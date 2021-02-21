وزارة الدفاع الجزائرية تردّ على نشطاء الحراك الشعبي بمهاجمة المغرب

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن تكون قررت إرسال جيشها في عمليات عسكرية مشتركة في إطار مجموعة دول الساحل (G-5).
وكانت أخبار قد راجت خلال اليومين الماضيين تفيد بأن الجزائر وافقت على إرسال جيشها في عمليات عسكرية بالساحل تحت قيادة الجيش الفرنسي، في إطار قوات مشتركة جرى الاتفاق عليها خلال لقاء مجموعة الخمس في الساحل (G5 Sahel) عقد قبل أيام بمشاركة المغرب.
وباتت الجزائر تنسب أي توترات داخلية تواجهها إلى المغرب، خصوصا بعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب؛ إذ اعتبر بلاغ وزارة الدفاع بالجزائر أن المشاركة في الساحل “أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية”، وفق صياغة البيان.
وأوضحت الجزائر أنها “تكذب وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”، مشيرة إلى أن جيشها “لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.
نظرية المؤامرة
الباحث المتخصص في الشؤون المغاربية نوفل البوعمري استغرب اتهامات وزارة الدفاع الجزائرية، وقال إن أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه بيان فيه منطق “سقطت الطائرة”، مبرزا أن من روج لهذه الأخبار هي صفحات إلكترونية جزائرية، خاصة صفحة “22 فبراير 2019 من أجل جزائر أفضل”.
وأضاف البوعمري، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الصفحة تتعلق بالحراك الجزائري وتحدثت عن مشاركة الجيش الجزائري تحت القيادة الفرنسية في عملية عسكرية بالساحل، وهو ما انتقده النشطاء الجزائريون واحتجوا عليه، بل اعتبروا في الصفحة ذاتها أن تعديل الدستور الجزائري جاء فقط لشرعنة قيام الجيش الجزائري بعملياته خارج الجزائر تحت القيادة الأجنبية لبعض الدول”.
ولاحظ البوعمري، في تصريحه، أن التدوينات الغاضبة التي رافقت الخبر أقلقت “نظام العسكر”، لا سيما أنها جاءت قبل يوم واحد من تخليد الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي الجزائري، مشيرا إلى أنه “بدل أن تعمد وزارة الدفاع إلى توضيح هذه الأخبار والرد على الصفحات الجزائرية، عمدت في خطة إلى خلق بلبلة داخل الشارع الجزائري والوقوف ضد أي تقارب شعبي جزائري-مغربي، خاصة مع تعالي أصوات من الداخل الجزائري رافضة المساس برموز المملكة المغربية”.
تمويه ضد الشعب
البوعمري شدد، في تصريحه لهسبريس، على أن “وزارة الدفاع الجزائرية دبجت بيانا إنشائيا لا يقدم فيه أي أجوبة على ما تم نشره بالصفحات الجزائرية الفيسبوكية، ولم تستطع الرد بشكل مباشر على فرنسا لأنها تعلم أن ما تم نشره هو خبر حقيقي، وأن الجيش كان يريد المشاركة تحت الغطاء الأجنبي في عملية عسكرية خارج حدود الدولة الجزائرية دون إخبار الشعب بهذه المشاركة، لكن بعد أن انكشف أمام الجزائريات والجزائريين أراد مرة أخرى تحويل الأنظار تجاه (العدو الكلاسيكي)، والمؤامرات الخارجية الوهمية التي لا توجد إلا في ذهن شنقريحة وباقي الجنرالات”.
“النظام العسكري الجزائري أصبح مكشوفا أمام شعبه، ولم تعد له أي إجابات سياسية وعسكرية وأمنية عن الأسئلة التي يطرحها الشعب الجزائري، كل ما يتقنه هو فن الهروب إلى الأمام، ورمي الكرة نحو العدو الخارجي، في حين إن الشعب الجزائري أصبح أكثر وعيا بكون عدوه هو العسكر والجنرالات الرافضين لأي مطالب للتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي”، يوضح البوعمري.
