المغرب يؤكد فعالية لقاح "أسترازينيكا" للمسنين

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن العديد من المعطيات تمكن من الإبقاء على استخدام لقاح “أسترازينيكا” بالنسبة للفئة العمرية البالغة 65 سنة فما فوق، كما تمت التوصية بذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ يقدم رأي اللجنة العلمية والتقنية المكلفة ببلورة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “سارس كوف-2″، على الخصوص، أن اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19” الذي طوره مختبر “أسترازينيكا” حصل على الترخيص بالاستخدام، دون تحديد السن في 65 سنة، من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية والسلطات الصحية بالعديد من البلدان، من بينها المغرب.
وأضاف البلاغ الصادر عقب اجتماع اللجنة أن التجارب السريرية الخاصة بهذا اللقاح تضم، في مرحلتها الثالثة مجموعة فرعية من الأشخاص تفوق أعمارهم 65 سنة، من بينهم 687 منهم تلقوا اللقاح أصيب أربعة منهم بـ”كوفيد-19″، ومجموعة شاهدة (666 شخص)، أصيب سبعة منهم ب”كوفيد 19″.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معطيات هذه التجارب السريرية المتوفرة اليوم لا تتيح استخلاص نتائج بشأن إقصاء هذه الفئة العمرية من المستفيدين من اللقاح.
من جانب آخر، سجلت الوزارة أنه يتوقع تحقيق حماية بالنسبة لهذه الفئة العمرية، بالنظر لتسجيل معدلات مرتفعة للانقلاب المصلي لدى الأشخاص فوق 65 سنة وذلك عقب الجرعة الأولى من اللقاح بنسبة 97,8 بالمائة، وبنسبة 100 بالمائة عقب تلقي الجرعة الثانية.
وبشأن سلامة هذا اللقاح، لاحظ المصدر أن المعطيات المنشورة تظهر أن الآثار الجانبية التي تم رصدها تعد إجمالا طفيفة وأقل حدوثا لدى الأشخاص المتجاوزة أعمارهم 65 سنة، مقارنة مع الفئات الأقل عمرا.
وحسب البلاغ، فقد تم نشر هذا الرأي العلمي عقب التساؤلات المطروحة مؤخرا بشأن نجاعة وسلامة لقاح أسترازينيكا لدى الساكنة ما فوق 65 سنة.
صراحة الملك خدم في هاد القضية مامشاش روسية جاب لقاح استعمله غير الدول المتقدمة ماشي بحال جيران جابو لقاح روسي ام يختبر بعد ولم تشتره سوی الانضمة العسكرية مثل ايران فينزويلا الجزاءر ۔۔۔
وا لي ختارعوه قالو ماشي فعال، حنا لي غير كانستهلكو ولينا سبحان الله بين ليلة وضحاها كانعرفو حسن من لي ختارعوه.
راس مالنا الهظري و سبوباج
هل يجب ان نثق ببلاغ وزارة الصحة المغربية بخصوص اللقاح انه بدون اضرار جانبية لاصحاب 65 سنة فما فوق و ان نكذب بلاغ و توصيات وزارة الصحة النرويجية و السويدية الدين عندهم منظومة صحية متقدمة على المنظومة الصحية و هم اكدوا ان استرازينيكا لا ينصح به لاصحاب 64 سنة فما فوق.
غريب.
هههه، اوا شكون عارف المغرب اصلا واش كاين، مالكوم صانعينه باش تاكدوا فعاليته، بزاف ديال الدول كاياكدو انه لا ينصح به لاكثر من 65 سنة، المفرب يؤكد العكس؟؟؟؟؟
المغرب هو الوحيد الذي يجري ضد التيار ويتبني مواقف عكس الدول العلمية الرائدة علما اننا نفتقر لمختبرات رائدة في البحث العلمي لتأك او تفنيد هذه الامور
عرفتي هذا ما يسمى ب fuck the science هههه المغرب افضل من الامارات لي تبرات منها الشركة من اي عواقب جابية مستقبلية او ان المغرب صنع الة زمن شاف المسنين لاباس عليهم فالمستقبل و رجع اولا المغرب هو الاستاذ لي كتسولو الشركة واش هاد دوا صحيح تبارك الله علينا و خلاص غا ما بغيناش نصنعو الدوا خلينا الدول الجاهلة تصنعو و تجي عندنا نصححو ليها هههههه
لماذا هاد السرعة في النتيجة اذا كانت جل الدول الاوروبية زد على ذالك دولتين انضمت إلى المجموعة غير في هاد الصباح تقول بان ليس لديهم معلومات كافية بفعالية اللقاح استرازينكا للمسنين دبا غير الله يجازيكم بخير من سنصدق هل الدول الاوروبية ولا الحكومة ديالنا
دولة كلشي زين! من سابع المستحيلات تعترف بخطأ التسرع في استعمال هاد اللقاح! دابا العلماء المغاربة مجهدين على جل الدول الأوروبية! ليس تقليلا من بلدي لكنه الواقع المر!
