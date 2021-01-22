المغرب يرخص بشكل استعجالي للقاح "سينوفارم"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنها رخصت بشكل استعجالي للقاح” سينوفارم” ضد فيروس كورونا المستجد، لمطابقته بامتياز المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا ولتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا المستجد (سارس كوف.2)، المنعقد اليوم، خلص بالإجماع إلى مطابقة لقاح “سينوفارم” الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وأكدت، في هذا السياق، أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر “سينوفارم” الصيني، وفق المصدر ذاته، من الحصول على ترخيص بشكل استعجالي ستدوم مدة صلاحيته 12 شهرا.

جاء ذلك، يضيف بلاغ الوزارة، بعد دراسة وافتحاص مجموع المعطيات العلمية والتقنية التي اشتملت على عملية التصنيع وطبيعة التحاليل المخبرية على المادة الأولية وعلى اللقاح نفسه، ثم البيانات ما قبل السريرية وكذلك نتائج الدراسات السريرية، مع تبيان ثبات وعدم تغير خصائص اللقاح وفقا لشروط تخزينه وتوزيعه واستعماله داخل مدة صلاحيته.

وأشارت الوزارة إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية يندرج في إطار استكمال تقييم الملف التقني للقاح “سينوفارم” الصيني، الذي باشرته اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستنادا أيضا إلى المعطيات العلمية والتقنية التي تقدم بها المختبر الصيني للجنة الوطنية الاستشارية.