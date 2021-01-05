وزارة الصحة تتبرأ من صفحة "فيسبوكية" مزورة

نفت وزارة الصحة صلتها بصفحة مزورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل اسم الوزير خالد أيت طالب، وتتضمن رابطا مشبوها حول لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال بلاغ توصلت به هسبريس: “عمد البعض إلى إنشاء صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم وزير الصحة، ونشرت محتوى مكتوبا مرفوقا برابط مشبوه، يزعم فيه صاحبه أن الأمر يتعلق بانطلاق التسجيل الإلكتروني للحصول على لقاح سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني، استعدادا لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف المصدر ذاته أن “وزارة الصحة إذ تستنكر هذه الادعاءات المغرضة، فإنها تنفي صلتها بهذه الصفحة المزورة، وتؤكد أن التواصل بشأن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة”.

ودعت وزارة الصحة، عبر البلاغ ذاته، إلى “التبصر وعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على الجهود الوطنية لمحاربة هذه الجائحة”، مؤكدة في الوقت ذاتها أنها “تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت في حقه مثل هذه الأعمال المضللة”.