وزارة الداخلية تقرر إعفاء قائد في إقليم الحوز

أعفت السلطة الإقليمية في إقليم الحوز قائد قيادة سيدي عبد الله غياث، بناء على برقية من المصالح المركزية، ليتم تعويضه بقائد الجماعة الترابية ثلاثاء نيعقوب في الإقليم نفسه.

واتخذت المصالح المركزية هذا القرار بعدما توصلت، من قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الحوز، بعدة تقارير حول استفحال البناء العشوائي في قيادة سيدي غياث.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عقارا من مساحة 8 هكتارات تحول إلى قطع أرضية لبناء فيلات. كما تعرف عدة مناطق تنامي البناء دون ترخيص في أماكن لا تدخل في برنامج إعادة الهيكلة أو إعادة الإيواء.

يذكر أن عمالة إقليم الحوز تجندت لتنزيل القانون المتعلق بمحاربة البناء العشوائي الذي أقرته الدولة المغربية، من خلال عدة برامج لوضع حد لدور الصفيح والبناء دون ترخيص.