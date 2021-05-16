وزارة الصحة الفلسطينية تعدّ 181 شهيدا في غزة

وزارة الصحة الفلسطينية تعدّ 181 شهيدا في غزة
صورة: أ.ف.ب
الأحد 16 ماي 2021 - 13:44

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، في أعلى حصيلة يومية للتصعيد في المنطقة.

وأعلنت الوزارة، في بيان، استشهاد 33 شخصا، بينهم ثمانية أطفال و12 امرأة، وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 181، منذ الاثنين الماضي، بينهم 52 طفلا و31 من النساء، و1225 إصابة بجراح مختلفة، وأن هذه الحصيلة المؤقتة مرشحة للارتفاع.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شهداء غزة قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • تخرميز
    الأحد 16 ماي 2021 - 13:51

    المشكل في المغرب ان دولة المغرب تتغير بمزاج شخص واحد، الشهداء الفلسطينيون كانوا قتلى بعد صفقة القرن للتطبيع، والانةاصبحوا شهداء، ليس هناك جدال فكري ولا برلمان، ولا اخبار للرأي العام، ليس في الصحافة فقط.
    بل في التعليم، العيش المشترك كمصطلح، تغيير مناهج التعليم.
    في الاسلام، الاختلاف كمصطلح، المالكي كمذهب حاضر بالاسم فقط، ولي له تطبيق.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rachid
    الأحد 16 ماي 2021 - 13:58

    تجاوزت 212 شهيدا في أحدث حصيلة و أكثر من1000 جريح.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المآسي
    الأحد 16 ماي 2021 - 13:58

    ذنب هؤلاء الضحايا على حركة حماس، التي تطلق آلاف الصواريخ على المدنيين في إسرائيل، ثم تختبئ وراء المدنيين الفلسطينيين كجدار بشري
    على الفلسطينيين الثورة على ارهابيي فتح و حماس و طردهم ثم انتخاب ممثليهم و الجلوس للتفاوض النهائي مع إسرائيل و وضع حد لهذا الخلاف.
    المغرب بلد السلم و التعايش و هو يدعم اليهود المغاربة و يشجب الاعتداء عليهم بصواريخ حماس، كما يدعم أيضا الفلسطينيين المغلوب على أمرهم أمام رد الفعل المبالغ فيه من طرف جيش الدفاع الإسرائيلي.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الادريسي
    الأحد 16 ماي 2021 - 13:59

    هنية بارك امع راسو كيتمتع في فنادق الدوحة وامخلي الأبرياء كتدفع الثمن .يجب ايقاف هته الحماقة فورا وعلى المغرب الاتصال في اقرب وقت بالطرفين من اجل التهدئة و وقف التصعيد .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالقادر جرسيف
    الأحد 16 ماي 2021 - 14:01

    العين بصيره واليد قصيرة وليس لنا سوى الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • العيدي
    الأحد 16 ماي 2021 - 14:08

    أنا ما يهمني الآن هو معرفة الأشواط التي قطعها مشروع قانون تقنين الكيف ببلدنا العزيز و الجميل.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Omer Ennadi
    الأحد 16 ماي 2021 - 14:09

    بايدن اتصل بمحمود عباس لمناقشة الوضع
    * عباس لايعلم ماذا حدث وكيف؟
    .. ولا يملك من الامر شئ
    ( مسرحيه قام بأدوارها عصابات القضيه ) لمصلحة اجنده ايرانيه تساعدها االمساومه بمفاوضات فينا
    * والسعب الفلسطيني يدفع الثمن .
    وبهذا نجحت ايران بتحقيق هدفها وبأيدي عصابات القضيه
    .. لايغير الله مابقوم حتى …..

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
العيد على حدود المغرب والجزائر
الأحد 16 ماي 2021 - 11:32 8

العيد على حدود المغرب والجزائر

صوت وصورة
رسالة عمدة روتردام بالعربية
الأحد 16 ماي 2021 - 08:01

رسالة عمدة روتردام بالعربية

صوت وصورة
مساعدات مغربية لفلسطين
الأحد 16 ماي 2021 - 01:45 4

مساعدات مغربية لفلسطين

صوت وصورة
مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي
الأحد 16 ماي 2021 - 01:33 1

مغاربة ضد العدوان الإسرائيلي

صوت وصورة
مقهى الوداية في حلة جديدة
السبت 15 ماي 2021 - 22:56 5

مقهى الوداية في حلة جديدة

صوت وصورة
تهيئة حديقة الجامعة العربية
السبت 15 ماي 2021 - 22:48 10

تهيئة حديقة الجامعة العربية