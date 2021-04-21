وزارة الصحة ترسم خريطة إصلاحية بعد تعميم الحماية الاجتماعية

تعكف وزارة الصحة على إعداد خارطة طريق تغيير المنظومة الصحية في المغرب بعدما أصبحت متهالكة وغير قادرة على مسايرة حاجيات المواطنين، خصوصا في ظل الورش الاجتماعي الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة.
وكشفت وزارة الصحة تفاصيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهليها، أبرز معالمه مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
وشخص وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مظاهر محدودية المنظومة الصحية المغربية الحالية، المتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع، والنقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.
وتتمثل معالم الإصلاح الجديد، وفق وزارة الصحة، في تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب.
ولأول مرة في المغرب، سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق الشروط نفسها المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
وتتجه وزارة الصحة كذلك إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، “بما يضمن من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم”.
وقصد النهوض بالقطاع الذي يواجه مشاكل عدة، تتوخى الوزارة الوصية إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية.
ووفق العرض الذي قدمه وزير الصحة أمام أنظار الحكومة، تتضمن خريطة الطريق أيضا تدعيم البعد الجهوي، بأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، مع العمل على تأهيل المؤسسات الصحية.
وتضم خطة الإصلاح كذلك إِرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة، والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.
وتتجه وزارة الصحة، في الأخير، إلى إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، بما فيها القطاع الخاص، ويُمَكِّن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على الملف الطبي المشترك، مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
أعتقد أن مشروع تعميم الرعاية الاجتماعية سوف يبقى حبرا على ورق كباقي المشاريع الأخرى .
هذا اسمه ورش خوصصة الصحة أما الدولة فقد رفعت يدها عن الصحة منذ زمن طويل
عجيب أمرك يا وطني، بغيت غير نعرف علاش أصلا كاينة هاذ الوزارة واشنو الدور ديالها، ملي هاذ الاعطاب كلها عارفنها وساكتين وكتشدو الشهرية ديالكم بالملايين ،والأطباء كيخلصوا من القطاع العام ويخدموا في الخاص، أكبر خطأ هو خوصصة الصحة والتعليم، ودخول الفكر الاستثماري،
لو كانت حكومتنا تفكر فعلا في الحماية الاجتماعية ما كانت لتمارس كل هذه الظغوط المشبوهة على الشعب المسكين ةبخاصة في هذا الشهر الفضيل,
الخطة الملكية طموحة جدا.. و تعميم التغطية الاجتماعية و الصحية لجميع المغاربة مشروع عملاق.. و سيكتب في سجل حسنات ملكنا الذي جعلنا نسترجع قيمة كبرى من قيم المغاربة و هي الدق والسكات و العمل في صمت و ترك اعمالنا لتتحدث عنا.. لدينا في المغرب قرابة 30 الف طبيب ولكن لا ننسى ان لدينا قرابة 15 الف طبيب في الخارج.. اذن الاولوية لتحفيز هؤلاء على الرجوع لخدمة وطنهم ماديا و معنويا و توفير البنية التحتية الطبية من مستوى دولي.. ثم تحفيز الاطباء الذين يتكونون في المغرب حتى نحبس نزيف الهجرة الا اذا كانت لمزيد من العلم و اكتساب الخبرة مع عدم القطع مع الوطن.. وهنا وجب على وزارة الصحة انشاء منصة لقاء الاطباء المغاربة اينما كانوا لكي يستفيد المغرب من تجاربهم..
لقد قرر الملك ان يستفيد المواطن المغربي من تغطيته الصحية دون ان تفرض عليه الدولة اين سيذهب لتلقي العلاج.. لقد منح الملك بقراره للمواطن المغربي الحرية لكي يختار القطاع العام او القطاع الخاص للاستشفاء على قدم المساواة و بضمان الدولة.. وهذا مشروع مجتمعي كبير.. سننجح فيه ان شاء الله.. ببركة هذا الشهر الكريم.. فنحن امة تحدي..
