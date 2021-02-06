وزارة الصحة تحصي 3809 إصابات و106 وفيات بـ"كوفيد-19" هذا الأسبوع

أحصت وزارة الصحة خلال الأسبوع الجاري، في الفترة الممتدة من 1 فبراير إلى 6 منه، 3809 إصابات جديدة و106 وفيات بفيروس كورونا، بينما الفترة من 25 إلى 31 يناير الماضي، وفق المصدر نفسه، شهدت 4868 إصابة و125 حالة وفاة.

من جهة أخرى؛ وصل عدد المستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد الجائحة 463.966، إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة التي أشارت إلى إصابة 587 شخصا بفيروس “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما توفي 13 شخصا، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 في المائة.

وتعافى من المرض 619 شخصا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع نسبة التعافي إلى 95.6 في المائة؛ بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 54. واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 1.6، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 18.8 في المائة.

وفيما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير، فقد توزعت بين 4 حالات بالدار البيضاء، و3 حالات بمراكش، وحالتين بسلا، وحالة واحدة بكل من مديونة والحسيمة والصويرة ووادي الذهب.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 245 حالة إصابة، توزعت بين 172 بالدار البيضاء، و13 بسطات، و29 بالجديدة، و9 بالمحمدية، و11 بالنواصر، و5 بمديونة، و4 ببرشيد، وحالة واحدة بكل من بنسليمان وسيدي بنور.

فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 95 حالة، توزعت بين 27 بتطوان، و25 بالحسيمة، و18 بالمضيق-الفنيدق، و16 بطنجة-أصيلة، و6 بالعرائش، وحالتين بشفشاون، وحالة واحدة بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 73 حالة إصابة مؤكدة بـ”كوفيدـ 19″، توزعت بين 27 بسلا، و14 بالخميسات، و11 بالصخيرات-تمارة، ومثلها بالقنيطرة، و5 بالرباط، و3 بسيدي سليمان، وحالتين بسيدي قاسم.

أما جهة الشرق فقد حصدت 58 حالة، توزعت بين 29 بوجدة أنجاد، و18 بالناظور، و7 ببركان، وحالتين بتاوريرت، وحالة واحدة بكل من الدريوش وجرادة.

وتبعا للنشرة اليومية، فإن جهة سوس ماسة سجلت 29 حالة، توزعت بين 15 بأكادير إداوتنان، و6 بتزنيت، و4 بطاطا، وحالتين باشتوكة آيت باها، ومثلها بتارودانت.

وسجلت جهة مراكش آسفي 28 حالة، توزعت بين 13 بمراكش، و6 بالصويرة، وحالتين بكل من شيشاوة والرحامنة والحوز وقلعة السراغنة، وحالة واحدة بآسفي.

كما حصدت جهة العيون الساقية الحمراء 19 حالة، توزعت بين 11 بالعيون، و6 ببوجدور، وحالتين بطرفاية.

فيما سجلت جهة درعة تافيلالت 15 حالة، توزعت بين 5 بالرشيدية، و4 بميدلت، و3 بزاكورة، وحالتين بتنغير، وحالة واحدة بورزازات.

وعرفت جهة الداخلة وادي الذهب 9 حالات، جميعها بوادي الذهب؛ فيما نالت جهة فاس مكناس 8 حالات، توزعت بين 3 بفاس، ومثلها بتازة، وحالتين بمكناس.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد كان نصيبها 6 حالات، توزعت بين 4 ببني ملال، وحالتين بخنيفرة؛ في حين سجلت كلميم واد نون حالتين، موزعة بين حالة واحدة بكلميم وأخرى بسيدي إفني.