ويبدو أن استدعاء الدورة السابعة لمؤتمر رؤساء دول ومجموعة الساحل الخمس للمغرب من أجل المشاركة بمقترحاته في محاربة الإرهاب، باعتباره قوة إقليمية بالمنطقة، قد أغضب النظام القائم في الجزائر.
جدير بالذكر أن الجزائر كانت قد قامت بمبادرات من أجل لعب دور بمنطقة الساحل والصحراء وتعويض الدور الفرنسي، لا سيما أنها تتشارك الحدود مع ثلاث دول من دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا ومالي والنيجر، لكنها فشلت بسبب مقاربتها الانفرادية واستبعادها للمغرب خلال مبادرة لجنة الأركان العسكرية المشتركة التي أطلقتها في عام 2010.
صمت يقابله صمت من طرف المغرب تجاه استفزازات العصابة في الجزائر ما الأمر ؟؟؟
الحمد لله تحقق المبتغى وأصبح عسكر الجزائر يحسبون لنا ألف حساب
محنة وراء محنة يعيشها الجنيرالات في الجائر، عفوا أقصد الجزائر، الحراك الشعبي، مرض بوتفلقة، موت الݣايد صالح، فتح القنصليات في الصحراء، تطهير الݣرݣارات، غياب تبون، اعتراف أمريكا بالسيادة على الصحراء… اللهم زدهم من محنك يا رب حتى يعودوا إلى رشدهم …
هؤلاء غادي يجي وقت إلى تكسر ليهم كأس في الجزائر يقولو المغرب هو السبب دولة هبيلة ابتلينا بها الحمد لله
الرئيس الفرنسي ماكرون، هو من أشار لمشاركة الجيش الجزائري في العمليات العسكرية المشتركة في إطار مجموعة دول الساحل.
الغريب في الأمر أن كوريا الشرقية، لم تشر في بيانها إلى خطاب الرئيس الفرنسي هههه بل هاجمت المغرب كالعادة.
هههه قول لهم يسولو ماكرون علاش قال بان الجيش الجزائري متواجد في الساحل، اولا فرنسا يعرفو غير يبوسو يد رأساءها كيفما عملو مع هولاند ههههههه
التصريح كان لرئيس الفرنسي حتى لو نقلته الصحافة المغربية فالرد او الهجوم او النفي يجب ان يكون لمصدر الخبر اولا وليس من نقلهة لكن الرئيس الفرنسي هو سيد العسكر و الكبرانات لدالك تجدهم يهاجمون المغرب
القافله تسير والكلاب تنبح فالمغرب يمشي بخطى ثابتة وهم ينظرون وينبحون
الذي يقرر في إرسال قوات من ما يسمى الجيش الوطني الشعبي في الجزائر هي ماما فرنسا وليس كبرناتها
المغاربة يتساؤلون كيف أن الجزائر تحكم العالم وتسير السياسة الخارجية لأمريكا من خلال اللوبي الأمريكي الجزائري بواشنطن
لا ننسى كذلك أن المغرب كانت تابعة للجزائر النوميدية قبل الميلاد
نحن لا نعترف بالأنظمة العسكرية ولا نعترف ببياناتها.لهذا يجب سحب السفير المغربي في الجزاىر وطرد السفير الجزاىري من الرباط ووضع النقط على الحروف.لا لتعامل مع الأنظمة العسكرية حتى يتم تسليم السلطة لحكومة مدنية شرعية معترف بها من طرف الشعب الجزاىري .يجب مساندة الحراك الشعبي .
