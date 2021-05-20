وزارة الداخلية تقيد قرارات تمديد سن الإحالة على التقاعد بالجماعات الترابية

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، صفعة إلى مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية، الراغبين في تمديد سن التقاعد لبعض الموظفين التابعين لهم.
واعتبر وزير الداخلية، في مراسلة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، أن طلبات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، التي توصلت بها المديرية العامة لتنمية الكفاءات والتحول الرقمي، من لدن رؤساء الجماعات تفتقد مبرراتها الموضوعية.
وشدد لفتيت على ضرورة تحقق رؤساء الجماعات، عند دراسة طلبات التمديد المقدمة إليهم، من وجود دواع موضوعية للموافقة على هذه الطلبات.
كما دعا المسؤول الحكومي إلى عدم اللجوء إلى مسطرة التمديد إلا في الحالات التي تكتسي طابعا استثنائيا، كاستمرارية المرفق العام، وذلك وفقا لما هو وارد بمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 6 يونيو 2017.
وفي هذا الصدد، أوضح خالد الدرقاوي، عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، أن مراسلة الوزارة الوصية للجهات المختصة “واضحة لمن يعنيهم الأمر بعيدا عن أي خلفيات لاستمرار المرفق العام”.
واعتبر الدرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطلوب، أيضا، هو إبعاد المنتخبين عن إجراء مباريات التوظيف لمناصب جديدة، وتكليف لجان تابعة للعمالات تفاديا لأي شبهات كما وقع مؤخرا، لحالات من تلاعبات في امتحانات الكفاءة المهنية وإقصاء كفاءات ونجاح آخرين”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا التمديد يستوجب أن “تتكلف به لجنة يترأسها ممثل وزارة الداخلية والمصالح المختصة بعيدا عن إشراك الرؤساء، تجنبا لاستغلال ذلك من طرف بعض المنتخبين الذين يدعمون الموظفين والمستخدمين ممن تربطهم بهم علاقات القرابة والمصالح المتبادلة.
وأضاف عضو المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية أن هذا التمديد يطرح في الوقت نفسه إشكالا، يتعلق بحرمان عدد كبير من الشباب وحاملي مختلف الشواهد والدبلومات من فرص شغل جماعية بقطاع الجماعات الترابية لسنوات أخرى، خصوصا الفئة القريبة من سن الأربعين.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أصدر منشورا حول مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، دعا من خلاله إلى عقلنة وترشيد عملية تمديد سن التقاعد لفائدة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية.
المساكين ما أسخاوش رالبزيزلة الولف أصعيب ؤ الكفاءات الشابة غادي إبقاوا معطلين حتى إغادروا الشياب القبر
يصدرون قانونا يمدد سن التقاعد لجميع الموظفين دون استثناء، ثم يطالبون بعد ذلك بعدم تمديد التقاعد للموظف الذي يرغب هو نفسه في ذلك، قمة التخبط.
من الأفضل عدم تمديد سن التقاعد لموظفي الحماعات، نريد مباريات توظيف لتعزيز الجماعات بطاقات شابة.
البطالة مرتفعة وهؤلاء لا يريدون مغادرة الكراسي؟
ربما من يريدون التمدين ينتظرون ترقيات مهمة سترفع من قيمة تقاعدهم وهذا حقهم، ومن جهة أخرى هناك شباب ينتظرون فرصا للعمل.
الى متى هذا الاستهتار ومعاملة المغاربة مقطيع يسوقونه متى شاؤوا فلماذا التمديد والخلف موجود ومستوى تعليمي وكفاءة فلماذ تهمش ويمدد لآخرون فقط من اجل المحابات وجبر الخاطر ولا اظن ان هاته المراسلة ستغير شيئا فيجب على كل من وصل سن التقاعد ان يترك مكانه للشباب العاطل الذي يزداد يوما بعد يوم والقطع مع الريع فإلى متى تتعاملون وكأن المغرب حظيرة في ملككم ارفعوا ايديكم واتركوا الشباب يعمل فإننا مللنا من تركتكم المعفنة.
