وزارة الصحة تدعو إلى استكمال تلقيح الأطفال

دعت وزارة الصحة آباء وأمهات وأولياء الأطفال إلى استكمال جميع الجرعات اللازمة من اللقاحات التي يستفيد منها أطفالهم، من أجل توفير حماية آمنة ضد الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة؛ وذلك في بلاغ للوزارة بمناسبة الأسبوع العالمي للتلقيح، الذي يحتفي به المغرب، على غرار دول العالم، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و30 أبريل الجاري، تحت شعار “اللقاحات فعالة.. لنستفد منها”.

وأوضح البلاغ أنه، إذا كان الاهتمام منصبا حاليا على الحملة الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد-19)، “فإن ذلك لا يجب أن ينسينا الأهمية البالغة للقاحات الأخرى للحفاظ على صحة الجميع، وخاصة الأطفال دون سن الخامسة. فحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن بإمكان اللقاحات أن تجنب وفاة ما بين مليونين وثلاثة ملايين طفل سنويا في العالم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بفضل رعاية الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي للأميرة للا مريم، “أصبح المغرب من الدول الرائدة التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها، عبر الولوج لتلقيح آمن، فعال ومجاني، في جميع المراكز الصحية، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وكذا اللجنة الوطنية العلمية والتقنية الاستشارية للتلقيح، إضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، إذ بلغت التغطية التلقيحية على الصعيد الوطني ضد الأمراض المستهدفة أكثر من 95 في المائة”.

كما أكدت الوزارة أنها تتوخى أن يساهم تنظيم هذا الأسبوع الوطني للتلقيح في توعية الآباء والفاعلين بأهمية التلقيح، وأيضا تزويدهم بمعلومات حول أمنه وفعاليته، داعية الأسر إلى ضرورة الالتزام باحترام الجدول الوطني للتلقيح المعتمد من طرف الوزارة؛ وذلك بغية تأمين حماية فعالة، فردية وجماعية، ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وأهابت وزارة الصحة، في الأخير، بالمواطنات والمواطنين “الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية خلال الولوج إلى المراكز الصحية للتلقيح، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد”.