عندما عجزت القهوة الاقليمية عن استيراد السيارات.. قال لهم الوزير ان هناك مؤامرة من عصابات عالمية ضد الجزاءر.. و عندما وقف الجزاءريون في الطوابير لصرف شيكاتهم.. قال لهم العسكر ان هناك مؤامرة دولية ضدهم تستهدف الدينار الجزاءري.. و الكل يعلم انهم هم من نهب ثروة الجزاءر و سرقوا قرابة 1500 مليار دولار فقط تحت حكم بوتفليقة الذي تم تسميمه ووضعه على الكرسي.. و عندما يقف الجزاءري ليوم كامل من اجل ساشي حليب غبرة.. يقول له الجنرالات ان هناك مؤامرة عالمية تمنع الحليب عن الجزاءر القارة.. و عندما يفشل كابرانات الفساد عن مجاراة المغرب في كل مجال.. يقولون لبوصبع لزرق بان هناك مؤامرة صهيونية مع المخزن الامبراطوري التوسعي في اطار خطة ماسونية كوكبية يشترك فيها زحل و المشتري و المريخ.. لضرب الجزاءر الجديدة/القديمة.. انهم يخفون عجزهم و جهلهم و انعدام كفاءتهم و غباءهم و فسادهم و سرقتهم و نهبهم طيلة عقود بعدو وهمي اسمه المغرب.. و لا عدو الا هم..
إقتربت نهاية النظام الإرهابي في الجزائر وسيسقط قريبا إن شاء الله على يد أبطال الحراك الشعبي….
الجزائر كدير شغل لهبيل . كتغطي الماء بالغربال . لكن هيهات انفضح أمرها . كولشي عاق باخفائها للحقائق على شعبها.
إنها الحماقة، كيف تنكر وقد قالها ماكرون في خطابها مسجل بالصوت والصورة. و كل المعارضين الجزائريين خارج الجزائر تكلموا عليها و برهنوا كلامهم بتسجيل ماكرون خلال لقائه مع رؤساء الساحل، وهذا موجود في تطرق كل من زيتوت و أنوار مالك البارحة. وهؤلاء جزائريين ويمكن لكل شخص متابعتهم على اليوتيوب. “والله يهدي ما خلق”.
الجزائر لا تتوفر على ركائز بناء دولة انها تائهة متجه ااى المجهول
اذا كنت تريد استحمار شعبك فاصنع له عدوا خارجيا و اتركه يستيقظ باكرا للحصول على لتر من الحليب
ألا تلاحضون بأن استدعاء المغرب الى هذا الإجتماع ، إعتراف للمغرب بأن حدوده تمتد الى موريطانيا وبالتالى الى دول الساحل . كفى لا نزيدهم اكثر .
براميل البترول والغاز بالملايين يوميا تخرج من الجزائر والثلثين تبقى في حساباتهم البنكية برا والثلث يقسموه معكم وعلى البوليزاريو ويلهيكم بالمغاربة
في نظري يجب أن لا نعطي أهمية لما يروجونه جنيرالات الجزائر من أكاذيب سواء لشعبهم أو للعالم. وعلينا تتمة العمل الذي نقوم به وراء ملكنا العظيم. قريبا سيتشتت شمل البوليزاريو وصنيعتها الجزائر. ونقولها للمرة المليون المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها شاء من شاء و كره من كره. رفعت الجلسة.
سلام : راه كبرانات الهيش الجزاءيري مخاصهمشي اسم المغرب اتكتب .في اتحاد المغرب العرابي خصهم اتكتب. اتحاد الجزاءير العرابي .حتى هدي راها عقدة الكراهية حتى ادن المغرب مكرهش ايغيرها ويگولو گوشي دصولاي . ؟!؟
النظام العسكري الجزائري الفاشل ، أصابته أكبر صدمة تاريخية في حياته، بإعتراف أكبر دولة في العالم بالصحراء المغربية إلى الأبد، موتو ياأكبر عصابة في الجزائر بهذا القرار الشرعي الأمريكي لارجعة فيه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يقحمون المغرب في كل شيء بدل مواجهة مشاكلهم الداخلية. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين.