قرار سديد و حكيم
باركا من باك صاحبي
الله يعطيه الصحة الأمور واضحة حالة التمديد محددة بضوابط …..اضافة الى فتح المجال لتوظيف الشباب العاطل …و ترقية الموظفين العاملين بالقطار
بعد فضيحة و عار النزوح الجماعي مع فشل توقعه أمنيا و استخباريا أو التورط المكشوف المفضوح فيه، الطبيعي هو استقالة أو إقالة وزير الداخلية، جميع المسؤولين عن الأمن،المخابرات، الديبلوماسية الزرقاء لمزركة مع تفكيكها لفشلها و إفلاسها و تورطها في التطبيع!بعد المعاملة المثالية،الحضارية،الإنقاذية،الإغاثية من طرف الجنود الإسبان للنازحين، لم يعد مقبولا تجييش قوى القمع لمنع المظاهرات والتحرش بها مع فرقشة المشاركين فيها و عرينتهم في مخافر الشرطة! الأمن الفاشل يسمح لنفسه بسوء معاملة المواطنين و الجنود الإسبان يعاملونهم بشكل راق و يقدمون لنا دروس في الإنسانية والمسؤولية و حقوق الإنسان!كنا ننتظر السيد الوزير البوليتكنيكي أن يطلع علينا في الإتم و هو يعلن استقالته!درس في باريس و لا يحترم حقوق الإنسان!واش مازال عندكوم لوجه باش تبانو ف التصاور أو قدام الكاميرا!باز باز!مابقى حيا!
يجب منع أي تمديد ، ولو ليوم واحد، لكل من وصل سن التقاعد . عندما يصل الموظف الى سن التقاعد فلا يمكن أن ننتظر منه أن يعطي أكثر مما أعطى في شبابه. الذين يتمسكون بالتمديد لم يطلبوا ذلك من أجل العطاء ، أو لأنهم ضروريون لذلك المرفق العمومي، بل يفعلون ذلك للحفاظ على “مداخيل” أخرى يحصلون عليها زيادة على رواتبهم القانونية ،وسيفقدون تلك “المداخيل” بمجرد خروجهم للتقاعد ، أما رواتبهم القانونية فسيحصلون عليها حتى وهم في حالة تقاعد ،من الصناديق المخصصة لذلك. كل من يطلب التمديد فغرضه هو الإحتفاظ “بالمداخيل ” الأخرى. وليس العطاء أو ضرورة الحفاظ على المرفق العام. لا أحد ضروري لسيرورة المرفق العام.
Quand est-est-ce qu’ils vont décidé à régulariser les éboueurs et mettre un terme à la HOGRA/ au MÉPRIS et à la APARTHEID qui touchent ces employés des municipalités. Ne méritent-ils pas d’être déclarés à la CNSS et une retraite décente pour garantir leur dignité d’êtres humains? Dans tous les pays du monde, leur emploi n’est pas saisonnier par contre au Maroc, on les considère comme des saisonniers. A mon sens, Ceux qui sont saisonniers et qui ne méritent absolument pas leur émoluments, ce sont bien nos PARLEMENTEURS. Le MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR EMPLOIT CES GENS AU BLACK. Il est donc dans l’ILLÉGALITÉ.
الى لكتامي كاع اب كيطلب التمديد مكيدير والو غير التخلويض والتبركيك…. اما لي خدام تيقول مسكين غير وقتاش نتفك نمشي مرتاح.
