التاسعة أو أقل يشد بحال مول الاجازة !
هناك مقدمون حضريون لهم الاجازة…
اتمنى الخير والرخاء لبلدي الحبيب
en se qui concerne l entraide nationale et ceux qui travaillent dans les districts et les mojata3te qui font tous le travail des employés avec une descrimination énorme ni retraite ni rien et personne n en parle et pourtant ils sont partout et c hanteux et aucun parlementaires . a qui vous demander votre passeport ou votre sertificat de résidence ou ramed ou .ou . . et pourtant ils sont des licenciers et j en passe .
99 في المائة من اعوان السلطة لا تقل ايتاواتهم عن 300 درهم يوميا و1000 عن غض نظرهم في حالة بناء عشواىي او اعادة بناء بدون ترخيص او شهاد ة السكني دون وجه حف.وووووووو…باركا من التباكي.
والداخلية على اكثر من علم……
يجب إعادة الاعتبار لأعوان السلطة انصافا لهم على الخدمات التي يقومون بها فهم دعامات الداخلية التي تشتغل أكثر وتتقاضى أقل ….!!!
أكره هذه المهن (مقدم شيخ قايد…).هي لا توجد إلا في هذا البلد السعيد.ولها علاقة بالحقبة الإستعمارية.في نظري يجب الإكتفاء بالسلطات الأمنية وما شابه والإستغناء عن هذه الوظائف
طبيعي العيون التي لاتنام النملة متتزكلش الصغيرة والكبيرة.لا تحتاج الى طاءرة بدون طيار
في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمستوى المعنوي لهم اعتباراً لما يقدمونه من خدمات للوزارة
الدولة ما داتها غير فلكيخموا ليها .الزيادة 200% و150% للمقدمين والشيوخ ما نحسدهمش .ولكن المتقاعدين من الأعمال الشاقة 5% ومزدهاش.لم نتوصل بدرهم واحد وكان المفروض الزيادة في يناير 2020. الله ياخذ الحق….