هكذا هي دائما كبرانات المرادية، كل حدث في الجزائر منسوب إلى المغرب. أتمنى أن يستقر ثمن البترول في 30 دولارا إن شاء الله إلى ما لا نهاية.
لماذا لا نقطع العلاقات مع هذه الدولة العدوة ونرتاح .
والله لا يمر يوما الا ويتأكد ان الجنرالات بالجزائر هم الحاكمون الفعليون بها ، بالله عليكم اذخلوا تكناتكم واتركموا الشعب الجزائري يحكم نفسه واتركوا عنكم المملكة المغربية للشريفة فانها كبيرة عنكم ولديها جيش يأتمر باوامر امير المؤمنين وهو اقوى مما تتصورون ، ولا يجهر بقدراته العسكرية ، ويتقن فن الحفاظ على اسرار التسلح لانه جيش له اخلاقيات ومبادئ عمرها 12 قرن من الزمن ، فالجيش الاحترافي هو الذي لا يكشف عن قدراته ، ويفاجئ بها العدو في الميدان
لكن الرئيس الفرنسي نوه بالمغرب والجزائر ب”تجديد المشاركة” (Réengagement) في عمليات الساحل.
هل استشير البرلمان في هذا؟
حذاري من الجزائر وإسبانيا عدوتان للمغرب، يحرضان السفير الأمريكي في إسبانيا على أن يتراجع جو بايدن على الإعتراف التاريخي الشرعي لدونالد ترامب على السيادة المغرب على صحرائه ، فيجب على المغرب أن يكون أسدا قويا في هذه المرحلة ،
Bonjour, à tous le monde, et moi comme un marocain résident en France, je vous confirme que j,ai vu avec mes yeux au journal national de 20h le président de la république française il a dit avec cette phrase ONS À TROUVER UN ACCORD AVEC LE MAROC ET ALGERIE pour ce sujet
النظام العسكري التائه أصبح مكشوفا لدى العالم وخاصة الشعب الجزائري الذي يطالب بإسقاط هذا النظام الذي أصبح عدو لشعب الجزائري وتزامنا مع حلول ذكرى 22 فبراير هاهو النظام يرمي اتهاماته وفشله على المملكة المغربية والحمدلله النظام العسكري يحسب ألف حساب بأن المغرب رقم صعب شنقريحة يريد إشعال الفتنة بين الشعبين الشقيقين ولكن الشعب الجزائري واعي كل الوعي بأن نظامه الحاقد على المغرب أمر غير مقبول لدى الشعب الجزائري النظام العسكري همه الوحيد التصدي لشعبين والتقارب بينهما يدرك جيدا بأن التقارب بين الشعبين انهزام شنقريحة وازلامه
نفس أسطوانة الأنظمة العسكرية الجاتمة على صدور شعبها ،المؤامرة الخارجية….رغم أن أكبر متآمر على وحدة أرض المغرب هو النظام الدحدوحي الجزائري،نظام بقي جامدا منذ الستينيات من القرن الماضي،قتل حتى مجاهديه الاوائل و الحقيقيين و على رأسهم بوضياف.
تفكرني هاشي بالهند وباكستان وباكستان تتبعد من الهند والهند اي مصيبة تتوقع ليها تتنبسها لبكستان وبالاخص دكشي ليتيوقع في كشمير ليهادا الهندوس هما الجزائر والمغرب هو باكستان دولة خدامة على راسها ونسياهم وها الهند ترجعت وجعلات الحدود ديالها معا باكستان بحال المهرجان وبينا هادشي يوقع في زوج بغال بين وبينهم
الجزائر في طريقها إلى الهاوية بسبب تصرفات العسكر الذي أصبح العدو الحقيقي للشعب الجزائري الشقيق و المقهور
الحمد لله ان الله تعالى ابتلانا بجار غبي لا يدرك غباءه . يضيع وقته في استفزازات لا يقدر على عواقبها. لو كان جارنا بلدا في حجم إثيوبيا لكان من الممكن أن نبالي ولكن حمدا لله انه بلد المليون غبي عفوا المليون شقي.
