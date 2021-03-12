وزارة الصحة الفرنسية تقر بفعالية "أسترازينيكا"
هسبريس ـ متابعة
الجمعة 12 مارس 2021 - 08:34
أكدت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الجمعة أن لقاح أسترازينيكا ضد “كورونا” أظهر فعالية كبيرة ضد الفيروس.
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