لا داعي للكدوب و كثرة الشفاوي فنحن ليس عندنا لا مستشفيات و لا مصحات بل جزارات و ليس عندنا اطر طبية او تجهيزات طبية في المستوى او ابحاث طبية و الدولة لا تكون اطباء في المستوى و في جميع التخصصات لان لا تعليم لنا مجرد كدوب في كدوب زاءد بان المهام تسند لغير اهلها
ارتفاع المستفيدين من التأمين الاجباري على المرض سيؤدي الى ارتفاع الطلب على القطاع الخاص والمصحات الخاصة وسيخفف الضغط على القطاع العام.كما ان فتح الباب امام الاستثمار الاجنبي سيساهم في خفض الكلفة وتحسين جودة الخدمات العلاجية نتيجة المنافسة وسيزيد من الحاجة لليد العاملة ما يعني ايضا ارتفاع محتمل في اجورها عكس ما يحدث حاليا من استغلال بشع للعمال في المصحات الخاصة من اجور هزيلة واحتكار المداخيل من طرف طبقة البورجوازيين الاطباء مع ما يتبعها من تهريب للعملة وشراء الشقق في الخارج وعدم استفادة المواطن البسيط من الاموال المتداولة بينهم
الأمر جد بسيط لا يحتاج إلى خريطة . أم هي خريطة خيالية كالتي رسمها جطوا .
هههه هناك سفاكين دماء و جيوب الفقراء من أجل العلاج اللهم اشفي كل فقير و عذب كل غني مجرم
الى كان اجانب نتمنى من الصين اليابان المانيا انجلترا الى كان ديال البحر المتوسط او افريقيا بلاش
اصلاج المنظومة الصحية على الورق فقط اما في الواقع فشيء اخر. كيف يتم جلب الاطباء من الخارج وعدد الاطباء المغاربة في الخارج يعدون بالالاف لو وجدوا انفسهم في بلدهم لما غادروه. الدول المتقدمة تشكو من الخصاص اذن اي ناتي باطباء اجانب حتى الافارقة الذين يتكونون عندنا لايعودون لبلدانهم بل يغادرون المغرب الي اوروبا. لن اتحدث عن واقع البنية الصحية في المدن اما القرى والبودي فمنعدمة. الذي يستتمر في الصحة يبحث عن الربح فمن يتعامل مع مصحاتهم وباي ثمن….. الكلام سهل جدا لكن المي تكذب الغطاس كما يقول المصريون
ضمان نجاح هذا المشروع يعتمد في جانب كبير منه على تغيير العقليات لدى كثير من الأطباء والممرضين الذين ينظرون الى المواطن نظرة مادية أكثر منها إنسانية واجتماعية والخدمة مقابل الدفع.. نجاح هذا المشروع مرتبط بصرامة الإدارة مع مثل هؤلاء
من وجهة نظري المتواضعة إذا أردتم إصلاح الصحة، عليكم اولا إقفال المصحات الخاصة او شرائها من طرف الدولة و تصبح عمومية….ما يمكنش نزيدو لقدام و لوبيات المصحات دايرين ما باغين..و يحسبون نفسهم فوق القانون….كيف يعقل تدخل لمصحة خاصة و كأنك في امريكا و عندما تدخل لمستشفى عمومي تحس نفسك في زيمبابوي.
نفهم من المقال ان المغرب يريد استقطاب اطباء اجانب و غالبا من أفريقيا جنوب الصحراء لخفض التكلفة و بذلك التعويض الهزيل الصندوق الضمان الاجتماعي ربما سيكفي.
عنوان المقال أضخم مما جاء فيه! اعتقدت ان وزير الصحة سيتطرق إلى الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب وفتح كليات جديدة. ونفس الشيئ بالنسبة للممرضين والتقنيين. وتوظيف تدريجي لمزيد من الأطباء والممرضين. وكذلك بناء مستشفيات جديدة بكامل تجهيزاتها هنا وهناك. وذلك لتحسين العرض الطبي. واذا به تطرق إلى فتح الباب أمام الأطباء الأجانب للمزاولة في المغرب. أليست كليات الطب في بلادنا تخرج أطباء. مشهود لهم بالكفاءة العالية؟ أليس من باب أولى تكوين مزيد َن الأطباء من خيرة تلامذتنا؟ ام ان وزارة الصحة ستفتح الباب للأطباء من بلدان لهم تكوين َمتواضع؟.