رحم الله الزير سالم: بشسع نعل كليب. و نقول لكم بشسع نعل زغبوب.
السلام عليكم
أريد أن أنبه إخواني المغاربة وقراء هسبريس إلى خطورة بعض التعاليق التي ترد في منبر هسبريس من طرف” أشخاص أجانب” ينتحلون صفة مغاربة، ويشوهون سمعة بعض المعلقين الدين يؤيدون مغربية الصحراء، ويعلنونها حربا عليهم.
فحداري من هؤلاء.
الدولة المغربية و المخزن المغربي كما تزعمون مشغولون بتنمية البلاد و تطوير ها و تحقيق مناعة جماعية لجميع المغاربة.
فهم لا يتدخلون لا من بعيد و لا من قريب فيما يحدث في الجزائر الشقيقة
بل على العكس من دلك فنحن نرى مبادرات مغربية بين الفينة و الأخرى هدفها تتبيث الامن و الاستقرار بالمنطقة
على سبيل المثال اتفاقية الصخيرات التي جمعت كل اطياف
و الطبقات الليبية.
سيتم تقسيم الجزائر الى 3 دويلات ولن تنعم بالسلام
من هذا الموقع اوجه رسالة الى العائلات الستة الحاكمة في الجزائر
الشعب الجزائري بريء مما تفعلون ، المغرب ملكا وشعبا وجمادا وحيوانات وحشرات لن يتنازلو عن شبر من اقاليمه الجنوبية
أصبحت الجرائد والصحف الجزائرية يتطاولون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق ،بكل وقاحة ، وهذا يدل على الصدمة التي أصابتهم ومازالوا لم يصدقو بأن الصحراء المغربية لقد تم حسمها نهائيا،
يجب اعلان التعبئة العامة في صفوف الجيش المغربي واستدعاء قوات الاحتياط فهؤلاء القوم لايؤمن شرهم وقد يقومون بهجوم مباغت علينا في اي وقت .الحذر ثم الحذر .
كبرانات الجزائر في وضعية لا يحسدون عليها. عقدتهم مملكتنا الشريفة عمرها اكثر من 12 قرنا. دعواتنا لهم لكي يرجعوا إلى صوابهم. هى هى هى.
هل تعلمون أن اكبر دولة سارقة لاموال شعبها هي دولة العسكر في الجزائر وهل تعلمون أن اكبر دولة قاتلة لشعبها هي دولة العسكر في الجزائر اضف الى ذلك اكثر من 25000 الف جزائري وجزاأئرية اختظفوا في وضح النهار امام اعين ذويهم الى يومنا هذا لم يظهر لهم اثر.
هذه هي مشكلة نظام العسكر ان الحبل يشتد حول عنقه. والاتهامات التي يوجهها للمغرب بدون مبررات تكشف عمق الازمة التي يتخبط فيها هذا الورم السرطاني. انشر يا هسبرس
النظام الفاشي فقد البوصلة في كل شيء أصبح يلعب على وتر المؤامرة المغربية ويعلمون جيدا ان المغرب له اكتر من وسيلة لاتارك الفتنة في دولتهم الهشة لكن التعقل بأن الجار وان كان وغدا غبيا فلا تدعه يسقط لان بسقوطه خطر على حدودنا وأمن المغرب القومي.
صحيح هؤولاء العواجز كبروا في السن لكن عقولهم أقل بكثير من عقول أطفال ، لم يفطنوا بعد بأن هده الخطابات إستهلكت مند زمان و الشعب مل من تكرارها
ماذا تنتظرون لسحب السفير انه تهجم مباشر من العصابة على المغرب اذا كان الحكم في المغرب همه الأول البقاء في الحكم فإن الشعب المغربي قادر على الدفاع عن نفسه ورد الصراع صاعين
ضربتي فبكى؟ بصراحة نستغرب كيف الجزائر تصف المغرب بالعدو في حين لا شيء يصدر من المغرب اتحاهها؟ لا يوجد فعل واحد صدر من المغرب سوى الدعوات التي يوجهها المغرب الجزائر من أجل تكريس الاخوة وخدمة مصلحة البلدين. والحقيقة الملموسة أن الجزائر هي التي تحارب المغرب منذ 50 عاما. لا أحد يشك أن الجزائر بفشلها السياسة والاقتصادي لا توجد لها ورقة المراوغة الشعب الجزائري الذي لا تتفادى عليه الامور.
