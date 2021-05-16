وزارة الصحة الفلسطينية تعدّ 181 شهيدا في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، في أعلى حصيلة يومية للتصعيد في المنطقة.

وأعلنت الوزارة، في بيان، استشهاد 33 شخصا، بينهم ثمانية أطفال و12 امرأة، وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 181، منذ الاثنين الماضي، بينهم 52 طفلا و31 من النساء، و1225 إصابة بجراح مختلفة، وأن هذه الحصيلة المؤقتة مرشحة للارتفاع.