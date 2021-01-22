المغرب يرخص بشكل استعجالي للقاح "سينوفارم"

المغرب يرخص بشكل استعجالي للقاح "سينوفارم"
صورة: منير امحيمدات
الجمعة 22 يناير 2021 - 21:39

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنها رخصت بشكل استعجالي للقاح” سينوفارم” ضد فيروس كورونا المستجد، لمطابقته بامتياز المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا ولتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا المستجد (سارس كوف.2)، المنعقد اليوم، خلص بالإجماع إلى مطابقة لقاح “سينوفارم” الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وأكدت، في هذا السياق، أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر “سينوفارم” الصيني، وفق المصدر ذاته، من الحصول على ترخيص بشكل استعجالي ستدوم مدة صلاحيته 12 شهرا.

جاء ذلك، يضيف بلاغ الوزارة، بعد دراسة وافتحاص مجموع المعطيات العلمية والتقنية التي اشتملت على عملية التصنيع وطبيعة التحاليل المخبرية على المادة الأولية وعلى اللقاح نفسه، ثم البيانات ما قبل السريرية وكذلك نتائج الدراسات السريرية، مع تبيان ثبات وعدم تغير خصائص اللقاح وفقا لشروط تخزينه وتوزيعه واستعماله داخل مدة صلاحيته.

وأشارت الوزارة إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية يندرج في إطار استكمال تقييم الملف التقني للقاح “سينوفارم” الصيني، الذي باشرته اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستنادا أيضا إلى المعطيات العلمية والتقنية التي تقدم بها المختبر الصيني للجنة الوطنية الاستشارية.

كورونا لقاح سينوفارم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

7
  • karim
    الجمعة 22 يناير 2021 - 21:41

    اضن ان المسؤولين واصحاب القرار في المغرب تعلموا الدرس جيدا.

    الاستثمار في العلم وفي تأهيل علماء المستقبل عوض الاستثمار في المهرجانات وكرة القدم

    59
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  • yas
    الجمعة 22 يناير 2021 - 21:43

    عن اي استعجال تتكلمون… و نتوما ف ديسمبر كان خاص يبدى التلقيح… كنا من الاوائل صدقنا من الاواخر.. فعلا عندنا شي وزراء ردونا اضحوكة….

    -18
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  • Younes Yoo
    الجمعة 22 يناير 2021 - 21:45

    أكبر تقوليبة في تاريخ البشرية الحديث هي هاته “اللقاحات” اللتي صنعت في ظرف وجيز لا يتعدى أشهر دون التأكد من آثارها الجانبية اللتي لا يمكنها أن تظهر إلا بعد سنوات طوال. كل من أخذ “اللقاح” سيندم أشد الندم من بعض عندما يسبب له السرطان أو أمراض الغدد أو العقم على المدى البعيد.
    المناعة اللتي خلقها الله في أجسامنا هي بالفعالية اللازمة لمحاربة أي نوع من الأنفلونزا سواء كورونا أو السارس أو غيرهما. قصة اللقاحات هي جزء من أجتدة خفية لن يعلم آثارها الجيل الحالي إلا لاحقا

    -11
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  • محمد الوطن
    الجمعة 22 يناير 2021 - 21:46

    الله إجازيكم بخير نحن لانستعجل ،المهم عند المغاربة هو لقاح آمن وفعال ،لدينا خبراء في المستوى العالي ،ينبغي أن يتأكدوا من امن اللقاح وفعاليته قبل إقراره (لازرب على صلاح).

    27
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  • لبنى
    الجمعة 22 يناير 2021 - 21:47

    الله المعين انشاء الله خير.تفائلوووووووووو

    12
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  • العربي
    الجمعة 22 يناير 2021 - 21:48

    ياك قلتو أسترزينيكا البريطاني من الهند جات الطيارة ليوم بيه ودابا وزارة الصحة كتهضر على سيتوفارم الصيني واش كاين لي يفهمنا

    21
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  • ستازينيكا
    الجمعة 22 يناير 2021 - 21:52

    الترخيص الحقيقي هو الى تلقحو المسؤولين باللقاح الصيني ويخليو استرازينيكا للشعب اما داكشي الاخر كامل هضرة خاوية

    8
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