باش عرفوه فعال و الناس ما زال ما دارت الحقنة التانية اللي بلا بيها شي ما كاين؟؟!!
المشكلة الكبرى والمشكلة الأساسية يامسؤولبنا هو أننا فقدنا الثقة فيكم ولا نصدق بما تقولوه وأنتم عندنا كذااااااوبون وقد كتبكم الله عندهم أنكم (كذااااااوبون) فما تقوله وزارة الصحة هراء وكذب عندنا
حتى لو اعترفت الجهة المصنعة للقاح بأنه ليس فعال لهذه الفئة العمرية، المغرب سيقول العكس ولن يعترف بتسرعه
فاقد الشيء لايعطيه عجيب امر هذه الحكومة من اين لك هذه النتيجة لو كانت لدينا مختبرات وعلماء اخترعو اللقاح لواتقنا فيها جميع الدول الاوربية منعت تلقيح الاشخاص فوق 57 والمغرب يسير عكس التيار
وهل وزارة الصحة عندها ا معلومات عن اللقاح أحسن من الدول الأوروبية؟؟؟
على اساس انتم من صنتعتموه و جربتم فعاليته
اولا وقبل كل شيئ هو كاين الفرق بين المسنين المغاربة والاوروبييين مثلا في العيد الاضحى لحصل فالمغرب تايمشي المستعجلات حتى التلقيح بحال العيد المسنين ديالنا معيدين او صافي
ما فهمت والو نوبا تيقولوا 65 ونوبا تيقولوا 75 ؟ انا عندي 66 عام ومريض بالسكري والقلب واش غانتلقح دابا او حتى من بعد ؟
الغريب في الامر انه هذا الخبراء ديالنا خبراء غي في التحليل والتطبيل والتزمار ملي انتم علماء وخبراء اوا ورونا حناة يدكوم وصيبو لينا لقاح وكلشي يكون صنع مغربي الف في المئة انذاك نرفع لكم القبعة
مابقينا فاهمين والو، فرنسا تششكك في فعالية هاد اللقاح، بعض اللدول الاروبية بلي هاد اللقاح غير فعال للفئة المسنة، و المغرب لهي دولة مستهلكة تنصح به
السؤال المطروح هو كيفاش المغرب تايقة في هاد اللقاح؟؟
اللقاح صنع من طرف شركة أسترازينيكا . والمسؤول عن التجارب هي شركة أسترازينيكا. و نتائج الأبحاث السريرية نشرتها شركة أسترازينيكا. على ماذا إستندت بعض الدول الأوروبية لمنعه عن كبار السن علما أنها لم تبدأ تلقيح مواطنيها إلا في الأسابيع القليلة الماضية. لا يمكن أن تتوفر لها المعطيات إلا بعد وقت طويل. و القضية باينة . أسترازينيكا البريطانية لم ترضغ لضغوطات الاروبيين فعمدت إلى الحط من قيمة لقاحها.
الدول لي ختارعتو قالت غادي تصنع جيل جديد من التلقاح باش اولي فعال للمسنين.
الدول الأوروبية هي التي قامت بتمويل لقاح اسرزينكا و التجاربالسريرية قام بها مواطنواغلب الدول الأوروبية بل اختبرته بعض الدول الأوروبية بشكل أحادي خلال التجارب السريرية للمرحلة التالتة،،،،و قبل اعلان النتائج النهائية كان هناك ارتباك كبير حول نسبة الفعالية و كمية الحرعة
اصلا الفعالية من عدمها ف الدواء لا يمكن الحكم عنها إلا بعد مرور خمسة او ستة أشهر بحيث يظهر أن الجسم قد اكتسب او لم يكتسب مناعة ..كيف عرفنا فعالية اللقاح و لم يمر أسبوع على أول جرعة ….