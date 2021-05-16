وزارة الصحة الفلسطينية تعدّ 181 شهيدا في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، في أعلى حصيلة يومية للتصعيد في المنطقة.
وأعلنت الوزارة، في بيان، استشهاد 33 شخصا، بينهم ثمانية أطفال و12 امرأة، وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 181، منذ الاثنين الماضي، بينهم 52 طفلا و31 من النساء، و1225 إصابة بجراح مختلفة، وأن هذه الحصيلة المؤقتة مرشحة للارتفاع.
المشكل في المغرب ان دولة المغرب تتغير بمزاج شخص واحد، الشهداء الفلسطينيون كانوا قتلى بعد صفقة القرن للتطبيع، والانةاصبحوا شهداء، ليس هناك جدال فكري ولا برلمان، ولا اخبار للرأي العام، ليس في الصحافة فقط.
بل في التعليم، العيش المشترك كمصطلح، تغيير مناهج التعليم.
في الاسلام، الاختلاف كمصطلح، المالكي كمذهب حاضر بالاسم فقط، ولي له تطبيق.
تجاوزت 212 شهيدا في أحدث حصيلة و أكثر من1000 جريح.
ذنب هؤلاء الضحايا على حركة حماس، التي تطلق آلاف الصواريخ على المدنيين في إسرائيل، ثم تختبئ وراء المدنيين الفلسطينيين كجدار بشري
على الفلسطينيين الثورة على ارهابيي فتح و حماس و طردهم ثم انتخاب ممثليهم و الجلوس للتفاوض النهائي مع إسرائيل و وضع حد لهذا الخلاف.
المغرب بلد السلم و التعايش و هو يدعم اليهود المغاربة و يشجب الاعتداء عليهم بصواريخ حماس، كما يدعم أيضا الفلسطينيين المغلوب على أمرهم أمام رد الفعل المبالغ فيه من طرف جيش الدفاع الإسرائيلي.
هنية بارك امع راسو كيتمتع في فنادق الدوحة وامخلي الأبرياء كتدفع الثمن .يجب ايقاف هته الحماقة فورا وعلى المغرب الاتصال في اقرب وقت بالطرفين من اجل التهدئة و وقف التصعيد .
العين بصيره واليد قصيرة وليس لنا سوى الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة
أنا ما يهمني الآن هو معرفة الأشواط التي قطعها مشروع قانون تقنين الكيف ببلدنا العزيز و الجميل.
بايدن اتصل بمحمود عباس لمناقشة الوضع
* عباس لايعلم ماذا حدث وكيف؟
.. ولا يملك من الامر شئ
( مسرحيه قام بأدوارها عصابات القضيه ) لمصلحة اجنده ايرانيه تساعدها االمساومه بمفاوضات فينا
* والسعب الفلسطيني يدفع الثمن .
وبهذا نجحت ايران بتحقيق هدفها وبأيدي عصابات القضيه
.. لايغير الله مابقوم حتى …..