جنرالات الجزائر يأخذون الشعب الجزائري إلى الهاوية بالسرعة القصوى. العداوة الغريبة من هؤلاء تجاه المغرب لن تنتهي أبدا حتى يسقط حكم العسكر وتجد الجزائر عقلاء يحكمونها. ليتنا كنا جزيرة لا حدود لنا مع هؤلاء.
israel =USA,,,,USA=israel,,,,,israel possede des armes chimiques elle peut detruire l,algerie en 10 minutes
رحم الله الحسن التاني. لم نكن نطلب من كولومبو أن يثبت أو ينفي مغربية الصحراء فهذا أمر لا نقاش فيه فالصحراء مغربية. ولكن كنا نريد من كولومبو أن يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. (والحمد لله أصبح الناس كلهم يعرفون مع من حشرنا في الله في الجوار)
النظام الجزائري يعرف أن الحراك سيرجع بشدة يوم الإثنين المقبل. لهذا يحاول بكل الطرق فتح حرب دعائية خارجية مع المغرب للهروب من هاته الورطة.
برنامج قناة الشروق، إشارة تبون للمغرب بالبلد المستعمر، ثم بلاغ الجيش هذا رغم أن الرئيس الفرنسي هو من ذكر مشاركة الجزائر في الساحل…. لن أستغرب إن كانت هناك تهجمات مباشرة و أكثر إستفزازا في الأيام المقبلة.
الحل هو…..التجاهل و النخال.
ادا كنت داهبا في طريق و انشغلت برمي الكلاب بالحجارة فسوف لن تصل و من الاحسن ان لا تكثرت لنباحها
انا من جهتي اتمنى ان يبق النظام هكدا
عسكرية ماشي سلمية و اللي حرقاتو الضرسة يقلب على الكلاب برفع الكاف
عادو الى تحت جناحي فرنسا ربما تخفف عنهم من وطأة اعتراف امريكا بسيادة المغرب على ارضه
جيش الكفثة ابناء الفرنسي في حالة يرثى لها وكالعادة صراخهم يطربنا
سبحان الله مايلاحظ ان الحكام الذين يتعاقبون على الجزائر كلهم عجزة تفوق اعمارهم سن التقاعد؛ الايوجد بالشعب الجزائري الشقيق شباب من لهم الحنكة والعزيمة للسير بالبلاد إلى الافضل و تحقيق مستوى معبشي افضل؛ لكن جنرالات العسكر العجزة لا يقبلون بان يسير الجزائر رئيس شاب رافضا لخرافاتهم ولخزعبيلاتهم، بل يدفعون فقط بمن هو عجوز في سنهم الى الترشيح و الوصول إلى الرئاسة حتى يظلوا متحكمين فيه كيفما شاؤوا.
المؤامرة هي تلك التي يعيشها الشعب الجزائري المقهور الذي يصدق ادعاءاتكم وانتم تنهبون امواله اما التطبيع قد تم احب من أحب وكره من كره عوض العلاقات المغلوطة والملغومة مع بلد لا يحسن الجوار
ان تغير الدستور الجزائري للتدخل العسكري خارج الجزائر هدفه هو دعم لبولزاريو في حال حاولت البولزاريو التوغل في التراب المغربي وحال المغرب الرد عليه بحزم هده هي الحقيقة وغيره فأن كان المغرب لايفطن لهدا فهده مصيبة يجب أن يدركها الجيش المغربي