vous avez raison MR. LAFTITE
pourquoi car ceux qui ont demande cette prolongation veulent seulement garder l’équipe de vole et ceux qui connaissent le jeux pour conduire les mes comportement
vous avez tout essayé pour voler ce pay
je levé le chapeau a si LAFTITE
بعد فضيحة و عار النزوح الجماعي مع فشل توقعه أمنياواستخباريا أو التورط المكشوف المفضوح فيه،الطبيعي هو عقد ندوة صحفية لإعلان الفشل العام والإفلاس التام مع إرجاع أمر كل المسؤوليات السيادية للشعب ليمارس سيادته كلها على أرضه، نفسه بنفسه،حاضره,مستقبله،ثرواته,مقدراته!هذا ما جعل إسبانيا تعطينا الدروس في المسؤولية،الإنسانية،حقوق الإنسان، اعتبار و تقديس حياة الإنسان وليس الأشخاص الفاسدين!الدولة مسؤولية عظمى والمسؤولية التزام,مساءلة,محاسبة!الدولة,المسؤولية ليستا الاستنقاع في الفساد،البذخ،الشكليات الخاوية،الدعايات,الادعاءات الكاذبة!لماذاتم ترك الناس تنزح ثم منعهم بعد ذلك؟أين الانسجام؟واش النزوح الجماعي تصرف دولة ذات سيادة؟هل هو منسجم مع الصورة التي تسوقها الإتم؟هل نقلت النزوح مباشرة؟مثل المتعاقدين وفي إطار المساواة،هل سيتم الاقتطاع من أجر جميع مسؤولي الأمن والمخابرات كعقوبة لأنهم لم يقوموا بعملهم؟هل ستصرف لهم بريمات نظير تقاعسهم؟الواجب الأمني شيئ آخر!الجيش الإسباني وضع في حالة استنفار،ربما قصوى!هل لذلك تم تزيار الشغل مع النازحين؟هذا يجب ألا يستمر!الشعب عليه أن يتحرك فورا!
الحمد لله. انا ضد التمديد لان بلدنا تعاني من البطالة. يجب ضخ دماء جديدة من المعطلين.
لماذا تم ترك الناس تنزح ثم منعهم بعد ذلك؟ أين الانسجام؟ واش النزوح الجماعي تصرف دولة ذات سيادة؟هل هو منسجم مع الصورة التي تسوقها الإتم؟ هل نقلت النزوح مباشرة؟مثل المتعاقدين و في إطار المساواة،هل سيتم الاقتطاع من أجر جميع مسؤولي الأمن والمخابرات كعقوبة لأنهم لم يقوموا بعملهم؟هل ستصرف لهم بريمات نظير تقاعسهم؟الواجب الأمني شيئ آخر!الجيش الإسباني وضع في حالة استنفار،ربما قصوى!هل لذلك تم تزيار الشغل مع النازحين؟هذا يجب ألا يستمر!الشعب عليه أن يتحرك فورا!من يستطيع أن يتحرك و له الإمكانيات و الوسائل،عليه فعل ذلك!واجب وطني!ما بقى عندنا فين نزيدوا و لا نكحزوا!نحن محشورون في الزاوية!الناس أخذت فرصتها كاملة بلا تشويش و لم تنجز شيئا!أش مازال باقي نتسناو؟نحتاج للمبادرة الشعبية للمحاكمة،المحكمة،العدالة والمحاسبة؛ نحتاج لهيئة المساءلة والمحاسبة!هل من المعقول أن نسمح شعبيا بإجراء الانتخابات مع نفس الوجوه الفاسدة!شعبيا يجب أن نعلن عن حل جميع هذه الأحزاب المتورطة منها في التآمر علينا على كل المستويات!
من يريد تمديد سن التقاعد انه لا يسخى بالبزولة والقهيوة والتدويرة والكميلة .
ليس حبا في خدمة المواطن .
في تقديري الشخصي اظن انه يجب الدفع بعدم دستورية قرار التمديد لانه يتعارض مع المبدا الدستوري الدي ينص عل سواسية المواطنين في الحقوق والواجبات ومبدا تكافؤ الفرص ففي بعض ةلمؤسسات العمومية يتم التمديد للساءقين وللاعوان اي ان استمرار المرفق العام هو عدر اقبح من زلة فالادارة تكتسي طابع الاستمرا ية ولا احد مهم لدرجة توقف المرفق العام ناهيك عن الزبونية والمحسوبية الانتماء الحزبي وهلم جرا التمديد غالبا يكون ىىمتملقين ومن يدفع اكتر وعلى كل الاصوات الحرة التصدي له في جميع ادارات ومؤسسات الدولة