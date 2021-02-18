وزارة الشغل تطلق أكبر عملية توظيف للمفتشين

أطلقت وزارة الشغل والإدماج المهني أكبر عملية توظيف لمفتشي الشغل منذ إحداثها، وذلك بتوظيف 182 إطارا جديدا برسم سنة 2021 لتعزيز جهاز تفتيش الشغل، أي بزيادة فاقت 54 بالمائة.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وجود نقص في عدد مفتشي الشغل الذي لا يتجاوز 317 فردا.

وأعلنت الوزارة أنها ستنظم يوم الأحد 11 أبريل المقبل مباراة لتوظيف مفتشي الشغل من الدرجتين الثالثة والثانية.

وتنقسم المناصب إلى 20 منصبا لمفتشي الشغل من الدرجة الثانية، و80 منصبا من الدرجة الثالثة، موزعين على المديريات الجهوية والإقليمية للوزارة بحسب الخصاص.

كما قررت الوزارة في إعلان ثان فتح الترشح لمباراة توظيف 82 مفتشا من الدرجة الثانية.

وكان وزير الشغل السابق جمال أغماني قدم معطيات صادمة تبرز الضعف الكبير الذي يعاني منه جهاز مراقبة مدى احترام المشغّلين لمقتضيات مدونة الشغل على مستوى الموارد البشرية؛ إذ لا يتعدى عدد مفتشي الشغل في المغرب كله 370 فردا، مكلفين بمراقبة 250 ألف مقاولة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وإذا كان عدد مفتشي الشغل يبلغ حوالي 370 مفتشا، فإن عدد الأطباء المنتمين إلى جهاز الرقابة، المكلفين بمراقبة مدى احترام الشروط الصحية في مقرات العمل، لا يتعدى خمسة عشر طبيبا على الصعيد الوطني، ولا يتجاوز عدد المهندسين ثلاثة وعشرين، بحسب الأرقام التي قدمها أغماني.

وعلى الرغم من أن عدد الأجراء زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إلا أن وزير الشغل السابق قال إن الأرقام التي قدمها والتي تعود إلى الفترة ما بين 2005 و2012 لم تتغير، لافتا إلى أن قلة الموارد البشرية تعد من الأسباب الرئيسية لمحدودية تدخلات جهاز تفتيش الشغل، الذي له دور رقابي في احترام قانون الشغل، واحترام معايير السلامة الصحية في مجالات العمل.